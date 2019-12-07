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نائب وزير الدفاع: السعوديون يحاربون الإرهاب بجميع أنحاء العالم

عبَّر عن خالص تعازيه لعائلات ضحايا إطلاق النار المأساوي بفلوريدا

عبَّر نائب وزير الدفاع، الأمير خالد بن سلمان، عن خالص تعازيه لعائلات ضحايا إطلاق النار المأساوي الذي وقع أمس في قاعد بينساكولا البحرية الأمريكية في ولاية فلوريدا، مؤكدًا وقوف السعودية إلى جانب الأصدقاء الأمريكيين خلال الأوقات العصيبة.

وقال الأمير خالد بن سلمان في تغريدة: "أنا مثل العديد من الأفراد العسكريين السعوديين الآخرين، تدربت في قاعدة عسكرية أمريكية، واستخدمنا هذا التدريب القيم للقتال جنبًا إلى جنب مع حلفائنا الأمريكيين ضد الإرهاب والتهديدات الأخرى".

وقال: "إن عددًا كبيرًا من الخريجين السعوديين من محطة بينساكولا انتقلوا للعمل مع نظرائهم الأمريكيين في جبهات القتال في جميع أنحاء العالم؛ وهو ما ساعد على حماية الأمن الإقليمي والعالمي". مؤكدًا أن "حدث اليوم مأساوي، وأدين بشدة من قِبل الجميع في المملكة العربية السعودية".

سعودي يطلق النار في قاعدة جوية أمريكية وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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نائب وزير الدفاع: السعوديون يحاربون الإرهاب بجميع أنحاء العالم
سبق

عبَّر نائب وزير الدفاع، الأمير خالد بن سلمان، عن خالص تعازيه لعائلات ضحايا إطلاق النار المأساوي الذي وقع أمس في قاعد بينساكولا البحرية الأمريكية في ولاية فلوريدا، مؤكدًا وقوف السعودية إلى جانب الأصدقاء الأمريكيين خلال الأوقات العصيبة.

وقال الأمير خالد بن سلمان في تغريدة: "أنا مثل العديد من الأفراد العسكريين السعوديين الآخرين، تدربت في قاعدة عسكرية أمريكية، واستخدمنا هذا التدريب القيم للقتال جنبًا إلى جنب مع حلفائنا الأمريكيين ضد الإرهاب والتهديدات الأخرى".

وقال: "إن عددًا كبيرًا من الخريجين السعوديين من محطة بينساكولا انتقلوا للعمل مع نظرائهم الأمريكيين في جبهات القتال في جميع أنحاء العالم؛ وهو ما ساعد على حماية الأمن الإقليمي والعالمي". مؤكدًا أن "حدث اليوم مأساوي، وأدين بشدة من قِبل الجميع في المملكة العربية السعودية".

07 ديسمبر 2019 - 10 ربيع الآخر 1441
12:18 AM

نائب وزير الدفاع: السعوديون يحاربون الإرهاب بجميع أنحاء العالم

عبَّر عن خالص تعازيه لعائلات ضحايا إطلاق النار المأساوي بفلوريدا

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خالد علي - الرياض
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عبَّر نائب وزير الدفاع، الأمير خالد بن سلمان، عن خالص تعازيه لعائلات ضحايا إطلاق النار المأساوي الذي وقع أمس في قاعد بينساكولا البحرية الأمريكية في ولاية فلوريدا، مؤكدًا وقوف السعودية إلى جانب الأصدقاء الأمريكيين خلال الأوقات العصيبة.

وقال الأمير خالد بن سلمان في تغريدة: "أنا مثل العديد من الأفراد العسكريين السعوديين الآخرين، تدربت في قاعدة عسكرية أمريكية، واستخدمنا هذا التدريب القيم للقتال جنبًا إلى جنب مع حلفائنا الأمريكيين ضد الإرهاب والتهديدات الأخرى".

وقال: "إن عددًا كبيرًا من الخريجين السعوديين من محطة بينساكولا انتقلوا للعمل مع نظرائهم الأمريكيين في جبهات القتال في جميع أنحاء العالم؛ وهو ما ساعد على حماية الأمن الإقليمي والعالمي". مؤكدًا أن "حدث اليوم مأساوي، وأدين بشدة من قِبل الجميع في المملكة العربية السعودية".

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