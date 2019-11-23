أمير الباحة يوجِّه بإنشاء مركز للتدخل السريع في الجزء الأخير من "العقبة"

من أجل مباشرته الحوادث التي تقع في العقبة في أسرع وقت

وجَّه أمير منطقة الباحة، الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، بإنشاء مركز للتدخل السريع في الجزء الأخير من عقبة الباحة.

ويضم المركز وحدة من (الدفاع المدني- المرور- الهلال الأحمر السعودي- فريق الصيانة بإدارة النقل)؛ وذلك من أجل مباشرة الحوادث التي تحدث في العقبة في أسرع وقت.

ووجَّه أمير الباحة بأن تقوم إدارة النقل باختيار الموقع، وتهيئة المركز في أسرع وقت ممكن.

يأتي ذلك حرصًا من أمير الباحة على راحة وسلامة مرتادي الطريق، وخصوصًا أيام الشتاء نظرًا لهطول الأمطار وكثافة الضباب؛ ما يسبب وقوع حوادث مرورية، وانهيارات صخرية.