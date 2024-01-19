ليبيا.. رجال قبائل يغلقون حقلي الشرارة والفيل النفطيين

يضخان نحو 400 ألف برميل يومياً

قالت جماعة تمثل رجال القبائل في جنوب ليبيا، يوم الأحد، إنها أغلقت حقلي الشرارة والفيل النفطيين الجنوبيين، مما يعني فعلياً وقف كل إنتاج النفط الليبي أثناء انعقاد قمة سلام دولية بشأن ليبيا في برلين، طبقاً لـ"رويترز".

وقال بشير الشيخ منسق حراك غضب فزان لـ"رويترز" إن الجماعة أغلقت الحقلين بعد أيام من إغلاق حقول في شرق البلاد.

ولم ترد تأكيدات مستقلة عن إغلاق الحقلين اللذين يضخان نحو 400 ألف برميل يومياً. وقال مهندس نفط تم التواصل معه بالهاتف إن صماماً من الحقل أغلق.