النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ولي عهد الكويت يشكر خادم الحرمين وولي العهد.. ويشيد بنتائج قمة الرياض

في برقيتين لقيادة المملكة

أعرب ولي عهد دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، عن خالص الشكر والتقدير لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على بالغ الرعاية وكرم الضيافة اللذين حظي بهما والوفد المرافق، خلال المشاركة في اجتماع الدورة الثانية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأشاد سمو ولي عهد الكويت في برقيتَي شكر بعثهما إلى خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، بما توصلت إليه هذه الدورة من قرارات بنّاءة، ستعزّز مسيرة العمل الخليجي المشترك، وبما يعود بالخير على دول وأبناء المجلس، وتحقيق أهدافهم وتطلعاتهم المنشودة.

وسأل سموه -المولى تعالى- أن يديم على خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والعافية، وأن يحقّق للمملكة وشعبها الرفعة والرقي والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
ولي عهد الكويت يشكر خادم الحرمين وولي العهد.. ويشيد بنتائج قمة الرياض
سبق

أعرب ولي عهد دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، عن خالص الشكر والتقدير لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على بالغ الرعاية وكرم الضيافة اللذين حظي بهما والوفد المرافق، خلال المشاركة في اجتماع الدورة الثانية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأشاد سمو ولي عهد الكويت في برقيتَي شكر بعثهما إلى خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، بما توصلت إليه هذه الدورة من قرارات بنّاءة، ستعزّز مسيرة العمل الخليجي المشترك، وبما يعود بالخير على دول وأبناء المجلس، وتحقيق أهدافهم وتطلعاتهم المنشودة.

وسأل سموه -المولى تعالى- أن يديم على خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والعافية، وأن يحقّق للمملكة وشعبها الرفعة والرقي والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.

15 ديسمبر 2021 - 11 جمادى الأول 1443
08:34 AM

ولي عهد الكويت يشكر خادم الحرمين وولي العهد.. ويشيد بنتائج قمة الرياض

في برقيتين لقيادة المملكة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الكويت
0
671

أعرب ولي عهد دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، عن خالص الشكر والتقدير لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على بالغ الرعاية وكرم الضيافة اللذين حظي بهما والوفد المرافق، خلال المشاركة في اجتماع الدورة الثانية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأشاد سمو ولي عهد الكويت في برقيتَي شكر بعثهما إلى خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، بما توصلت إليه هذه الدورة من قرارات بنّاءة، ستعزّز مسيرة العمل الخليجي المشترك، وبما يعود بالخير على دول وأبناء المجلس، وتحقيق أهدافهم وتطلعاتهم المنشودة.

وسأل سموه -المولى تعالى- أن يديم على خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والعافية، وأن يحقّق للمملكة وشعبها الرفعة والرقي والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,533
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,741
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,468
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,409

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

ميزانية تريليونية تؤكد متانة الاقتصاد

ميزانية تريليونية تؤكد متانة الاقتصاد

علي آل شرمة
أشجار الباحة تموت!

أشجار الباحة تموت!

صالح مطر الغامدي
السياحة.. صناعة التاريخ والجغرافيا

السياحة.. صناعة التاريخ والجغرافيا

ماجد آل حسنه
البيض "المبستر" غير موجود!

البيض "المبستر" غير موجود!

محمد باحارث
أهم شيء تصل..!!

أهم شيء تصل..!!

بدر الغامدي
علامات نجاح الجولة الخليجية لولي العهد

علامات نجاح الجولة الخليجية لولي العهد

ماجد البريكان
قُبلة على رأس مؤذن

قُبلة على رأس مؤذن

عبدالرحمن المرشد
تكره بعض المشاهير وتتابعهم..!!

تكره بعض المشاهير وتتابعهم..!!

ماجد الحربي
جشع التجار والبضاعة المزيفة

جشع التجار والبضاعة المزيفة

عبدالغني الشيخ
التطوُّع مَعْلم من معالم التحضر الاجتماعي!!

التطوُّع مَعْلم من معالم التحضر الاجتماعي!!

عبدالمحسن الحارثي
السمعة الحسنة.. رأس المال الحقيقي

السمعة الحسنة.. رأس المال الحقيقي

ماجد آل حسنه
عام جديد.. فصل غريب

عام جديد.. فصل غريب

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة