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بعد توجيه الملك.. المعمر الإندونيسي "يوحي" وعائلته إلى مكة و"الثقفي" في وداعهم

عمره 130 عاماً وكان قد انتشر له مقطع فيديو برغبته وعائلته في أداء فريضة الحج

ودع اليوم سفير #خادم_الحرمين_الشريفين عصام عابد الثقفي بمطار #جاكرتا الحاج المسن يوحي وعائلته الذين وجه خادم الحرمين الشريفين باستضافتهم لأداء فريضة #الحج.
والمعمر الإندونيسي عمرة 130 عاماً، وكان قد انتشر له مقطع فيديو برغبته وعائلته في أداء فريضة الحج، وتواصلت حينها سفارة خادم الحرمين الشريفين في جاكرتا مع العائلة، واستضافتهم في اليوم التالي، وقابلتهم لمعرفة تفاصيل أكثر"، وبيّن "الثقفي" حينها أنّ المسن أكد رغبته في الحج، وأنه لم يسبق له أداء هذه الفريضة.
وأضاف: "بعد اللقاء مباشرة وردنا توجيه باستضافة المسن وعائلته.
وحظيت مكرمة خادم الحرمين الشريفين بتفاعل من المجتمع الإندونيسي ومن المتابعين الذين أبدوا امتنانهم، واعتبروها بادرة غير مستغربة من المقام الكريم، كما كانت هناك ردة فعل إيجابية على مستوى السلطات الإندونيسية والدبلوماسية، حيث تقدم السفير الإندونيسي في السعودية بالشكر لخادم الحرمين الشريفين على هذه المبادرة، وتمت المخاطبة والترحيب بالمبادرة من قبل السفارة الإندونيسية في السعودية ومن المسؤولين في وزارة الخارجية الإندونيسية".
والمسن الإندونيسي هو فلاح يسكن جبال منطقة بونشاك، ولديه 4 بنات وأكثر من 15 حفيداً، وقد توفيت زوجته منذ فترة طويلة، ولم يتزوج عليها، عُرف عنه الحرص الشديد على تأدية الصلوات الخمس، على الرغم من كبر سنه وضعف قوته البدنية، ويقرأ القرآن خاصة في شهر رمضان، وكان يتمنى أن يؤدي فريضة الحج على الرغم من ظروفه المادية، حيث كان يتكسب بفلاحة أراضٍ مملوكة لغيره، ويزرع الأرز والخضراوات ويبيعها في السوق.

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بعد توجيه الملك.. المعمر الإندونيسي "يوحي" وعائلته إلى مكة و"الثقفي" في وداعهم
سبق

ودع اليوم سفير #خادم_الحرمين_الشريفين عصام عابد الثقفي بمطار #جاكرتا الحاج المسن يوحي وعائلته الذين وجه خادم الحرمين الشريفين باستضافتهم لأداء فريضة #الحج.
والمعمر الإندونيسي عمرة 130 عاماً، وكان قد انتشر له مقطع فيديو برغبته وعائلته في أداء فريضة الحج، وتواصلت حينها سفارة خادم الحرمين الشريفين في جاكرتا مع العائلة، واستضافتهم في اليوم التالي، وقابلتهم لمعرفة تفاصيل أكثر"، وبيّن "الثقفي" حينها أنّ المسن أكد رغبته في الحج، وأنه لم يسبق له أداء هذه الفريضة.
وأضاف: "بعد اللقاء مباشرة وردنا توجيه باستضافة المسن وعائلته.
وحظيت مكرمة خادم الحرمين الشريفين بتفاعل من المجتمع الإندونيسي ومن المتابعين الذين أبدوا امتنانهم، واعتبروها بادرة غير مستغربة من المقام الكريم، كما كانت هناك ردة فعل إيجابية على مستوى السلطات الإندونيسية والدبلوماسية، حيث تقدم السفير الإندونيسي في السعودية بالشكر لخادم الحرمين الشريفين على هذه المبادرة، وتمت المخاطبة والترحيب بالمبادرة من قبل السفارة الإندونيسية في السعودية ومن المسؤولين في وزارة الخارجية الإندونيسية".
والمسن الإندونيسي هو فلاح يسكن جبال منطقة بونشاك، ولديه 4 بنات وأكثر من 15 حفيداً، وقد توفيت زوجته منذ فترة طويلة، ولم يتزوج عليها، عُرف عنه الحرص الشديد على تأدية الصلوات الخمس، على الرغم من كبر سنه وضعف قوته البدنية، ويقرأ القرآن خاصة في شهر رمضان، وكان يتمنى أن يؤدي فريضة الحج على الرغم من ظروفه المادية، حيث كان يتكسب بفلاحة أراضٍ مملوكة لغيره، ويزرع الأرز والخضراوات ويبيعها في السوق.

30 يوليو 2019 - 27 ذو القعدة 1440
03:04 PM

بعد توجيه الملك.. المعمر الإندونيسي "يوحي" وعائلته إلى مكة و"الثقفي" في وداعهم

عمره 130 عاماً وكان قد انتشر له مقطع فيديو برغبته وعائلته في أداء فريضة الحج

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عبدالله البرقاوي - الرياض
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ودع اليوم سفير #خادم_الحرمين_الشريفين عصام عابد الثقفي بمطار #جاكرتا الحاج المسن يوحي وعائلته الذين وجه خادم الحرمين الشريفين باستضافتهم لأداء فريضة #الحج.
والمعمر الإندونيسي عمرة 130 عاماً، وكان قد انتشر له مقطع فيديو برغبته وعائلته في أداء فريضة الحج، وتواصلت حينها سفارة خادم الحرمين الشريفين في جاكرتا مع العائلة، واستضافتهم في اليوم التالي، وقابلتهم لمعرفة تفاصيل أكثر"، وبيّن "الثقفي" حينها أنّ المسن أكد رغبته في الحج، وأنه لم يسبق له أداء هذه الفريضة.
وأضاف: "بعد اللقاء مباشرة وردنا توجيه باستضافة المسن وعائلته.
وحظيت مكرمة خادم الحرمين الشريفين بتفاعل من المجتمع الإندونيسي ومن المتابعين الذين أبدوا امتنانهم، واعتبروها بادرة غير مستغربة من المقام الكريم، كما كانت هناك ردة فعل إيجابية على مستوى السلطات الإندونيسية والدبلوماسية، حيث تقدم السفير الإندونيسي في السعودية بالشكر لخادم الحرمين الشريفين على هذه المبادرة، وتمت المخاطبة والترحيب بالمبادرة من قبل السفارة الإندونيسية في السعودية ومن المسؤولين في وزارة الخارجية الإندونيسية".
والمسن الإندونيسي هو فلاح يسكن جبال منطقة بونشاك، ولديه 4 بنات وأكثر من 15 حفيداً، وقد توفيت زوجته منذ فترة طويلة، ولم يتزوج عليها، عُرف عنه الحرص الشديد على تأدية الصلوات الخمس، على الرغم من كبر سنه وضعف قوته البدنية، ويقرأ القرآن خاصة في شهر رمضان، وكان يتمنى أن يؤدي فريضة الحج على الرغم من ظروفه المادية، حيث كان يتكسب بفلاحة أراضٍ مملوكة لغيره، ويزرع الأرز والخضراوات ويبيعها في السوق.

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