النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 4541 حالات إصابة بكورونا.. وتعافي 5212 خلال الـ24 ساعة الماضية

الخطوط السعودية تُطلق أول رحلة طيران مباشرة من باريس إلى العلا

فرصةٌ فريدة للسياح من البلدان المجاورة ليكونوا من أوائل المستكشفين

أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا والخطوط الجوية العربية السعودية والوكالة الفرنسية لتطوير العلا، عن إطلاق رحلة جوية مباشرة من باريس إلى العلا في المملكة العربية السعودية. وتنطلق الرحلة الافتتاحية يوم الخميس 27 يناير الجاري.

ويوفر هذا المسار الجوي الجديد فرصةً فريدة للمسافرين الفرنسيين والسياح من البلدان المجاورة، ليكونوا من بين أوائل المستكشفين لهذه المنطقة التاريخية والسياحية الاستثنائية.

وتقدم العلا لزوارها طبيعةً مذهلة وتجارب ثقافية حصرية ومناظر طبيعية استثنائية؛ بما في ذلك موقع التراث العالمي لليونسكو في الحجر، وهي المدينة الثانية في مملكة البتراء النبطية العظيمة في الأردن. بالإضافة للعديد من المواقع الأثرية التي يعود تاريخها إلى الألفية الأولى قبل الميلاد، وواحة العلا الخصبة التي تمتد على طول 25كم وسط الجبال الصحراوية والتشكيلات الصخرية الفريدة.

وتنطلق الرحلة من مطار باريس شارل ديجول كل يوم أحد من 30 يناير إلى 27 مارس، لمدة 5 ساعات على متن طائرات السعودية.. ويعتبر الكثيرون العلا مكانًا مثاليًّا للاستمتاع بالتجارب في الأماكن المفتوحة والتجارب الثقافية التي تقدّمها المدينة التاريخية، كما أن العلا تُعد أيضًا نقطة دخول سلسة لمدن أخرى في المملكة العربية السعودية.

وبهذه المناسبة صرّح فيليب جونز، رئيس إدارة الوجهة السياحية والتسويق بالهيئة الملكية لمحافظة العلا: "إنها لحظة مهمة للعلا وخطوة كبيرة للتقدم في طموحاتنا ومشاركة قطعة من التاريخ مع العالم. نحن نعلم أن الفرنسيين مسافرون متمرسون، ويحرصون دائمًا على أن يكونوا أول من يختبر الجديد. كما أننا متحمسون للعمل مع الخطوط السعودية للترحيب بأول رحلة أوروبية مباشرة إلى العلا ونأمل أن ينتهز العديد من الأوروبيين الفرصة لزيارة مواقعنا التراثية وربما المشاركة في بعض الفعاليات والأحداث الشتوية لدينا؛ حيث ستستمر الرحلات حتى 27 مارس".

كما تستمر فعاليات موسم لحظات العلا؛ حيث يتم تقديم أربع مهرجانات رئيسية حتى نهاية مارس 2022 ضمن تقويم فعاليات "لحظات العلا" وهي: (شتاء طنطورة، وفنون العلا، وسماء العلا، ومهرجان العلا للاستجمام والاسترخاء)، وتشمل الفعاليات الرئيسية حفلاتٍ موسيقية في قاعة مرايا بمشاركة فنانين دوليين وإقليميين، وتشمل أيضًا فعاليات الفروسية ككأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة والتحمل 2022 في 29 يناير، وبطولة ريتشارد ميل العلا لبولو الصحراء في العلا يومي 11 و12 فبراير.

أما في مجال الفنون فتنظم النسخة الثانية من معرض صحراء X العلا 2022 في 11 فبراير، ومعرض الفنون المعاصرة في مرايا "ما يبقى في الأعماق". كما يقام مهرجان مناطيد العلا نهاية فبراير وبداية مارس، والذي يقدم تجربة وإطلالة استثنائية من سماء العلا.

ويقدم مهرجان العلا للاستجمام العديدَ من التجارب الحسية الفريدة في الطبيعة، بما في ذلك فعالية "ملاذ الحواس الخمس"، التي تبدأ في 13 مارس. وهناك أيضًا العديد من تجارب تناول الطعام الجديدة والمثيرة.

