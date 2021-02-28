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إيران تفخخ جهود أوروبا لإعادة واشنطن.. أجهزة طرد جديدة في موقع "فوردو"

أعلنت بدء إنتاج 120 كيلوغرامًا من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 % خلال عام

على الرغم من الجهود الأوروبية لإقناع واشنطن بالعودة للاتفاق النووي وطهران بالعدل عن خفض التزاماتها، أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي عن تركيب أجهزة جديدة للطرد المركزي في موقع فوردو النووي، وفق ما نقلت وكالة أنباء فارس عن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني، اليوم الأحد.

وتفصيلاً، شدد صالحي خلال اجتماع على أن عملية تركيب الأجهزة الجديدة ومضخاتها ستنجز في الوقت المحدد، وفق العربية نت.

وأوضح أن المنظمة الإيرانية كلفت بإنتاج 120 كيلوغرامًا من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 % في غضون عام واحد، وتم إنتاج 25 كيلوغرامًا منها حتى الآن.

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إيران تفخخ جهود أوروبا لإعادة واشنطن.. أجهزة طرد جديدة في موقع "فوردو"
سبق

على الرغم من الجهود الأوروبية لإقناع واشنطن بالعودة للاتفاق النووي وطهران بالعدل عن خفض التزاماتها، أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي عن تركيب أجهزة جديدة للطرد المركزي في موقع فوردو النووي، وفق ما نقلت وكالة أنباء فارس عن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني، اليوم الأحد.

وتفصيلاً، شدد صالحي خلال اجتماع على أن عملية تركيب الأجهزة الجديدة ومضخاتها ستنجز في الوقت المحدد، وفق العربية نت.

وأوضح أن المنظمة الإيرانية كلفت بإنتاج 120 كيلوغرامًا من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 % في غضون عام واحد، وتم إنتاج 25 كيلوغرامًا منها حتى الآن.

28 فبراير 2021 - 16 رجب 1442
11:43 PM

إيران تفخخ جهود أوروبا لإعادة واشنطن.. أجهزة طرد جديدة في موقع "فوردو"

أعلنت بدء إنتاج 120 كيلوغرامًا من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 % خلال عام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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على الرغم من الجهود الأوروبية لإقناع واشنطن بالعودة للاتفاق النووي وطهران بالعدل عن خفض التزاماتها، أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي عن تركيب أجهزة جديدة للطرد المركزي في موقع فوردو النووي، وفق ما نقلت وكالة أنباء فارس عن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني، اليوم الأحد.

وتفصيلاً، شدد صالحي خلال اجتماع على أن عملية تركيب الأجهزة الجديدة ومضخاتها ستنجز في الوقت المحدد، وفق العربية نت.

وأوضح أن المنظمة الإيرانية كلفت بإنتاج 120 كيلوغرامًا من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 % في غضون عام واحد، وتم إنتاج 25 كيلوغرامًا منها حتى الآن.

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