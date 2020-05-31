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موريتانيا: حالة وفاة إضافية و60 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ارتفاع الإصابات المؤكدة إلى 483 و26 حالة شفاء و21 وفاة

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية عن تسجيل حالة وفاة إضافية و60 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

وأفاد مدير الصحة العمومية سيدي ولد الزحاف، بأن الوزارة أجرت 950 فحصًا مخبريًّا، موضحًا أن هذه الفحوص كشفت عن شفاء خمسة مصابين مع ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة إلى 483، من بينها 26 حالة شفاء و21 حالة وفاة.

فيروس كورونا الجديد

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موريتانيا: حالة وفاة إضافية و60 إصابة جديدة بفيروس كورونا
سبق

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية عن تسجيل حالة وفاة إضافية و60 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

وأفاد مدير الصحة العمومية سيدي ولد الزحاف، بأن الوزارة أجرت 950 فحصًا مخبريًّا، موضحًا أن هذه الفحوص كشفت عن شفاء خمسة مصابين مع ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة إلى 483، من بينها 26 حالة شفاء و21 حالة وفاة.

31 مايو 2020 - 8 شوّال 1441
08:23 AM

موريتانيا: حالة وفاة إضافية و60 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ارتفاع الإصابات المؤكدة إلى 483 و26 حالة شفاء و21 وفاة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الموريتانية عن تسجيل حالة وفاة إضافية و60 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

وأفاد مدير الصحة العمومية سيدي ولد الزحاف، بأن الوزارة أجرت 950 فحصًا مخبريًّا، موضحًا أن هذه الفحوص كشفت عن شفاء خمسة مصابين مع ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة إلى 483، من بينها 26 حالة شفاء و21 حالة وفاة.

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