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"صندوق التضامن الإسلامي": تقديم منحة مالية عاجلة للدول الأعضاء الأقل نمواً

لاحتواء جميع الآثار السلبية لجائحة "كورونا"

استمراراً لجهود منظمة التعاون الإسلامي وأجهزتها المعنية لاحتواء جميع الآثار السلبية لجائحة كورونا، شرع صندوق التضامن الإسلامي، أحد الأجهزة المتفرعة للمنظمة، في تنفيذ المبادرة المتعلقة بدعم الدول الأعضاء الأقل نمواً، وذلك بتقديم منحة مالية عاجلة للدفعة الأولى من هذه الدول؛ بهدف تعزيز قدراتها في مواجهة جائحة كورونا وبصفة خاصة في القطاع الصحي.

وأشاد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين في هذا الصدد بجهود رئيس المجلس الدائم لصندوق التضامن الإسلامي والمدير التنفيذي للصندوق، مشيراً إلى أن تحرك الصندوق لدعم الدول الاعضاء الأقل نمواً يأتي في سياق التزام المنظمة بتسخير جميع إمكانياتها لفائدة الدول الأعضاء؛ لمساعدتها على مواجهة هذه الجائحة. وناشد الدول الأعضاء مجدداً تقديم التبرعات للحساب المخصص في الصندوق؛ ليتمكّن من تلبية الاحتياجات المتزايدة للدول المتضررة.

وأشار الأمين العام إلى أنه ومنذ بداية أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، بذلت المنظمة جهوداً كبيرة لتعزيز العمل الإسلامي المشترك وتكثيف التعاون والتضامن الإسلامي لمواجهة الجائحة، ومن ضمنها عقد اجتماع اللجنة التوجيهية المعنية بالصحة يوم 9 أبريل 2020 الخاص بمكافحة جائحة "كوفيد-19"، وعقد الندوة الطبية الفقهية الثانية لمجمع الفقه الإسلامي، يوم 16 إبريل 2020، لدراسة مختلف الجوانب الفقهية للتعامل مع جائحة كورونا، وعقد اجتماع اللجنة التنفيذية على مستوي وزراء الخارجية بتاريخ 22 أبريل 2020، ومتابعة التوصيات التي صدرت عنه على صعيد اخر، تبنت مؤسسات المنظمة وأجهزتها التمويلية مبادرات مهمة للاستجابة السريعة بتخصيص موارد مالية للدول الأعضاء لاحتواء الآثار السلبية لجائحة فيروس كورونا وذلك كالاتي:

مبادرة مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بإعلان برنامج للتأهب الاستراتيجي والاستجابة بقيمة 2.3 مليار دولار أمريكي والتي استفادت منها العديد من الدول الأعضاء، ومبادرة صندوق التضامن الإسلامي بتخصيص حساب لمساعدة الدول الأعضاء وخاصة الدول الأقل نمواً؛ بهدف تعزيز قدراتها في مواجهة الجائحة وبصفة خاصة في القطاع الصحي وتبرع الصندوق بمليون دولار لحساب الطوارئ.

وأوضح "العثيمين" أن المنظمة مستمرة يومياً في إبراز جهود الدول الأعضاء التوعوية للتعريف بخطورة الوباء، من خلال عرضها على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمنظمة، إلى جانب رسائل المنظمة التوجيهية، باللغات الرسمية الثلاث، حول سبل الوقاية من الوباء والحد من انتشاره. كما تقوم المنظمة بالتواصل والتنسيق مع مؤسساتها ذات الصلة والتي تستعد من جانبها إلى عقد عدد من الاجتماعات والأنشطة مضيفا بأن التواصل مع المنظمات الدولية والإقليمية مستمر أيضاً على مستوى الأمانة العامة ومن خلال جهود مكاتب المنظمة في الخارج وخاصة في بروكسل ونيويورك وجنيف وكابول ومقديشو.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"صندوق التضامن الإسلامي": تقديم منحة مالية عاجلة للدول الأعضاء الأقل نمواً
سبق

