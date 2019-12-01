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"عبدالملك": تغاضي الأمم المتحدة عن تجزئة الحوثيين اتفاق استوكهولم يهدد السلام

لفت إلى ضرورة إدانة خروقات المليشيا

قال رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك اليوم الأحد: "إن استماتة المتمردين الحوثيين في محاولة تجزئة تنفيذ اتفاق استوكهولم بشأن الحديدة وتغاضي الأمم المتحدة عن ذلك يعد تهديداً لمسار السلام المقترح".

واتهم "عبدالملك" أثناء استقباله في العاصمة المؤقتة عدن رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار رئيس بعثة الأمم المتحدة في الحديدة الجنرال أباهيجيت غوها، الحوثيين بعدم الجدية في تنفيذ الاتفاق جراء استمرار تعنتهم ومماطلتهم في الالتزام ببنوده، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

ولفت رئيس الوزراء اليمني إلى أن التصعيد والخروقات التي ارتكبتها الميليشيات الحوثية خلال الأيام الماضية، بما في ذلك استهداف مقر الفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار ومستشفى أطباء بلا حدود، غير مبررة ويجب إدانتها بكل صراحة ووضوح.

وجدد التأكيد على موقف الحكومة في ضرورة تنفيذ اتفاق الحديدة، لاسيما ما يتعلق بقوات الأمن والسلطة المحلية وانسحاب مليشيا الحوثي من موانئ ومدينة الحديدة وفتح الممرات الإنسانية.

رئيس الوزراء اليمني الحوثيين

الرئيسية/ أخبار العالم

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"عبدالملك": تغاضي الأمم المتحدة عن تجزئة الحوثيين اتفاق استوكهولم يهدد السلام
سبق

قال رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك اليوم الأحد: "إن استماتة المتمردين الحوثيين في محاولة تجزئة تنفيذ اتفاق استوكهولم بشأن الحديدة وتغاضي الأمم المتحدة عن ذلك يعد تهديداً لمسار السلام المقترح".

واتهم "عبدالملك" أثناء استقباله في العاصمة المؤقتة عدن رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار رئيس بعثة الأمم المتحدة في الحديدة الجنرال أباهيجيت غوها، الحوثيين بعدم الجدية في تنفيذ الاتفاق جراء استمرار تعنتهم ومماطلتهم في الالتزام ببنوده، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

ولفت رئيس الوزراء اليمني إلى أن التصعيد والخروقات التي ارتكبتها الميليشيات الحوثية خلال الأيام الماضية، بما في ذلك استهداف مقر الفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار ومستشفى أطباء بلا حدود، غير مبررة ويجب إدانتها بكل صراحة ووضوح.

وجدد التأكيد على موقف الحكومة في ضرورة تنفيذ اتفاق الحديدة، لاسيما ما يتعلق بقوات الأمن والسلطة المحلية وانسحاب مليشيا الحوثي من موانئ ومدينة الحديدة وفتح الممرات الإنسانية.

01 ديسمبر 2019 - 4 ربيع الآخر 1441
06:31 PM

"عبدالملك": تغاضي الأمم المتحدة عن تجزئة الحوثيين اتفاق استوكهولم يهدد السلام

لفت إلى ضرورة إدانة خروقات المليشيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك اليوم الأحد: "إن استماتة المتمردين الحوثيين في محاولة تجزئة تنفيذ اتفاق استوكهولم بشأن الحديدة وتغاضي الأمم المتحدة عن ذلك يعد تهديداً لمسار السلام المقترح".

واتهم "عبدالملك" أثناء استقباله في العاصمة المؤقتة عدن رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار رئيس بعثة الأمم المتحدة في الحديدة الجنرال أباهيجيت غوها، الحوثيين بعدم الجدية في تنفيذ الاتفاق جراء استمرار تعنتهم ومماطلتهم في الالتزام ببنوده، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

ولفت رئيس الوزراء اليمني إلى أن التصعيد والخروقات التي ارتكبتها الميليشيات الحوثية خلال الأيام الماضية، بما في ذلك استهداف مقر الفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار ومستشفى أطباء بلا حدود، غير مبررة ويجب إدانتها بكل صراحة ووضوح.

وجدد التأكيد على موقف الحكومة في ضرورة تنفيذ اتفاق الحديدة، لاسيما ما يتعلق بقوات الأمن والسلطة المحلية وانسحاب مليشيا الحوثي من موانئ ومدينة الحديدة وفتح الممرات الإنسانية.

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