وقال حازم سنبل، نائب رئيس مبيعات الخطوط الجوية السعودية: "بصفتنا الناقل الجوي الوطني بالمملكة العربية السعودية، يسعدنا أن نرحّب بالرحلة المباشرة الافتتاحية من قلب أوروبا إلى مدينة العلا التاريخية. هذه هي أولى رحلاتنا الدولية المباشرة إلى العلا، ونحن على يقين بأن العديد من عملائنا يُظهرون شغفًا لاستكشاف تاريخ وثقافة بلدنا".

وصرّح جيرار ميستراليت، الرئيس التنفيذي للوكالة الفرنسية لتطوير العلا: "منذ الاتفاقية الحكومية الدولية التي وقّعتها المملكة العربية السعودية وفرنسا في أبريل 2018 بشأن التنمية المستدامة في العلا؛ فإن التعاون في مجالات النظم البيئية والاقتصادية السعودية والفرنسية مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا أثبتت فعاليتها، وتكشف الشراكات العديدة التي أبرمت بين الهيئة الملكية لمحافظة العلا والشركات الفرنسية، عن الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع وتَبَيّن نجاح هذا التعاون. ومع افتتاح خط طيران جوي مباشر من باريس للعلا، سيزيد هذا في تعزيز جاذبية هذه الوجهة الثقافية الفريدة".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الخطوط السعودية تُطلق أول رحلة طيران مباشرة من باريس إلى العلا
سبق

أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا والخطوط الجوية العربية السعودية والوكالة الفرنسية لتطوير العلا، عن إطلاق رحلة جوية مباشرة من باريس إلى العلا في المملكة العربية السعودية. وتنطلق الرحلة الافتتاحية يوم الخميس 27 يناير الجاري.

ويوفر هذا المسار الجوي الجديد فرصةً فريدة للمسافرين الفرنسيين والسياح من البلدان المجاورة، ليكونوا من بين أوائل المستكشفين لهذه المنطقة التاريخية والسياحية الاستثنائية.

وتقدم العلا لزوارها طبيعةً مذهلة وتجارب ثقافية حصرية ومناظر طبيعية استثنائية؛ بما في ذلك موقع التراث العالمي لليونسكو في الحجر، وهي المدينة الثانية في مملكة البتراء النبطية العظيمة في الأردن. بالإضافة للعديد من المواقع الأثرية التي يعود تاريخها إلى الألفية الأولى قبل الميلاد، وواحة العلا الخصبة التي تمتد على طول 25كم وسط الجبال الصحراوية والتشكيلات الصخرية الفريدة.

وتنطلق الرحلة من مطار باريس شارل ديجول كل يوم أحد من 30 يناير إلى 27 مارس، لمدة 5 ساعات على متن طائرات السعودية.. ويعتبر الكثيرون العلا مكانًا مثاليًّا للاستمتاع بالتجارب في الأماكن المفتوحة والتجارب الثقافية التي تقدّمها المدينة التاريخية، كما أن العلا تُعد أيضًا نقطة دخول سلسة لمدن أخرى في المملكة العربية السعودية.

وبهذه المناسبة صرّح فيليب جونز، رئيس إدارة الوجهة السياحية والتسويق بالهيئة الملكية لمحافظة العلا: "إنها لحظة مهمة للعلا وخطوة كبيرة للتقدم في طموحاتنا ومشاركة قطعة من التاريخ مع العالم. نحن نعلم أن الفرنسيين مسافرون متمرسون، ويحرصون دائمًا على أن يكونوا أول من يختبر الجديد. كما أننا متحمسون للعمل مع الخطوط السعودية للترحيب بأول رحلة أوروبية مباشرة إلى العلا ونأمل أن ينتهز العديد من الأوروبيين الفرصة لزيارة مواقعنا التراثية وربما المشاركة في بعض الفعاليات والأحداث الشتوية لدينا؛ حيث ستستمر الرحلات حتى 27 مارس".

كما تستمر فعاليات موسم لحظات العلا؛ حيث يتم تقديم أربع مهرجانات رئيسية حتى نهاية مارس 2022 ضمن تقويم فعاليات "لحظات العلا" وهي: (شتاء طنطورة، وفنون العلا، وسماء العلا، ومهرجان العلا للاستجمام والاسترخاء)، وتشمل الفعاليات الرئيسية حفلاتٍ موسيقية في قاعة مرايا بمشاركة فنانين دوليين وإقليميين، وتشمل أيضًا فعاليات الفروسية ككأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة والتحمل 2022 في 29 يناير، وبطولة ريتشارد ميل العلا لبولو الصحراء في العلا يومي 11 و12 فبراير.

