الأسبوع في 15 صورة.. المسلمون يستقبلون رمضان في أجواء غير اعتيادية.. والسبب "كورونا"

في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم؛ إذ استقبل المسلمون في شتى أنحاء الأرض شهر رمضان المبارك في أجواء غير اعتيادية، وفي ظل إجراءات احترازية خشية تفشي عدوى كورونا.. فيما واصل بقية البشر اتخاذ تدابيرهم الخاصة في مواجهة الفيروس التاجي.

ونترككم مع الصور:

1- عاملة في مجال الرعاية الصحية تقف في أحد شوارع دنفر الأمريكية في تظاهرة مضادة ضد مسيرة للمطالبة بتخفيف قيود كورونا.

2- إعصار قمعي يضرب مدن ولاية أوكلاهوما الأمريكية.

3- أصغر مريض بكورونا في تايلاند.. صاحب الشهر الواحد تعافى أخيرًا من الفيروس.

4- الراؤون في إندونيسيا أثناء استطلاع هلال شهر رمضان المبارك على سطح بناية.

5- بعد انفصال تام عن العالم دام شهرين.. زوجان في ووهان الصينية (معقل الوباء) يلتقطان بعض الصور.

6- سيارات تصطف لمشاهدة فيلم في إحدى دور العرض السينمائي في ألمانيا.

7- الشرطة في الهند تستخدم الهراوات في معاقبة متحدي حظر التجوُّل.

8- صورة أفقية لمرتادي أحد شواطئ هونج كونج.. جلسوا متباعدين.

9- حارس حديقة حيوانات مفتوحة في أوغندا يفرُّ من حيوان وحيد القرن الغاضب.

10- رجل بأزياء كورونا يحاول الترويح عن فتاة صغيرة في قطاع غزة.

11- حيوان الراكون يلهو في حديقة سنترال بارك الشهيرة الخالية من زوراها المعتادين.

12- قاهرة المعز تستقبل رمضان مختلفًا هذا العام.

13- أسرة مسلمة تتناول الإفطار على سطح منزلها في العاصمة السريلانكية كولومبو.

14- في كراتشي بباكستان.. عامل يضع ملصقات على أرضية المسجد لتحديد مكان الصلاة لكل شخص.

15- مسجد خلا من المصلين في أولى ليالي رمضان بالعاصمة الإسبانية مدريد.