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صاعقة رعدية تُحَوّل حفل زفاف إلى فاجعة مأساوية في اليمن

حادثٌ انتهى بمقتل امرأتين وإصابة ٣٠ أخريات إحداهن حالتها خطيرة

تَحَول حفل زفاف، أمس الأربعاء، إلى مأساة وفاجعة في محافظة ذمار جنوب صنعاء، بسبب صاعقة رعدية.

وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة ذمار، بأن صاعقة ضربت منزلًا يُحيي حفل زفاف للنساء في قرية الأقمر بمديرية ميفعة عنس شرق ذمار.

وأسفر الحادث عن مقتل امرأتين وإصابة نحو 30 أخريات، حالة إحداهن خطيرة، وجرى نقلهن إلى أحد مستشفيات مدينة ذمار.

وأضاف -وفق "سكاي نيوز عربية"- أن صاعقة أخرى أدت إلى إصابة 3 أشخاص، عندما ضربت منزلهم في قرية مرام بمديرية ميفعة عنس ذاتها.

وفي يوم الجمعة الماضي، تسببت صاعقة رعدية في مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين حالتهم خطيرة، أثناء قيام مجموعة من الأفراد برحلة سياحية في منطقة ثماد بمديرية جحاف في محافظة الضالع وسط اليمن.

وتشهد غالبية المحافظات اليمنية أمطارًا غزيرة وفيضانات وعواصف رعدية، أثّرت على 28 ألف شخص على الأقل، وتسببت في إلحاق أضرار بالبنية التحتية والمنازل ومخيمات اللجوء؛ وفقًا للأمم المتحدة.

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صاعقة رعدية تُحَوّل حفل زفاف إلى فاجعة مأساوية في اليمن
سبق

تَحَول حفل زفاف، أمس الأربعاء، إلى مأساة وفاجعة في محافظة ذمار جنوب صنعاء، بسبب صاعقة رعدية.

وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة ذمار، بأن صاعقة ضربت منزلًا يُحيي حفل زفاف للنساء في قرية الأقمر بمديرية ميفعة عنس شرق ذمار.

وأسفر الحادث عن مقتل امرأتين وإصابة نحو 30 أخريات، حالة إحداهن خطيرة، وجرى نقلهن إلى أحد مستشفيات مدينة ذمار.

وأضاف -وفق "سكاي نيوز عربية"- أن صاعقة أخرى أدت إلى إصابة 3 أشخاص، عندما ضربت منزلهم في قرية مرام بمديرية ميفعة عنس ذاتها.

وفي يوم الجمعة الماضي، تسببت صاعقة رعدية في مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين حالتهم خطيرة، أثناء قيام مجموعة من الأفراد برحلة سياحية في منطقة ثماد بمديرية جحاف في محافظة الضالع وسط اليمن.

وتشهد غالبية المحافظات اليمنية أمطارًا غزيرة وفيضانات وعواصف رعدية، أثّرت على 28 ألف شخص على الأقل، وتسببت في إلحاق أضرار بالبنية التحتية والمنازل ومخيمات اللجوء؛ وفقًا للأمم المتحدة.

12 أغسطس 2021 - 4 محرّم 1443
08:54 AM

صاعقة رعدية تُحَوّل حفل زفاف إلى فاجعة مأساوية في اليمن

حادثٌ انتهى بمقتل امرأتين وإصابة ٣٠ أخريات إحداهن حالتها خطيرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تَحَول حفل زفاف، أمس الأربعاء، إلى مأساة وفاجعة في محافظة ذمار جنوب صنعاء، بسبب صاعقة رعدية.

وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة ذمار، بأن صاعقة ضربت منزلًا يُحيي حفل زفاف للنساء في قرية الأقمر بمديرية ميفعة عنس شرق ذمار.

وأسفر الحادث عن مقتل امرأتين وإصابة نحو 30 أخريات، حالة إحداهن خطيرة، وجرى نقلهن إلى أحد مستشفيات مدينة ذمار.

وأضاف -وفق "سكاي نيوز عربية"- أن صاعقة أخرى أدت إلى إصابة 3 أشخاص، عندما ضربت منزلهم في قرية مرام بمديرية ميفعة عنس ذاتها.

وفي يوم الجمعة الماضي، تسببت صاعقة رعدية في مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين حالتهم خطيرة، أثناء قيام مجموعة من الأفراد برحلة سياحية في منطقة ثماد بمديرية جحاف في محافظة الضالع وسط اليمن.

وتشهد غالبية المحافظات اليمنية أمطارًا غزيرة وفيضانات وعواصف رعدية، أثّرت على 28 ألف شخص على الأقل، وتسببت في إلحاق أضرار بالبنية التحتية والمنازل ومخيمات اللجوء؛ وفقًا للأمم المتحدة.

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