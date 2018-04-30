‏فيفا: دوري عالمي للمنتخبات وكأس بفكرة جديدة.. ومستثمرون سعوديون يترقبون

كشف الاتحاد الدولي "فيفا" وعبر بيان رسمي باجتماعه اليوم مع الاتحادات القارية، دراسة مقترح تغيير نظام كأس العالم للأندية، وإنشاء دوري عالمي للمنتخبات.

وأوضح فيفا أن اجتماع اليوم في مقر FIFA في زيوريخ، يهدف إلى توفير فرصة للبناء على الحوار والتعاون المستمر بين FIFA والاتحادات القارية لاتخاذ قرار نهائي لأهمية وجدوى تنظيم كلا المسابقتين.



يذكر أن فيفا قد أوضح الأسبوع الماضي أنه يمكن أن تصل إيرادات البطولتين إلى 25 مليار دولار وبحسب تقارير بريطانية سيكون الدعم من مستثمرين من السعودية والإمارات والولايات المتحدة في الفترة من 2021 وحتى 2033.



وأكد رئيس "فيفا"، جياني إنفانتينو، مطلع أبريل الجاري، أن المستثمرين أظهروا رغبتهم في زيادة عدد الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية.

وقال "فيفا" الأسبوع الماضي إنه سيدعو الاتحادات القارية لحضور الاجتماع الاستثنائي.



