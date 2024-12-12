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اتفاقية تعاون بين جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج واتحاد الإذاعات العربية

تهدف لدعم فرص التعاون الإعلامي والاستفادة من الخبرات والإمكانيات المتوفرة

وقع جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج لمجلس التعاون لدول الخليج العربية واتحاد الاذاعات العربية (اسبو) اتفاقية تهدف إلى دعم فرص التعاون الإعلامي والاستفادة من الخبرات والإمكانيات المتوفرة وتوظيفها في مجالات إقامة المهرجانات والملتقيات الإذاعية والتلفزيون وكذلك تبادل الخبرات الإعلامية وإقامة الدورات المتخصصة..

ووقع الاتفاقية كل من مدير عام الجهاز مجري بن مبارك القحطاني ورئيس الاتحاد محمد بن عبدالمحسن العواش ومدير عام الاتحاد المهندس عبدالرحيم سليمان على هامش أعمال الدورة السابعة والثلاثين للجمعية العامة للاتحاد المنعقدة بالعاصمة التونسية حالياً.

وتنص الاتفاقية على عدة بنود تتعلق بدعم التعاون بين مركز التدريب الخاص بالجهاز وأكاديمية الاتحاد للتدريب الإعلامي, والتنسيق والمشاركة بهدف دعم فرص التعاون الإعلامي والاستفادة من الخبرات والإمكانيات المتوفرة.

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اتفاقية تعاون بين جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج واتحاد الإذاعات العربية
سبق

وقع جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج لمجلس التعاون لدول الخليج العربية واتحاد الاذاعات العربية (اسبو) اتفاقية تهدف إلى دعم فرص التعاون الإعلامي والاستفادة من الخبرات والإمكانيات المتوفرة وتوظيفها في مجالات إقامة المهرجانات والملتقيات الإذاعية والتلفزيون وكذلك تبادل الخبرات الإعلامية وإقامة الدورات المتخصصة..

ووقع الاتفاقية كل من مدير عام الجهاز مجري بن مبارك القحطاني ورئيس الاتحاد محمد بن عبدالمحسن العواش ومدير عام الاتحاد المهندس عبدالرحيم سليمان على هامش أعمال الدورة السابعة والثلاثين للجمعية العامة للاتحاد المنعقدة بالعاصمة التونسية حالياً.

وتنص الاتفاقية على عدة بنود تتعلق بدعم التعاون بين مركز التدريب الخاص بالجهاز وأكاديمية الاتحاد للتدريب الإعلامي, والتنسيق والمشاركة بهدف دعم فرص التعاون الإعلامي والاستفادة من الخبرات والإمكانيات المتوفرة.

12 ديسمبر 2017 - 24 ربيع الأول 1439
06:43 PM

اتفاقية تعاون بين جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج واتحاد الإذاعات العربية

تهدف لدعم فرص التعاون الإعلامي والاستفادة من الخبرات والإمكانيات المتوفرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وقع جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج لمجلس التعاون لدول الخليج العربية واتحاد الاذاعات العربية (اسبو) اتفاقية تهدف إلى دعم فرص التعاون الإعلامي والاستفادة من الخبرات والإمكانيات المتوفرة وتوظيفها في مجالات إقامة المهرجانات والملتقيات الإذاعية والتلفزيون وكذلك تبادل الخبرات الإعلامية وإقامة الدورات المتخصصة..

ووقع الاتفاقية كل من مدير عام الجهاز مجري بن مبارك القحطاني ورئيس الاتحاد محمد بن عبدالمحسن العواش ومدير عام الاتحاد المهندس عبدالرحيم سليمان على هامش أعمال الدورة السابعة والثلاثين للجمعية العامة للاتحاد المنعقدة بالعاصمة التونسية حالياً.

وتنص الاتفاقية على عدة بنود تتعلق بدعم التعاون بين مركز التدريب الخاص بالجهاز وأكاديمية الاتحاد للتدريب الإعلامي, والتنسيق والمشاركة بهدف دعم فرص التعاون الإعلامي والاستفادة من الخبرات والإمكانيات المتوفرة.

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