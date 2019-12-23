أمير القصيم ينوّه بحصول "صحي" المنطقة على اعتماد منظمة "بلانتري"

ممثلاً بمستشفى الملك سعود بعنيزة

بعث أمير القصيم الأمير فيصل بن مشعل خطاب شكر وتقدير لرئيس التجمع الصحي بالمنطقة الدكتور سلطان الشايع، بمناسبة حصول التجمع الصحي بالمنطقة على الاعتماد الدولي من منظمة "البلانتري"، ممثلاً بمستشفى الملك سعود بمحافظة عنيزة.

جاء ذلك بعد اجتياز مستشفى الملك سعود بعنيزة متطلبات شهادة "البلانتري" الفضية للتحسينات المميزة في الرعاية الصحية والمتمركزة حول المريض، وليكون أول مستشفى بالمنطقة يحصل على هذا الاعتماد الذي سيكون له أثر إيجابي على رفع جودة الخدمات الطبية المساندة للمرضى، ويسهم في تجويد أداء الخدمات المقدمة للمستفيدين، في جميع المسارات الطبية.

وتقوم المنظمة بمتابعة 10 مكونات لنموذج "البلانتري" طبقها مستشفى الملك سعود بعنيزة اشتملت على التفاعل الإنساني والطعام والتغذية والفنون والترفيه والعلاجات التكميلية واللمسة الإنسانية، وإيجاد بيئة شفاء ودور الأسرة والأصدقاء والدعم الإنساني والقيم الروحية وسهولة الوصول للمعلومات والمجتمعات الصحية ليحقق من خلالها هذا الاعتماد الدولي من المنظمة.