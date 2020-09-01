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"هكبه" و"فيزا" توقعان اتفاقية شراكة لإصدار بطاقات مسبقة الدفع

للعملاء في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي

أعلنت شركة "هكبه"، شركة التقنية المالية السعودية والمتخصصة في الادخار المالي البديل والادخار التعاوني، اليوم، عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية متعددة السنوات مع شركة "فيزا" العالمية "Visa Inc" الرائدة عالمياً في مجال المدفوعات، لإصدار بطاقات فيزا مسبقة الدفع إلى عملائها في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي.

وتعمل "هكبه" على تحديث الادخار المالي عبر منصتها الذكية من خلال تقديم حل شامل لمجموعات الادخار أو ما تعرف بـ"الجمعيات المالية" لإنشاء وإدارة والانضمام للجمعيات والدفع مباشرة داخل التطبيق وبشكل بسيط وميسر، وقانوني، وبتصريح من مؤسسة النقد العربي السعودي ضمن البيئة التجريبية للتقنية المالية.

وقال المؤسس لشركة "هكبه" نايف أبوصيده: نفخر بالشراكة مع "فيزا"، وستعمل "هكبه" مع "فيزا" معاً لتسريع حلول الدفع الآمن والمريح وحلول الادخار المالي البديل، إذ لم يكن هناك وقت أفضل للشراكة من الآن بالنظر إلى فرص النمو في المملكة العربية السعودية، والمقدرة بنحو ستة مليارات دولار سنوياً، من أجل الدفع قدماً بالجهود المبذولة من قبل الجهات الحكومية المختلفة نحو المدفوعات الرقمية، وزيادة المدخرات المالية للأفراد، وتقديم حلول ادخارية أفضل للفئات الغير مخدومة.

وأضاف: تتماشى هذه الشراكة مع رؤية المملكة 2030 وسوف تنعكس نتائجها إيجاباً على تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وبرنامج تطوير القطاع المالي.

وأردف "أبوصيده": نطمح لتمكين عملائنا من الحصول على تجربة ادخار ومدفوعات أفضل، وتشجيع المزيد من الادخار المالي في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

من جهته، قال علي بيلون، مدير عام شركة Visa في المملكة: يسر "فيزا" الدخول في شراكة مع "هكبه" لإطلاق حلول دفع رقمية من شأنها أن تجعل إنفاق المدخرات أكثر ملائمة وأماناً لعملائها في السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي.

وأضاف: نتطلع بشدة إلى إطلاق منتج "فيزا" مسبق الدفع مع "هكبه"، ويسعدنا أن نواصل دعمنا لتعزيز التجارة الرقمية وجهود برنامج تطوير القطاع المالي في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 للشمول المالي في المملكة العربية السعودية.

شركة هكبه شركة فيزا العالمية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"هكبه" و"فيزا" توقعان اتفاقية شراكة لإصدار بطاقات مسبقة الدفع
سبق

أعلنت شركة "هكبه"، شركة التقنية المالية السعودية والمتخصصة في الادخار المالي البديل والادخار التعاوني، اليوم، عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية متعددة السنوات مع شركة "فيزا" العالمية "Visa Inc" الرائدة عالمياً في مجال المدفوعات، لإصدار بطاقات فيزا مسبقة الدفع إلى عملائها في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي.

وتعمل "هكبه" على تحديث الادخار المالي عبر منصتها الذكية من خلال تقديم حل شامل لمجموعات الادخار أو ما تعرف بـ"الجمعيات المالية" لإنشاء وإدارة والانضمام للجمعيات والدفع مباشرة داخل التطبيق وبشكل بسيط وميسر، وقانوني، وبتصريح من مؤسسة النقد العربي السعودي ضمن البيئة التجريبية للتقنية المالية.

