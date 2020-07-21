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خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفياً من ولي عهد أبوظبي للاطمئنان على صحته

أعرب عن شكره للشيخ محمد بن زايد على مشاعره الأخوية الصادقة

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفياً اليوم الثلاثاء، من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، اطمأن فيه على صحة خادم الحرمين الشريفين، سائلاً الله سبحانه أن يمتعه بموفور الصحة وتمام العافية.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - عن شكره لولي عهد أبو ظبي على مشاعره الأخوية الصادقة.

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خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفياً من ولي عهد أبوظبي للاطمئنان على صحته
سبق

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفياً اليوم الثلاثاء، من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، اطمأن فيه على صحة خادم الحرمين الشريفين، سائلاً الله سبحانه أن يمتعه بموفور الصحة وتمام العافية.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - عن شكره لولي عهد أبو ظبي على مشاعره الأخوية الصادقة.

21 يوليو 2020 - 30 ذو القعدة 1441
11:36 PM

خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفياً من ولي عهد أبوظبي للاطمئنان على صحته

أعرب عن شكره للشيخ محمد بن زايد على مشاعره الأخوية الصادقة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
307

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفياً اليوم الثلاثاء، من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، اطمأن فيه على صحة خادم الحرمين الشريفين، سائلاً الله سبحانه أن يمتعه بموفور الصحة وتمام العافية.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - عن شكره لولي عهد أبو ظبي على مشاعره الأخوية الصادقة.

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