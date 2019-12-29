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برنامج مجاني لتأهيل ألف شاب وشابة في إدارة المشاريع بغرفة الرياض

منصور الشثري: في إطار دعم لقرارات الدولة في مجال توطين الوظائف

أعلن نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس لجنة الموارد البشرية وسوق العمل بغرفة الرياض المهندس منصور الشثري، عن عقد برنامج تدريبي مجاني لتأهيل 1000 شاب وشابة في مجال إدارة المشاريع PMP، وذلك خلال الفترة من يوم الأحد 5/ 1/ 2020 حتى يوم الخميس 9/ 1/ 2020م، من الساعة 4 عصراً حتى 9 مساءً بمركز الرياض الدولي لمؤتمرات والمعارض.

وأشار إلى أن البرنامج يأتي ضمن مبادرة الغرفة للتدريب المجاني، والتي تهدف إلى تدريب وتأهيل الباحثين عن عمل من الجنسين في إطار دعم لقرارات الدولة في مجال توطين الوظائف، موضحاً أن البرنامج يشتمل على دورات مكثفة تستهدف إكساب المشتركين فيه المهارات اللازمة التي تمكنهم من شغل الوظائف المتاحة في مؤسسات القطاع الخاص.

وأضاف "الشثري" أن محاور البرنامج تتضمن المفاهيم الأساسية لعلم إدارة المشاريع، كيف تختار مشروعك وتؤسسه، كيف تحدد الأهداف وتجدول المهام، كيف تشكل فرق العمل وتديرها وتضع خطة الاتصال، كيف تتعامل مع المخاطر وتضع خطط بديلة، كيف تتعاقد وتشرف على المنفذين وتغلق المشروع، التحضير للحصول على شهادة مدير المشاريع المحترف (PMP) العالمية.

ودعا "الشثري" طالبي العمل من الراغبين بالالتحاق بالبرنامج إلى التسجيل عبر الرابط http://bit.ly/2F1tdFF.

غرفة الرياض برنامج تدريبي مجاني مركز الرياض الدولي لمؤتمرات والمعارض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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برنامج مجاني لتأهيل ألف شاب وشابة في إدارة المشاريع بغرفة الرياض
سبق

أعلن نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس لجنة الموارد البشرية وسوق العمل بغرفة الرياض المهندس منصور الشثري، عن عقد برنامج تدريبي مجاني لتأهيل 1000 شاب وشابة في مجال إدارة المشاريع PMP، وذلك خلال الفترة من يوم الأحد 5/ 1/ 2020 حتى يوم الخميس 9/ 1/ 2020م، من الساعة 4 عصراً حتى 9 مساءً بمركز الرياض الدولي لمؤتمرات والمعارض.

وأشار إلى أن البرنامج يأتي ضمن مبادرة الغرفة للتدريب المجاني، والتي تهدف إلى تدريب وتأهيل الباحثين عن عمل من الجنسين في إطار دعم لقرارات الدولة في مجال توطين الوظائف، موضحاً أن البرنامج يشتمل على دورات مكثفة تستهدف إكساب المشتركين فيه المهارات اللازمة التي تمكنهم من شغل الوظائف المتاحة في مؤسسات القطاع الخاص.

وأضاف "الشثري" أن محاور البرنامج تتضمن المفاهيم الأساسية لعلم إدارة المشاريع، كيف تختار مشروعك وتؤسسه، كيف تحدد الأهداف وتجدول المهام، كيف تشكل فرق العمل وتديرها وتضع خطة الاتصال، كيف تتعامل مع المخاطر وتضع خطط بديلة، كيف تتعاقد وتشرف على المنفذين وتغلق المشروع، التحضير للحصول على شهادة مدير المشاريع المحترف (PMP) العالمية.

ودعا "الشثري" طالبي العمل من الراغبين بالالتحاق بالبرنامج إلى التسجيل عبر الرابط http://bit.ly/2F1tdFF.

29 ديسمبر 2019 - 3 جمادى الأول 1441
02:57 PM

برنامج مجاني لتأهيل ألف شاب وشابة في إدارة المشاريع بغرفة الرياض

منصور الشثري: في إطار دعم لقرارات الدولة في مجال توطين الوظائف

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس لجنة الموارد البشرية وسوق العمل بغرفة الرياض المهندس منصور الشثري، عن عقد برنامج تدريبي مجاني لتأهيل 1000 شاب وشابة في مجال إدارة المشاريع PMP، وذلك خلال الفترة من يوم الأحد 5/ 1/ 2020 حتى يوم الخميس 9/ 1/ 2020م، من الساعة 4 عصراً حتى 9 مساءً بمركز الرياض الدولي لمؤتمرات والمعارض.

وأشار إلى أن البرنامج يأتي ضمن مبادرة الغرفة للتدريب المجاني، والتي تهدف إلى تدريب وتأهيل الباحثين عن عمل من الجنسين في إطار دعم لقرارات الدولة في مجال توطين الوظائف، موضحاً أن البرنامج يشتمل على دورات مكثفة تستهدف إكساب المشتركين فيه المهارات اللازمة التي تمكنهم من شغل الوظائف المتاحة في مؤسسات القطاع الخاص.

وأضاف "الشثري" أن محاور البرنامج تتضمن المفاهيم الأساسية لعلم إدارة المشاريع، كيف تختار مشروعك وتؤسسه، كيف تحدد الأهداف وتجدول المهام، كيف تشكل فرق العمل وتديرها وتضع خطة الاتصال، كيف تتعامل مع المخاطر وتضع خطط بديلة، كيف تتعاقد وتشرف على المنفذين وتغلق المشروع، التحضير للحصول على شهادة مدير المشاريع المحترف (PMP) العالمية.

ودعا "الشثري" طالبي العمل من الراغبين بالالتحاق بالبرنامج إلى التسجيل عبر الرابط http://bit.ly/2F1tdFF.

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