وقال المؤسس لشركة "هكبه" نايف أبوصيده: نفخر بالشراكة مع "فيزا"، وستعمل "هكبه" مع "فيزا" معاً لتسريع حلول الدفع الآمن والمريح وحلول الادخار المالي البديل، إذ لم يكن هناك وقت أفضل للشراكة من الآن بالنظر إلى فرص النمو في المملكة العربية السعودية، والمقدرة بنحو ستة مليارات دولار سنوياً، من أجل الدفع قدماً بالجهود المبذولة من قبل الجهات الحكومية المختلفة نحو المدفوعات الرقمية، وزيادة المدخرات المالية للأفراد، وتقديم حلول ادخارية أفضل للفئات الغير مخدومة.

وأضاف: تتماشى هذه الشراكة مع رؤية المملكة 2030 وسوف تنعكس نتائجها إيجاباً على تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وبرنامج تطوير القطاع المالي.

وأردف "أبوصيده": نطمح لتمكين عملائنا من الحصول على تجربة ادخار ومدفوعات أفضل، وتشجيع المزيد من الادخار المالي في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

من جهته، قال علي بيلون، مدير عام شركة Visa في المملكة: يسر "فيزا" الدخول في شراكة مع "هكبه" لإطلاق حلول دفع رقمية من شأنها أن تجعل إنفاق المدخرات أكثر ملائمة وأماناً لعملائها في السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي.

وأضاف: نتطلع بشدة إلى إطلاق منتج "فيزا" مسبق الدفع مع "هكبه"، ويسعدنا أن نواصل دعمنا لتعزيز التجارة الرقمية وجهود برنامج تطوير القطاع المالي في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 للشمول المالي في المملكة العربية السعودية.

01 سبتمبر 2020 - 13 محرّم 1442
04:49 PM

"هكبه" و"فيزا" توقعان اتفاقية شراكة لإصدار بطاقات مسبقة الدفع

للعملاء في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت شركة "هكبه"، شركة التقنية المالية السعودية والمتخصصة في الادخار المالي البديل والادخار التعاوني، اليوم، عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية متعددة السنوات مع شركة "فيزا" العالمية "Visa Inc" الرائدة عالمياً في مجال المدفوعات، لإصدار بطاقات فيزا مسبقة الدفع إلى عملائها في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي.

وتعمل "هكبه" على تحديث الادخار المالي عبر منصتها الذكية من خلال تقديم حل شامل لمجموعات الادخار أو ما تعرف بـ"الجمعيات المالية" لإنشاء وإدارة والانضمام للجمعيات والدفع مباشرة داخل التطبيق وبشكل بسيط وميسر، وقانوني، وبتصريح من مؤسسة النقد العربي السعودي ضمن البيئة التجريبية للتقنية المالية.

وقال المؤسس لشركة "هكبه" نايف أبوصيده: نفخر بالشراكة مع "فيزا"، وستعمل "هكبه" مع "فيزا" معاً لتسريع حلول الدفع الآمن والمريح وحلول الادخار المالي البديل، إذ لم يكن هناك وقت أفضل للشراكة من الآن بالنظر إلى فرص النمو في المملكة العربية السعودية، والمقدرة بنحو ستة مليارات دولار سنوياً، من أجل الدفع قدماً بالجهود المبذولة من قبل الجهات الحكومية المختلفة نحو المدفوعات الرقمية، وزيادة المدخرات المالية للأفراد، وتقديم حلول ادخارية أفضل للفئات الغير مخدومة.

وأضاف: تتماشى هذه الشراكة مع رؤية المملكة 2030 وسوف تنعكس نتائجها إيجاباً على تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وبرنامج تطوير القطاع المالي.

وأردف "أبوصيده": نطمح لتمكين عملائنا من الحصول على تجربة ادخار ومدفوعات أفضل، وتشجيع المزيد من الادخار المالي في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

من جهته، قال علي بيلون، مدير عام شركة Visa في المملكة: يسر "فيزا" الدخول في شراكة مع "هكبه" لإطلاق حلول دفع رقمية من شأنها أن تجعل إنفاق المدخرات أكثر ملائمة وأماناً لعملائها في السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي.

وأضاف: نتطلع بشدة إلى إطلاق منتج "فيزا" مسبق الدفع مع "هكبه"، ويسعدنا أن نواصل دعمنا لتعزيز التجارة الرقمية وجهود برنامج تطوير القطاع المالي في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 للشمول المالي في المملكة العربية السعودية.

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