استمراراً لجهود منظمة التعاون الإسلامي وأجهزتها المعنية لاحتواء جميع الآثار السلبية لجائحة كورونا، شرع صندوق التضامن الإسلامي، أحد الأجهزة المتفرعة للمنظمة، في تنفيذ المبادرة المتعلقة بدعم الدول الأعضاء الأقل نمواً، وذلك بتقديم منحة مالية عاجلة للدفعة الأولى من هذه الدول؛ بهدف تعزيز قدراتها في مواجهة جائحة كورونا وبصفة خاصة في القطاع الصحي.

وأشاد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين في هذا الصدد بجهود رئيس المجلس الدائم لصندوق التضامن الإسلامي والمدير التنفيذي للصندوق، مشيراً إلى أن تحرك الصندوق لدعم الدول الاعضاء الأقل نمواً يأتي في سياق التزام المنظمة بتسخير جميع إمكانياتها لفائدة الدول الأعضاء؛ لمساعدتها على مواجهة هذه الجائحة. وناشد الدول الأعضاء مجدداً تقديم التبرعات للحساب المخصص في الصندوق؛ ليتمكّن من تلبية الاحتياجات المتزايدة للدول المتضررة.

وأشار الأمين العام إلى أنه ومنذ بداية أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، بذلت المنظمة جهوداً كبيرة لتعزيز العمل الإسلامي المشترك وتكثيف التعاون والتضامن الإسلامي لمواجهة الجائحة، ومن ضمنها عقد اجتماع اللجنة التوجيهية المعنية بالصحة يوم 9 أبريل 2020 الخاص بمكافحة جائحة "كوفيد-19"، وعقد الندوة الطبية الفقهية الثانية لمجمع الفقه الإسلامي، يوم 16 إبريل 2020، لدراسة مختلف الجوانب الفقهية للتعامل مع جائحة كورونا، وعقد اجتماع اللجنة التنفيذية على مستوي وزراء الخارجية بتاريخ 22 أبريل 2020، ومتابعة التوصيات التي صدرت عنه على صعيد اخر، تبنت مؤسسات المنظمة وأجهزتها التمويلية مبادرات مهمة للاستجابة السريعة بتخصيص موارد مالية للدول الأعضاء لاحتواء الآثار السلبية لجائحة فيروس كورونا وذلك كالاتي:

مبادرة مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بإعلان برنامج للتأهب الاستراتيجي والاستجابة بقيمة 2.3 مليار دولار أمريكي والتي استفادت منها العديد من الدول الأعضاء، ومبادرة صندوق التضامن الإسلامي بتخصيص حساب لمساعدة الدول الأعضاء وخاصة الدول الأقل نمواً؛ بهدف تعزيز قدراتها في مواجهة الجائحة وبصفة خاصة في القطاع الصحي وتبرع الصندوق بمليون دولار لحساب الطوارئ.

وأوضح "العثيمين" أن المنظمة مستمرة يومياً في إبراز جهود الدول الأعضاء التوعوية للتعريف بخطورة الوباء، من خلال عرضها على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمنظمة، إلى جانب رسائل المنظمة التوجيهية، باللغات الرسمية الثلاث، حول سبل الوقاية من الوباء والحد من انتشاره. كما تقوم المنظمة بالتواصل والتنسيق مع مؤسساتها ذات الصلة والتي تستعد من جانبها إلى عقد عدد من الاجتماعات والأنشطة مضيفا بأن التواصل مع المنظمات الدولية والإقليمية مستمر أيضاً على مستوى الأمانة العامة ومن خلال جهود مكاتب المنظمة في الخارج وخاصة في بروكسل ونيويورك وجنيف وكابول ومقديشو.

