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بعد اختفائه.. الصين تعلن التحقيق مع رجل أعمال انتقد تعامل الرئيس مع أزمة كورونا

تعد انتهاكات خطيرة لقوانين ولوائح الحزب الشيوعي

أعلنت السلطات الصينية أن "رون تشي تشيانغ"، وهو رجل أعمال عقاري على صلة وثيقة بكبار المسؤولين الصينيين، يخضع حالياً للتحقيق، بسبب "انتهاكات خطيرة" لقوانين ولوائح الحزب الشيوعي، ولم يذكر بيان السلطات الصينية المقتضب تفاصيل أخرى. بحسب رويترز.

و"رن تشي"، 69 سنة، من عائلة قريبة من النخبة الحاكمة الشيوعية، وهو معروف بأسلوبه ونقده الصريح.

وبعد جدل حول كتابته مقالاً لاذعاً حول تعامل الرئيس الصيني شي جين بينغ مع أزمة فيروس كورونا، ورد أنه اختفى الشهر الماضي، وسط شائعات تدور حول اعتقاله من قبل السلطات.

الصين السلطات الصينية فيروس كورونا الجديد

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بعد اختفائه.. الصين تعلن التحقيق مع رجل أعمال انتقد تعامل الرئيس مع أزمة كورونا
سبق

أعلنت السلطات الصينية أن "رون تشي تشيانغ"، وهو رجل أعمال عقاري على صلة وثيقة بكبار المسؤولين الصينيين، يخضع حالياً للتحقيق، بسبب "انتهاكات خطيرة" لقوانين ولوائح الحزب الشيوعي، ولم يذكر بيان السلطات الصينية المقتضب تفاصيل أخرى. بحسب رويترز.

و"رن تشي"، 69 سنة، من عائلة قريبة من النخبة الحاكمة الشيوعية، وهو معروف بأسلوبه ونقده الصريح.

وبعد جدل حول كتابته مقالاً لاذعاً حول تعامل الرئيس الصيني شي جين بينغ مع أزمة فيروس كورونا، ورد أنه اختفى الشهر الماضي، وسط شائعات تدور حول اعتقاله من قبل السلطات.

08 إبريل 2020 - 15 شعبان 1441
07:42 PM
اخر تعديل
08 إبريل 2020 - 15 شعبان 1441
08:19 PM

بعد اختفائه.. الصين تعلن التحقيق مع رجل أعمال انتقد تعامل الرئيس مع أزمة كورونا

تعد انتهاكات خطيرة لقوانين ولوائح الحزب الشيوعي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت السلطات الصينية أن "رون تشي تشيانغ"، وهو رجل أعمال عقاري على صلة وثيقة بكبار المسؤولين الصينيين، يخضع حالياً للتحقيق، بسبب "انتهاكات خطيرة" لقوانين ولوائح الحزب الشيوعي، ولم يذكر بيان السلطات الصينية المقتضب تفاصيل أخرى. بحسب رويترز.

و"رن تشي"، 69 سنة، من عائلة قريبة من النخبة الحاكمة الشيوعية، وهو معروف بأسلوبه ونقده الصريح.

وبعد جدل حول كتابته مقالاً لاذعاً حول تعامل الرئيس الصيني شي جين بينغ مع أزمة فيروس كورونا، ورد أنه اختفى الشهر الماضي، وسط شائعات تدور حول اعتقاله من قبل السلطات.

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