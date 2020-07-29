أمانة الشرقية تكمل استعداداتها لتنفيذ خطة شاملة لعيد الأضحى

شملت تكثيف أعمال النظافة والصيانة والرقابة الصحية والبيئة

أنهت أمانة المنطقة الشرقية استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى من خلال تجهيز المواقع الخدمية، وتكثيف أعمال النظافة والصيانة، والرقابة الصحية والبيئة، إلى جانب تنظيم أعمال المسالخ والتأكد من جاهزيتها.

ووجّه أمين المنطقة المهندس فهد بن محمد الجبير كافة الإدارات بتقديم أفضل الخدمات لسكان وزوار المنطقة الشرقية والمستفيدين من الخدمات البلدية خلال إجازة عيد الأضحى.

وقال المتحدث الرسمي باسم أمانة المنطقة محمد بن عبدالعزيز الصفيان: الأمانة وضعت خطة متكاملة لتجهيز المرافق العامة والواجهات البحرية والشواطئ والحدائق العامة، من خلال تشكيل فرق عمل للصيانة والتهيئة.

وأشار إلى قيام الأمانة والبلديات التابعة لها بتجهيز ٦٣٠ حديقة و ١٣ منتزها و٩٤ مضماراً، بالإضافة إلى ١٠ واجهات بحرية وتجهيز مجموعة من الساحات و٢٣٤ موقعًا مختلفًا، حيث تم الاهتمام بتعقيمها وتطهيرها ونظافتها، وتعقيم الأجهزة الرياضية في مضامير المشاة، وصيانة وتجهيز وتعقيم ألعاب الأطفال وتجهيز المسطحات الخضراء.

وأضاف: تمت صيانة أعمدة الإنارة والأرصفة والجلسات ومواقف السيارات وجميع الخدمات والتجهيزات الخاصة بتلك المرافق، كما تم تحديد مساحات الجلوس على الواجهات البحرية والكورنيشات بما يضمن مسافات التباعد الاجتماعي بين الزوار.

وأردف: تمت تهيئة مصليات العيد ووضع عقود الزينة على أعمدة الطرق والميادين، وتشديد الرقابة على الأسواق والمواقع التجارية والرقابة الصحية على المحلات المتعلقة بالصحة العامة، مع التركيز على محلات الحلويات والملاحم وأسواق الخضار بتكثيف الرقابة عليها من أجل ضمان جودة الغذاء وسلامة الإنسان، وتكثيف الحملة الميدانية لمراقبة المطاعم، ومراقبة المحلات التجارية، وصوالين الحلاقة، ومراكز التجميل، والتنبيه على مقاولي النظافة بمضاعفة الجهود اليومية وزيادة العمالة و معدات النظافة ومتابعة نظافة دورات المياه في الأماكن العامة بشكل مستمر، وتخصيص فرق عمل ميدانية لمتابعة الأعطال في الإنارة، كما تضمنت الخطة التي وضعتها الأمانة لاستقبال عيد الأضحى والتشديد على نظافة الأحياء والمناطق والشوارع الرئيسة و الداخلية، وتكليف مقاولي مشاريع النظافة بزيادة أعداد وأنواع المعدات لأعمال النظافة العامة.

ولفت "الصفيان" إلى أن الأمانة وضعت خطة تنظيمية لعمل المسالخ في أيام عيد الأضحى المبارك في كافة مدن ومحافظات المنطقة الشرقية، حيث تمت تهيئة جميع المسالخ بمستوى نظافة عالي لاستقبال ذبائح المواطنين والمقيمين في العيد، والذي يتوقع أن يشهد إقبالاً.

وكشف عن وضع الآليات المناسبة التي سيتم عملها، والتأكد من وضع تطبيق الشروط الخاصة بالذبح والسلخ والكشف في مسالخ ‏البلديات التابعة والمرتبطة، بهدف تنظيم الإقبال على المسالخ خلال هذه الفترة، وتجهيزها بالعدد الكافي من الجزارين وعمال النظافة، وعدد من الأطباء البيطريين والمشرفين على المسالخ للكشف على الذبائح، والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتطبيق الإجراءات الاحترازية الصحية لمواجهة فيروس "كورونا".

وأشار "الصفيان" إلى تخصيص عمالة ومعدات لرفع مخلفات ذبح الأضاحي من جلود وأحشاء، وتخصيص حاويات لجمعها والتخلص منها، و إلزام أصحاب المطابخ المصرح لها بوضع المخلفات في أكياس محكمة الإغلاق وتوفير حاويات مناسبة.

وقال: خطة العمل الخاصة بعيد الأضحى المبارك تتضمن تكثيف الجولات الرقابية للإدارة العامة النسائية على المنشآت المتعلقة بالصحة العامة كمراكز التجميل النسائية، وذلك للتأكد من استيفاء تلك المنشآت للاشتراطات الصحية ومدى التزامها بالتعليمات وتكثيف أعمال زراعة وصيانة المزروعات في الحدائق والشوارع والميادين والساحات البلدية، والتأكد من جاهزية دورات المياه في هذه المرافق وتعبئة خزاناتها بالمياه، إضافة صيانة الألعاب الخاصة بالأطفال والتأكد من سلامتها كما تم الانتهاء من أعمال الإنارة.

ودعا "الصفيان" جميع المواطنين والمقيمين إلى التواصل مع الأمانة في حال وجود أي ملاحظات تتعلق بصحة البيئة والخدمات الأخرى التي تقدمها الأمانة من خلال البلديات التابعة والمرتبطة والإبلاغ من خلال مركز 940.

وشدد على أن أمانة المنطقة الشرقية تعمل خلال إجازة عيد الأضحى على مدار الساعة لاستقبال الملاحظات ومعالجتها بشكل فوري.