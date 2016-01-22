عن تصويت الشورى.. كتاب: "هيئة الأمر بالمعروف" صدر قرار ينظمها وملفها أغلق

"خال": لا صلاحيات ضبط وتوقيف لها .. "أبو طالب": ناقشوا الملفات التي تهم المواطن

انتقد عدد من الكتاب الصحفيين توصية مجلس الشورى السعودي بالتصويت اليوم الثلاثاء، على دعم جهاز الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لـ"تعزيز دوره الوقائي الميداني .. ضبط السلوك العام ورعاية قيم المجتمع"، مؤكدين أن وضع الهيئة قد تم البت فيه بوضوح من قبل مجلس الوزراء، ولا داعي لإثارة الجدل المجتمعي من جديد، خاصة وأن الدولة لم تلغ عمل الهيئة، لكنها نظمته، فأصبح دعويًا مع تبليغ الشرطة بالمخالفات، ويتوقع الكتاب ألا تعود اختصاصات الضبط والتوقيف للهيئة لأنها من عمل الشرطة، كما أن الشارع السعودي هادئ وليس هناك مخالفات صارخة، مطالبين الشورى بالنظر إلى القضايا الأهم التي تمس حياة المواطنين.

هل ستعود الهيئة؟

وفي مقالها "هل ستعود الهيئة؟" بصحيفة "عكاظ"، تقول الكاتبة الصحفية هيلة المشوح: "يفترض أن يصوت مجلس الشورى اليوم -الثلاثاء- على توصية مقدمة من اللجنة الإسلامية في المجلس تقضي بالمطالبة بدعم جهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذلك كما ورد في الخبر (لتعزيز دورها الوقائي الميداني والبرامجي الذي تقوم به وفق تنظيمها لضبط السلوك العام ورعاية قيم المجتمع) انتهى الخبر".

وتعلق المشوح قائلة: "بالنسبة لمجلس الشورى الموقر فأستغرب بشدة كما يستغرب الكثيرون أن يناقش ما تم الانتهاء منه والبت فيه ... ويمرر مناقشة هذه التوصية بالذات، فهل هو تشكيك بصواب القرار وفعالية تطبيقه المثمرة أم لأسباب أخرى لا نعرفها؟".

وتضيف الكاتبة: "ثم ما الفائدة من إثارة هذا الموضوع بين الوقت والآخر في مجلس الشورى بمسوغات واهية كضبط السلوك العام ورعاية قيم المجتمع، ما الذي يحتاجه سلوك المجتمع ليضبطه رجل الهيئة، وهل الهيئة هي الجهة المخولة والقادرة على ضبط السلوك العام لتقوم بدور الشرطي الديني من جديد؟ وهل تحتاج القيم أصلاً لرعاية؟ وما نوع هذه الرعاية المزعومة؟ هل سترعى القيم بسحل فتاة مجدداً أم بالتجسس على خصوصية أناس يتسامرون أم بتسلق جدران البيوت أم بمطاردة وإيقاف شباب يسمعون الموسيقى.. أم ماذا بالضبط؟".

الدولة لم تلغ الهيئة

وفي مقاله "خليك (محضر خير) يا مجلس الشورى" بصحيفة "عكاظ"، يؤكد الكاتب الصحفي حمود أبو طالب أن "الدولة لم تلغ أو تحجّم عمل الهيئة أبداً ولكنها نظمته منعاً للتجاوزات وتحديداً وضبطاً للاختصاصات، لكنّ المناهضين لتوجهات الدولة داخل الجهاز والطابور المتضامن معهم من خارجها حاولوا إشاعة معلومات مغلوطة عن التنظيمات التي اتخذتها الدولة، الأمر بالمعروف بمعروف والنهي عن المنكر بلا منكر لا أحد يرفضه، لكن للأسف نجد من يحاول إعادة العجلة إلى الوراء في مؤسسات رسمية مهمة مثل مجلس الشورى".

نحن في دولة قانون

ويؤكد أبو طالب أننا في دولة القانون، ومن يخالف يعاقب بالقانون وليس بالاجتهادات الفردية، ويقول: "نحن في الدولة الوطنية الحديثة التي نعيشها الآن نمضي باتجاه دولة القانون والنظام والمؤسساتية، وليس باتجاه وصاية فكر محدد على كل المجتمع، من يتجاوز يضبطه ويعاقبه القانون وليس الاجتهادات الفردية العشوائية. الهيئة ما زالت موجودة كجهاز حكومي لكن المحاولات الحثيثة للبعض في إعادة إطلاق يدها عشوائيًا على المجتمع أمر لا يتفق أبداً مع قيم الدولة الحديثة، وفيه إهانة كبيرة للمجتمع بما فيه من قيم ومثل وأخلاق والتزام فطري بالسلوكيات الإنسانية الجيدة".

