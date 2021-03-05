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أكد أنه يتم استهداف مصادر التهديد والهجوم الوشيك ضمن عمليات دقيقة

"التحالف": قوات الدفاع الجوي السعودي اعترضت ودمَّرت (6) طائرات بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية

"التحالف": قوات الدفاع الجوي السعودي اعترضت ودمَّرت (6) طائرات بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية

أكد أنه يتم استهداف مصادر التهديد والهجوم الوشيك ضمن عمليات دقيقة

صرّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي، أن قوات الدفاع الجوي الملكي اعترضت ودمرت (6) طائرات بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، اليوم الجمعة، في محاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة بمدينة خميس مشيط.

وأوضح العميد المالكي أن التحالف يمارس أعلى درجات ضبط النفس في التعامل مع الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني من قبل الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران، والتي تمثل جرائم حرب، وأنه يتم استهداف مصادر التهديد والهجوم الوشيك للطائرات بدون طيار والصواريخ البالستية بحزم، وفي إطار القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وبيّن العميد المالكي أن عمليات الاستهداف لتحييد وتدمير مرافق ومنصات الإطلاق للطائرات بدون طيار المفخخة والصواريخ البالستية التي يتم استخدامها لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، تتم بعمليات تشمل الرصد والمراقبة الاستخبارية الدقيقة والاستهداف المدمر.

وأكد أن عمليات التحالف العسكرية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مسيرة قوات الدفاع الجوي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التحالف": قوات الدفاع الجوي السعودي اعترضت ودمَّرت (6) طائرات بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية
سبق

صرّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي، أن قوات الدفاع الجوي الملكي اعترضت ودمرت (6) طائرات بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، اليوم الجمعة، في محاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة بمدينة خميس مشيط.

وأوضح العميد المالكي أن التحالف يمارس أعلى درجات ضبط النفس في التعامل مع الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني من قبل الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران، والتي تمثل جرائم حرب، وأنه يتم استهداف مصادر التهديد والهجوم الوشيك للطائرات بدون طيار والصواريخ البالستية بحزم، وفي إطار القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وبيّن العميد المالكي أن عمليات الاستهداف لتحييد وتدمير مرافق ومنصات الإطلاق للطائرات بدون طيار المفخخة والصواريخ البالستية التي يتم استخدامها لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، تتم بعمليات تشمل الرصد والمراقبة الاستخبارية الدقيقة والاستهداف المدمر.

وأكد أن عمليات التحالف العسكرية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

05 مارس 2021 - 21 رجب 1442
09:28 PM
اخر تعديل
05 مارس 2021 - 21 رجب 1442
10:17 PM

"التحالف": قوات الدفاع الجوي السعودي اعترضت ودمَّرت (6) طائرات بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية

أكد أنه يتم استهداف مصادر التهديد والهجوم الوشيك ضمن عمليات دقيقة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
19
9,302

صرّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي، أن قوات الدفاع الجوي الملكي اعترضت ودمرت (6) طائرات بدون طيار مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، اليوم الجمعة، في محاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة بمدينة خميس مشيط.

وأوضح العميد المالكي أن التحالف يمارس أعلى درجات ضبط النفس في التعامل مع الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني من قبل الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران، والتي تمثل جرائم حرب، وأنه يتم استهداف مصادر التهديد والهجوم الوشيك للطائرات بدون طيار والصواريخ البالستية بحزم، وفي إطار القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وبيّن العميد المالكي أن عمليات الاستهداف لتحييد وتدمير مرافق ومنصات الإطلاق للطائرات بدون طيار المفخخة والصواريخ البالستية التي يتم استخدامها لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، تتم بعمليات تشمل الرصد والمراقبة الاستخبارية الدقيقة والاستهداف المدمر.

وأكد أن عمليات التحالف العسكرية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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