ونقل "القويحص"؛ شكر وزير الشؤون البلدية والقروية، على ما يقدمه أبطال أمانة العاصمة المقدّسة في الميدان من خدمات بلدية جليلة، تهدف إلى متابعة تطبيق الاشتراطات الصحية على مدار الساعة، في جميع المحال التجارية، وكذلك فيما يتعلق بالتدابير الاحترازية للتصدّي لفيروس كورونا الجديد، التي وجّهت الوزارة بتنفيذها.

"القويحص" يوجّه رسالة تحفيزية لأبطال "أمانة مكة" على جهودهم في الميدان عبدالرزاق البجالي سبق 2020-03-18 وجّه أمين العاصمة المقدّسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص؛ رسالة تحفيزية لمنسوبي أمانة العاصمة المقدّسة العاملين في الميدان. ونقل "القويحص"؛ شكر وزير الشؤون البلدية والقروية، على ما يقدمه أبطال أمانة العاصمة المقدّسة في الميدان من خدمات بلدية جليلة، تهدف إلى متابعة تطبيق الاشتراطات الصحية على مدار الساعة، في جميع المحال التجارية، وكذلك فيما يتعلق بالتدابير الاحترازية للتصدّي لفيروس كورونا الجديد، التي وجّهت الوزارة بتنفيذها.

18 مارس 2020 - 23 رجب 1441 02:39 PM

"القويحص" يوجّه رسالة تحفيزية لأبطال "أمانة مكة" على جهودهم في الميدان نقل شكر وزير الشؤون البلدية على دورهم في متابعة تطبيق الاشتراطات الصحية





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وجّه أمين العاصمة المقدّسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص؛ رسالة تحفيزية لمنسوبي أمانة العاصمة المقدّسة العاملين في الميدان.

ونقل "القويحص"؛ شكر وزير الشؤون البلدية والقروية، على ما يقدمه أبطال أمانة العاصمة المقدّسة في الميدان من خدمات بلدية جليلة، تهدف إلى متابعة تطبيق الاشتراطات الصحية على مدار الساعة، في جميع المحال التجارية، وكذلك فيما يتعلق بالتدابير الاحترازية للتصدّي لفيروس كورونا الجديد، التي وجّهت الوزارة بتنفيذها.