أما في مجال الفنون فتنظم النسخة الثانية من معرض صحراء X العلا 2022 في 11 فبراير، ومعرض الفنون المعاصرة في مرايا "ما يبقى في الأعماق". كما يقام مهرجان مناطيد العلا نهاية فبراير وبداية مارس، والذي يقدم تجربة وإطلالة استثنائية من سماء العلا.

ويقدم مهرجان العلا للاستجمام العديدَ من التجارب الحسية الفريدة في الطبيعة، بما في ذلك فعالية "ملاذ الحواس الخمس"، التي تبدأ في 13 مارس. وهناك أيضًا العديد من تجارب تناول الطعام الجديدة والمثيرة.

وقال حازم سنبل، نائب رئيس مبيعات الخطوط الجوية السعودية: "بصفتنا الناقل الجوي الوطني بالمملكة العربية السعودية، يسعدنا أن نرحّب بالرحلة المباشرة الافتتاحية من قلب أوروبا إلى مدينة العلا التاريخية. هذه هي أولى رحلاتنا الدولية المباشرة إلى العلا، ونحن على يقين بأن العديد من عملائنا يُظهرون شغفًا لاستكشاف تاريخ وثقافة بلدنا".

وصرّح جيرار ميستراليت، الرئيس التنفيذي للوكالة الفرنسية لتطوير العلا: "منذ الاتفاقية الحكومية الدولية التي وقّعتها المملكة العربية السعودية وفرنسا في أبريل 2018 بشأن التنمية المستدامة في العلا؛ فإن التعاون في مجالات النظم البيئية والاقتصادية السعودية والفرنسية مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا أثبتت فعاليتها، وتكشف الشراكات العديدة التي أبرمت بين الهيئة الملكية لمحافظة العلا والشركات الفرنسية، عن الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع وتَبَيّن نجاح هذا التعاون. ومع افتتاح خط طيران جوي مباشر من باريس للعلا، سيزيد هذا في تعزيز جاذبية هذه الوجهة الثقافية الفريدة".

25 يناير 2022 - 22 جمادى الآخر 1443
11:59 AM

الخطوط السعودية تُطلق أول رحلة طيران مباشرة من باريس إلى العلا

فرصةٌ فريدة للسياح من البلدان المجاورة ليكونوا من أوائل المستكشفين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
609

أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا والخطوط الجوية العربية السعودية والوكالة الفرنسية لتطوير العلا، عن إطلاق رحلة جوية مباشرة من باريس إلى العلا في المملكة العربية السعودية. وتنطلق الرحلة الافتتاحية يوم الخميس 27 يناير الجاري.

ويوفر هذا المسار الجوي الجديد فرصةً فريدة للمسافرين الفرنسيين والسياح من البلدان المجاورة، ليكونوا من بين أوائل المستكشفين لهذه المنطقة التاريخية والسياحية الاستثنائية.

وتقدم العلا لزوارها طبيعةً مذهلة وتجارب ثقافية حصرية ومناظر طبيعية استثنائية؛ بما في ذلك موقع التراث العالمي لليونسكو في الحجر، وهي المدينة الثانية في مملكة البتراء النبطية العظيمة في الأردن. بالإضافة للعديد من المواقع الأثرية التي يعود تاريخها إلى الألفية الأولى قبل الميلاد، وواحة العلا الخصبة التي تمتد على طول 25كم وسط الجبال الصحراوية والتشكيلات الصخرية الفريدة.

وتنطلق الرحلة من مطار باريس شارل ديجول كل يوم أحد من 30 يناير إلى 27 مارس، لمدة 5 ساعات على متن طائرات السعودية.. ويعتبر الكثيرون العلا مكانًا مثاليًّا للاستمتاع بالتجارب في الأماكن المفتوحة والتجارب الثقافية التي تقدّمها المدينة التاريخية، كما أن العلا تُعد أيضًا نقطة دخول سلسة لمدن أخرى في المملكة العربية السعودية.

