متحدث جامعة أم القرى لـ"سبق": بإمكان الطلاب ممن لم يتسلموا جداولهم إكمال دراستهم

بعد تأخر تسلمهما أكثر من أسبوعين

أسهمت "سبق" في حل أزمة طلاب الماجستير بجامعة أم القرى ممن لم يتسلموا جداولهم الدراسية منذ أكثر من أسبوعين، على الرغم من استيفائهم شروط القبول، حيث أكد المتحدث الرسمي باسم الجامعة أنه بإمكانهم إكمال دراستهم.

وتفصيلاً، أعلنت جامعة أم القرى على لسان متحدثها انتهاء أزمة طلاب الماجستير ممن لم يتسلّموا جداولهم الدراسية منذ أكثر من أسبوعين، وذلك بعد أن وعد متحدث الجامعة صحيفة "سبق"، عند طرح الموضوع قبل ثلاثة أيام، بالحل، وهو ما تم بالفعل.

وكان 40 طالباً من طلاب مرحلة الماجستير بكلية الدراسات القضائية والأنظمة بجامعة أم القرى، اشتكوا من عدم تسلّمهم جداولهم الدراسية منذ أكثر من أسبوعين على بداية الدراسة وعلى قبولهم.

ولفتوا إلى أن الكلية تندد باستبعادهم والاكتفاء بعدد هي حدّدته، على الرغم من أن آلية قبولهم تمّت عن طريق عمادة الدراسات العليا، وأنهم دفعوا أكثر من نصف مليون ريال للجامعة مقابل دراسة التيرم الواحد.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم جامعة أم القرى الدكتور عثمان قزاز في ردٍ على "سبق" بعد أن طرحت عليه مشكلة الطلاب؛ أنه بإمكان الطلاب الذين لم يتسلموا جداولهم إكمال دراستهم.