الوالدان لم يعلما بحمل ابنتهما.. بريطانيا تسجل أصغر أُمّ في تاريخها وسط صدمة اجتماعية

الفتاة محاطة برعاية خاصة من أخصائيي الخدمات الاجتماعية.. والعائلة ما زالت مصدومة

سجلت بريطانيا، الأحد، حالة ولادة لأصغر أُمّ في سجلاتها؛ حيث لم تتجاوز الـ11 من العمر، في واقعة غريبة ومثيرة للقلق.

ووفقًا لصحيفة "الصن" البريطانية، تعرضت الطفلة للحمل في عمر 10 سنوات فقط، قبل أن تقوم بالولادة بعمر 11 عامًا، في وقت سابق هذا الشهر.

ووفق "سكاي نيوز"، أكد العاملون في مجال الخدمات الاجتماعية في بريطانيا، أن والدي الفتاة لم يكونا يعلمان بحملها، وأن الطفلة ومولودها بصحة جيدة الآن.

وأكد مصدر مقرب من العائلة، أن الفتاة محاطة برعاية خاصة من أخصائيي الخدمات الاجتماعية الآن، وأن العائلة لا تزال تعيش "حالة صدمة".

وكانت أصغر أُمّ في بريطانيا، تيريسا ميدلتون، قد أنجبت طفلها بعمر 12 عامًا؛ ولكن الولادة الجديدة للفتاة التي لم يُذكر اسمها، قد أصبحت الأصغر في بريطانيا.