وبهذه المناسبة صرّح فيليب جونز، رئيس إدارة الوجهة السياحية والتسويق بالهيئة الملكية لمحافظة العلا: "إنها لحظة مهمة للعلا وخطوة كبيرة للتقدم في طموحاتنا ومشاركة قطعة من التاريخ مع العالم. نحن نعلم أن الفرنسيين مسافرون متمرسون، ويحرصون دائمًا على أن يكونوا أول من يختبر الجديد. كما أننا متحمسون للعمل مع الخطوط السعودية للترحيب بأول رحلة أوروبية مباشرة إلى العلا ونأمل أن ينتهز العديد من الأوروبيين الفرصة لزيارة مواقعنا التراثية وربما المشاركة في بعض الفعاليات والأحداث الشتوية لدينا؛ حيث ستستمر الرحلات حتى 27 مارس".

كما تستمر فعاليات موسم لحظات العلا؛ حيث يتم تقديم أربع مهرجانات رئيسية حتى نهاية مارس 2022 ضمن تقويم فعاليات "لحظات العلا" وهي: (شتاء طنطورة، وفنون العلا، وسماء العلا، ومهرجان العلا للاستجمام والاسترخاء)، وتشمل الفعاليات الرئيسية حفلاتٍ موسيقية في قاعة مرايا بمشاركة فنانين دوليين وإقليميين، وتشمل أيضًا فعاليات الفروسية ككأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة والتحمل 2022 في 29 يناير، وبطولة ريتشارد ميل العلا لبولو الصحراء في العلا يومي 11 و12 فبراير.

أما في مجال الفنون فتنظم النسخة الثانية من معرض صحراء X العلا 2022 في 11 فبراير، ومعرض الفنون المعاصرة في مرايا "ما يبقى في الأعماق". كما يقام مهرجان مناطيد العلا نهاية فبراير وبداية مارس، والذي يقدم تجربة وإطلالة استثنائية من سماء العلا.

ويقدم مهرجان العلا للاستجمام العديدَ من التجارب الحسية الفريدة في الطبيعة، بما في ذلك فعالية "ملاذ الحواس الخمس"، التي تبدأ في 13 مارس. وهناك أيضًا العديد من تجارب تناول الطعام الجديدة والمثيرة.

وقال حازم سنبل، نائب رئيس مبيعات الخطوط الجوية السعودية: "بصفتنا الناقل الجوي الوطني بالمملكة العربية السعودية، يسعدنا أن نرحّب بالرحلة المباشرة الافتتاحية من قلب أوروبا إلى مدينة العلا التاريخية. هذه هي أولى رحلاتنا الدولية المباشرة إلى العلا، ونحن على يقين بأن العديد من عملائنا يُظهرون شغفًا لاستكشاف تاريخ وثقافة بلدنا".

وصرّح جيرار ميستراليت، الرئيس التنفيذي للوكالة الفرنسية لتطوير العلا: "منذ الاتفاقية الحكومية الدولية التي وقّعتها المملكة العربية السعودية وفرنسا في أبريل 2018 بشأن التنمية المستدامة في العلا؛ فإن التعاون في مجالات النظم البيئية والاقتصادية السعودية والفرنسية مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا أثبتت فعاليتها، وتكشف الشراكات العديدة التي أبرمت بين الهيئة الملكية لمحافظة العلا والشركات الفرنسية، عن الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع وتَبَيّن نجاح هذا التعاون. ومع افتتاح خط طيران جوي مباشر من باريس للعلا، سيزيد هذا في تعزيز جاذبية هذه الوجهة الثقافية الفريدة".

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,894
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,689
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,899
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,759

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الإنتاجية.. وإدارة المهام اليومية

الإنتاجية.. وإدارة المهام اليومية

نسيم الصريصري
جمعية خيرية لنقل المرضى

جمعية خيرية لنقل المرضى

عبدالرحمن المرشد
الحاجة أُم الفضائل!!

الحاجة أُم الفضائل!!

عبدالمحسن الحارثي
نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

علي آل شرمة
الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

ماجد آل حسنه
ابتسامة فرح وابتسامة عزاء..!!

ابتسامة فرح وابتسامة عزاء..!!

ماجد الحربي
فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

عبدالرحمن المرشد
القيم الشخصية وتشكيل المصير

القيم الشخصية وتشكيل المصير

نسيم الصريصري
لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

حسن آل عمير
من هنا نبعت..!!

من هنا نبعت..!!

ساير المنيعي
نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات

نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات

عبدالعزيز الفريان
راجعنا بكرة

راجعنا بكرة

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة