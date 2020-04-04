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قطر.. تسجيل 250 حالة إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" لمواطنين ومقيمين

لمسافرين عائدين من الخارج ومخالطين

أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية عن تسجيل 250 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا" (كوفيد-19)، بينما وصل إجمالي حالات الشفاء المسجلة في قطر إلى 109 حالات، موضحة أن بعض حالات الإصابة الجديدة تعود إلى المسافرين العائدين من الخارج أو لمخالطين لهؤلاء المسافرين من مواطنين ومقيمين. وفقاً لوكالة الأنباء القطرية.


وكشفت وزارة الصحة العامة القطرية عن تسجيل 16 حالة جديدة تماثلت للشفاء، ليصل إجمالي حالات الشفاء من فيروس "كورونا" في قطر إلى 109 حالات، وأهابت أيضاً بالمواطنين والمقيمين في الحجر الصحي المنزلي بضرورة الالتزام التام بالاشتراطات المحددة والتقيد بإجراءات الحجر للحد من تفشي الفيروس.

قطر فيروس كورونا الجديد

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قطر.. تسجيل 250 حالة إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" لمواطنين ومقيمين
سبق

أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية عن تسجيل 250 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا" (كوفيد-19)، بينما وصل إجمالي حالات الشفاء المسجلة في قطر إلى 109 حالات، موضحة أن بعض حالات الإصابة الجديدة تعود إلى المسافرين العائدين من الخارج أو لمخالطين لهؤلاء المسافرين من مواطنين ومقيمين. وفقاً لوكالة الأنباء القطرية.


وكشفت وزارة الصحة العامة القطرية عن تسجيل 16 حالة جديدة تماثلت للشفاء، ليصل إجمالي حالات الشفاء من فيروس "كورونا" في قطر إلى 109 حالات، وأهابت أيضاً بالمواطنين والمقيمين في الحجر الصحي المنزلي بضرورة الالتزام التام بالاشتراطات المحددة والتقيد بإجراءات الحجر للحد من تفشي الفيروس.

04 إبريل 2020 - 11 شعبان 1441
07:37 PM
اخر تعديل
04 إبريل 2020 - 11 شعبان 1441
08:14 PM

قطر.. تسجيل 250 حالة إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" لمواطنين ومقيمين

لمسافرين عائدين من الخارج ومخالطين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية عن تسجيل 250 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا" (كوفيد-19)، بينما وصل إجمالي حالات الشفاء المسجلة في قطر إلى 109 حالات، موضحة أن بعض حالات الإصابة الجديدة تعود إلى المسافرين العائدين من الخارج أو لمخالطين لهؤلاء المسافرين من مواطنين ومقيمين. وفقاً لوكالة الأنباء القطرية.


وكشفت وزارة الصحة العامة القطرية عن تسجيل 16 حالة جديدة تماثلت للشفاء، ليصل إجمالي حالات الشفاء من فيروس "كورونا" في قطر إلى 109 حالات، وأهابت أيضاً بالمواطنين والمقيمين في الحجر الصحي المنزلي بضرورة الالتزام التام بالاشتراطات المحددة والتقيد بإجراءات الحجر للحد من تفشي الفيروس.

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