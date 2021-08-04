زلزال بقوة 5.3 درجات يضرب شمال باكستان

لم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية

ضرب زلزال بقوة 5.3 درجات على مقياس ريختر، اليوم، الجزء الشمالي من باكستان، دون أن ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.

وأوضحت دائرة الأرصاد الجوية والمسح الجيولوجي الباكستانية أن مركز الزلزال كان على عمق 159 كيلومتراً بالقرب في سلسلة جبال هندوكوش بأقصى شمال باكستان.

وشعر بالزلزال سكان الجزء الشمالي من باكستان، بما في ذلك العاصمة إسلام آباد ومدينة بيشاور ومناطق وادي سوات.