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أكثر من 9 ملايين لأرض مدرسة قيادة للجنسين ومشروعات استثمارية في خميس مشيط

تشمل أنشطة تجارية متنوعة.. والمدرسة هي الأولى على مستوى المنطقة

قامت بلدية محافظة خميس مشيط بإيجاد وتخصيص موقع أرض استثمارية لإنشاء وتشغيل مدرسة قيادة السيارات للجنسين، حيث يعد هذا المشروع الأول من نوعه على مستوى المنطقة.

وتفصيلاً؛ وقع رئيس بلدية محافظة خميس مشيط المكلف سليمان عبدالله الشهراني، عدة عقود استثمارية، وذلك خلال الربع الثالث من عام 2019 بقيمة إجمالية بلغت 9،588،305 ريال، حيث صرح المتحدث الرسمي للبلدية بدر آل خويلد القرني، بأن العقود اشتملت على عدة أنشطة تجارية متنوعة ومنها أنشطة الدعاية والإعلان والأراضي التجارية، بالإضافة إلى محال الخضار والفواكه جنوب المدينة.

وأضاف "القرني" أن البلدية قامت بإيجاد وتخصيص موقع أرض استثمارية لإنشاء وتشغيل مدرسة قيادة السيارات للجنسين ويعد هذا المشروع الأول من نوعه على مستوى المنطقة.

من جهة أخرى، أوضح مدير عام الاستثمارات بالبلدية سعد صالح الخماش أن البلدية في صدد ترسية وتوقيع عدد من العقود الاستثمارية، وذلك خلال الربع الرابع من عام 2019 حيث تم الإعلان عن عددٍ من الأراضي الاستثمارية بجميع أنحاء المحافظة، ويمكن الاطلاع والتقديم عليها من خلال تطبيق منصة (فرص).

وبيّن "الخماش" أن إدارة الاستثمارات بالبلدية ترحب بجميع الآراء والمقترحات الاستثمارية لدراستها، والعمل على إدراجها ضمن منافسة عامة ليستفيد منها أبناء وبنات الوطن الغالي.

خميس مشيط رئيس بلدية محافظة خميس مشيط سليمان الشهراني

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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أكثر من 9 ملايين لأرض مدرسة قيادة للجنسين ومشروعات استثمارية في خميس مشيط
سبق

قامت بلدية محافظة خميس مشيط بإيجاد وتخصيص موقع أرض استثمارية لإنشاء وتشغيل مدرسة قيادة السيارات للجنسين، حيث يعد هذا المشروع الأول من نوعه على مستوى المنطقة.

وتفصيلاً؛ وقع رئيس بلدية محافظة خميس مشيط المكلف سليمان عبدالله الشهراني، عدة عقود استثمارية، وذلك خلال الربع الثالث من عام 2019 بقيمة إجمالية بلغت 9،588،305 ريال، حيث صرح المتحدث الرسمي للبلدية بدر آل خويلد القرني، بأن العقود اشتملت على عدة أنشطة تجارية متنوعة ومنها أنشطة الدعاية والإعلان والأراضي التجارية، بالإضافة إلى محال الخضار والفواكه جنوب المدينة.

وأضاف "القرني" أن البلدية قامت بإيجاد وتخصيص موقع أرض استثمارية لإنشاء وتشغيل مدرسة قيادة السيارات للجنسين ويعد هذا المشروع الأول من نوعه على مستوى المنطقة.

من جهة أخرى، أوضح مدير عام الاستثمارات بالبلدية سعد صالح الخماش أن البلدية في صدد ترسية وتوقيع عدد من العقود الاستثمارية، وذلك خلال الربع الرابع من عام 2019 حيث تم الإعلان عن عددٍ من الأراضي الاستثمارية بجميع أنحاء المحافظة، ويمكن الاطلاع والتقديم عليها من خلال تطبيق منصة (فرص).

وبيّن "الخماش" أن إدارة الاستثمارات بالبلدية ترحب بجميع الآراء والمقترحات الاستثمارية لدراستها، والعمل على إدراجها ضمن منافسة عامة ليستفيد منها أبناء وبنات الوطن الغالي.

06 أكتوبر 2019 - 7 صفر 1441
11:39 PM

أكثر من 9 ملايين لأرض مدرسة قيادة للجنسين ومشروعات استثمارية في خميس مشيط

تشمل أنشطة تجارية متنوعة.. والمدرسة هي الأولى على مستوى المنطقة

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رائد القرفي - خميس مشيط
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قامت بلدية محافظة خميس مشيط بإيجاد وتخصيص موقع أرض استثمارية لإنشاء وتشغيل مدرسة قيادة السيارات للجنسين، حيث يعد هذا المشروع الأول من نوعه على مستوى المنطقة.

وتفصيلاً؛ وقع رئيس بلدية محافظة خميس مشيط المكلف سليمان عبدالله الشهراني، عدة عقود استثمارية، وذلك خلال الربع الثالث من عام 2019 بقيمة إجمالية بلغت 9،588،305 ريال، حيث صرح المتحدث الرسمي للبلدية بدر آل خويلد القرني، بأن العقود اشتملت على عدة أنشطة تجارية متنوعة ومنها أنشطة الدعاية والإعلان والأراضي التجارية، بالإضافة إلى محال الخضار والفواكه جنوب المدينة.

وأضاف "القرني" أن البلدية قامت بإيجاد وتخصيص موقع أرض استثمارية لإنشاء وتشغيل مدرسة قيادة السيارات للجنسين ويعد هذا المشروع الأول من نوعه على مستوى المنطقة.

من جهة أخرى، أوضح مدير عام الاستثمارات بالبلدية سعد صالح الخماش أن البلدية في صدد ترسية وتوقيع عدد من العقود الاستثمارية، وذلك خلال الربع الرابع من عام 2019 حيث تم الإعلان عن عددٍ من الأراضي الاستثمارية بجميع أنحاء المحافظة، ويمكن الاطلاع والتقديم عليها من خلال تطبيق منصة (فرص).

وبيّن "الخماش" أن إدارة الاستثمارات بالبلدية ترحب بجميع الآراء والمقترحات الاستثمارية لدراستها، والعمل على إدراجها ضمن منافسة عامة ليستفيد منها أبناء وبنات الوطن الغالي.

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