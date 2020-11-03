النيابة العامة تشدِّد: سنقيم الدعوى الجزائية بحق مخالفي إجراءات كورونا

جدَّدت النيابة العامة التذكير بجدول تصنيف انتهاكات الإجراءات الاحترازية والتدابير (البروتوكولات) الوقائية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، وفقًا لاختصاصات النيابة العامة.
جدَّدت النيابة العامة التذكير بجدول تصنيف انتهاكات الإجراءات الاحترازية والتدابير (البروتوكولات) الوقائية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، وفقًا لاختصاصات النيابة العامة.
جدَّدت النيابة العامة التذكير بجدول تصنيف انتهاكات الإجراءات الاحترازية والتدابير (البروتوكولات) الوقائية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، وفقًا لاختصاصات النيابة العامة.
جدَّدت النيابة العامة التذكير بجدول تصنيف انتهاكات الإجراءات الاحترازية والتدابير (البروتوكولات) الوقائية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، وفقًا لاختصاصات النيابة العامة.