ناقشوا قضايانا الأهم

وينهي أبو طالب قائلاً: "كان على مجلس الشورى أن يبحث في مئات الملفات الحيوية التي تنتظر دورها لديه منذ زمن طويل، أما هذا الملف فقد تم البت فيه بوضوح من قبل مجلس الوزراء، ولا داعي لإثارة الجدل المجتمعي واللغط حول قرارات الدولة لأغراض ليست في صالح الوطن. البلد ماشية تمام يا مجلس الشورى من ناحية الأخلاق والالتزام ولم يحدث شيء مشين منذ استنشق المجتمع بعضاً من إنسانيته وحريته، فكن محضر خير) جزاك الله خيراً".

ماذا يريد الشورى؟

وفي مقاله "ماذا يريد الشورى من تصويت الهيئة" بصحيفة "الوطن"، يرى الكاتب الصحفي علي الشريمي أن المشكلة ليست في تنظيم جهاز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن المشكلة في الفكر الذي يناقش هذه الشعيرة، وكيفية تطبيقها في ظل أنظمة الدولة، حتى لا تتكرر المشكلات التي ظهرت في الماضي، يقول الشريمي: "اليوم دور الهيئة ينحصر فقط في التوعية والإرشاد، وقد أوكلت الدولة مهام الأمن والضبط لقطاعات الداخلية كالشرطة ومكافحة المخدرات وغيرها .. ولكن السؤال: هل هم مؤمنون بهذا الدور؟ هل هم ينظرون للحسبة على أنها دعوة وإرشاد، أم شيء آخر؟".

مفهوم الحسبة

ويرى الشريمي "أن تطوير جهاز الهيئة اليوم ليس في الدور الميداني والوقائي، ولكن الإصلاح الحقيقي والجذري هو إعادة مفهوم الحسبة وفقًا للمرحلة المدنية الجديدة، وذلك من خلال تجديد الخطاب الدعوي، من قبيل تعزيز التسامح الديني، ونبذ الكراهية والعنصرية، والواسطة والمحسوبيات، والدعوة لحقوق الإنسان وذم الفساد، ومحاولة دعم الجهاز بكوادر معتدلة إبداعية جديدة تحاول تسويق المملكة الجديدة كمركز إنساني في المجال الرياضي والترفيهي والتعليمي والصحي والفضائي والصناعي".

قبل 3 أشهر

وينهي الشريمي قائلاً: "هذه هي الحسبة في مفهومها المدني والتنموي، أما عن إسقاط مجلس الشورى -قبل 3 أشهر- توصية دمج هيئة الأمر بالمعروف مع وزارة الشؤون الإسلامية كونها تلتقي معها بالدعوة والإرشاد، فهذا يجعلني أتساءل: ماذا يريد الشورى من تصويت اليوم؟".

لا صلاحيات ضبط وتوقيف

وفي مقاله "الحياة أسهل من عودة الهيئة" بصحيفة "عكاظ"، يؤكد الكاتب الصحفي عبده خال أن صلاحيات الضبط والتوقيف لن تعود لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويقول: "من المتوقع اليوم أن يواجه مجلس الشورى انتقادات كبيرة عند مناقشته توصيتين مثيرتين للجدل تتناولان دعم جهاز الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لتعزيز دورها الوقائي الميداني الذي تقوم به الهيئة .. وأعتقد أن هذا التوقع لن يدخل إلى حيز الوجود، فمكتسبات الواقع لا تتعلق بالماضوية (بالماضي)، كما أن الحياة لا يمكن لها العودة إلى الخلف خاصة أن تنظيم دور الهيئة قد صدر من مجلس الوزراء، وأوضح مهمات الهيئة، وأسند المهمات الميدانية الضبطية للجهات المختصة".

الشارع هادئ

ويضيف خال: "منذ أن تم تثبيت ذلك القرار والشارع المحلي هادئ تماماً، واختفت كل مظاهر الشد والجذب مما كان يحدثه بعض رجال الهيئة الميدانيين، ولم تعد هناك أخبار تحتل صدارة وسائل الإعلام عما يحدث من عمليات ضبط تقوم بها أجهزة الهيئة، ولأن قصدية هدوء الشارع هي المستهدفة فإن الوضع الذي نحياه الآن هو الطريق المختار من قبل أطياف المجتمع والمدعوم بالقرار السياسي.. فكيف يمكن دعم قرار أو جهة يمكن لها أن تعيد التوتر إلى الشارع؟".