10 مايو 2020 - 17 رمضان 1441
05:30 PM

"صندوق التضامن الإسلامي": تقديم منحة مالية عاجلة للدول الأعضاء الأقل نمواً

لاحتواء جميع الآثار السلبية لجائحة "كورونا"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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استمراراً لجهود منظمة التعاون الإسلامي وأجهزتها المعنية لاحتواء جميع الآثار السلبية لجائحة كورونا، شرع صندوق التضامن الإسلامي، أحد الأجهزة المتفرعة للمنظمة، في تنفيذ المبادرة المتعلقة بدعم الدول الأعضاء الأقل نمواً، وذلك بتقديم منحة مالية عاجلة للدفعة الأولى من هذه الدول؛ بهدف تعزيز قدراتها في مواجهة جائحة كورونا وبصفة خاصة في القطاع الصحي.

وأشاد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين في هذا الصدد بجهود رئيس المجلس الدائم لصندوق التضامن الإسلامي والمدير التنفيذي للصندوق، مشيراً إلى أن تحرك الصندوق لدعم الدول الاعضاء الأقل نمواً يأتي في سياق التزام المنظمة بتسخير جميع إمكانياتها لفائدة الدول الأعضاء؛ لمساعدتها على مواجهة هذه الجائحة. وناشد الدول الأعضاء مجدداً تقديم التبرعات للحساب المخصص في الصندوق؛ ليتمكّن من تلبية الاحتياجات المتزايدة للدول المتضررة.

وأشار الأمين العام إلى أنه ومنذ بداية أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، بذلت المنظمة جهوداً كبيرة لتعزيز العمل الإسلامي المشترك وتكثيف التعاون والتضامن الإسلامي لمواجهة الجائحة، ومن ضمنها عقد اجتماع اللجنة التوجيهية المعنية بالصحة يوم 9 أبريل 2020 الخاص بمكافحة جائحة "كوفيد-19"، وعقد الندوة الطبية الفقهية الثانية لمجمع الفقه الإسلامي، يوم 16 إبريل 2020، لدراسة مختلف الجوانب الفقهية للتعامل مع جائحة كورونا، وعقد اجتماع اللجنة التنفيذية على مستوي وزراء الخارجية بتاريخ 22 أبريل 2020، ومتابعة التوصيات التي صدرت عنه على صعيد اخر، تبنت مؤسسات المنظمة وأجهزتها التمويلية مبادرات مهمة للاستجابة السريعة بتخصيص موارد مالية للدول الأعضاء لاحتواء الآثار السلبية لجائحة فيروس كورونا وذلك كالاتي:

مبادرة مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بإعلان برنامج للتأهب الاستراتيجي والاستجابة بقيمة 2.3 مليار دولار أمريكي والتي استفادت منها العديد من الدول الأعضاء، ومبادرة صندوق التضامن الإسلامي بتخصيص حساب لمساعدة الدول الأعضاء وخاصة الدول الأقل نمواً؛ بهدف تعزيز قدراتها في مواجهة الجائحة وبصفة خاصة في القطاع الصحي وتبرع الصندوق بمليون دولار لحساب الطوارئ.

وأوضح "العثيمين" أن المنظمة مستمرة يومياً في إبراز جهود الدول الأعضاء التوعوية للتعريف بخطورة الوباء، من خلال عرضها على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمنظمة، إلى جانب رسائل المنظمة التوجيهية، باللغات الرسمية الثلاث، حول سبل الوقاية من الوباء والحد من انتشاره. كما تقوم المنظمة بالتواصل والتنسيق مع مؤسساتها ذات الصلة والتي تستعد من جانبها إلى عقد عدد من الاجتماعات والأنشطة مضيفا بأن التواصل مع المنظمات الدولية والإقليمية مستمر أيضاً على مستوى الأمانة العامة ومن خلال جهود مكاتب المنظمة في الخارج وخاصة في بروكسل ونيويورك وجنيف وكابول ومقديشو.

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