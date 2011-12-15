ولي عهد الكويت يشكر خادم الحرمين وولي العهد.. ويشيد بنتائج قمة الرياض

في برقيتين لقيادة المملكة

أعرب ولي عهد دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، عن خالص الشكر والتقدير لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على بالغ الرعاية وكرم الضيافة اللذين حظي بهما والوفد المرافق، خلال المشاركة في اجتماع الدورة الثانية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأشاد سمو ولي عهد الكويت في برقيتَي شكر بعثهما إلى خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، بما توصلت إليه هذه الدورة من قرارات بنّاءة، ستعزّز مسيرة العمل الخليجي المشترك، وبما يعود بالخير على دول وأبناء المجلس، وتحقيق أهدافهم وتطلعاتهم المنشودة.

وسأل سموه -المولى تعالى- أن يديم على خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والعافية، وأن يحقّق للمملكة وشعبها الرفعة والرقي والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.