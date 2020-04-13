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"الصحة" : تسجيل 472 إصابة جديدة بفيروس "كورونا".. والإجمالي يرتفع إلى 4934

روسيا: ارتفاع مطرد في عدد المصابين بكورونا بين 16 و18٪

موسكو سجلت زيادة بـ 13,3٪

قالت نائبة رئيس الحكومة الروسية تاتيانا غوليكوفا، إن البلاد شهدت في الفترة الأخيرة اتجاهًا نحو ارتفاع مطرد في عدد المصابين بفيروس كورونا، يتراوح في حدود 16-18٪.
وأوضحت غوليكوفا اليوم الاثنين، أن معدل الزيادة بلغ أمس 16,2% على المستوى الوطني، في حين سجلت موسكو زيادة بواقع 13,3٪، ومقاطعة موسكو 36,4٪، وباقي مناطق البلاد باستثنائهما 16,6٪.
وأشارت إلى أن موسكو ومقاطعتها تصل حصتهما إلى 72,3% من مجموع الإصابات في البلاد.
وأكدت غوليكوفا، التي تترأس مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا، أنه تم نشر 40 ألف سرير لاستقبال مرضى كورونا من أصل 95 ألفًا خصصت لنشرها في البلاد، إضافة إلى الأسرة المتاحة.

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روسيا: ارتفاع مطرد في عدد المصابين بكورونا بين 16 و18٪
سبق

قالت نائبة رئيس الحكومة الروسية تاتيانا غوليكوفا، إن البلاد شهدت في الفترة الأخيرة اتجاهًا نحو ارتفاع مطرد في عدد المصابين بفيروس كورونا، يتراوح في حدود 16-18٪.
وأوضحت غوليكوفا اليوم الاثنين، أن معدل الزيادة بلغ أمس 16,2% على المستوى الوطني، في حين سجلت موسكو زيادة بواقع 13,3٪، ومقاطعة موسكو 36,4٪، وباقي مناطق البلاد باستثنائهما 16,6٪.
وأشارت إلى أن موسكو ومقاطعتها تصل حصتهما إلى 72,3% من مجموع الإصابات في البلاد.
وأكدت غوليكوفا، التي تترأس مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا، أنه تم نشر 40 ألف سرير لاستقبال مرضى كورونا من أصل 95 ألفًا خصصت لنشرها في البلاد، إضافة إلى الأسرة المتاحة.

13 إبريل 2020 - 20 شعبان 1441
05:25 PM

روسيا: ارتفاع مطرد في عدد المصابين بكورونا بين 16 و18٪

موسكو سجلت زيادة بـ 13,3٪

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت نائبة رئيس الحكومة الروسية تاتيانا غوليكوفا، إن البلاد شهدت في الفترة الأخيرة اتجاهًا نحو ارتفاع مطرد في عدد المصابين بفيروس كورونا، يتراوح في حدود 16-18٪.
وأوضحت غوليكوفا اليوم الاثنين، أن معدل الزيادة بلغ أمس 16,2% على المستوى الوطني، في حين سجلت موسكو زيادة بواقع 13,3٪، ومقاطعة موسكو 36,4٪، وباقي مناطق البلاد باستثنائهما 16,6٪.
وأشارت إلى أن موسكو ومقاطعتها تصل حصتهما إلى 72,3% من مجموع الإصابات في البلاد.
وأكدت غوليكوفا، التي تترأس مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا، أنه تم نشر 40 ألف سرير لاستقبال مرضى كورونا من أصل 95 ألفًا خصصت لنشرها في البلاد، إضافة إلى الأسرة المتاحة.

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