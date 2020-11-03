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النيابة العامة تشدِّد: سنقيم الدعوى الجزائية بحق مخالفي إجراءات كورونا

جدَّدت النيابة العامة التذكير بجدول تصنيف انتهاكات الإجراءات الاحترازية والتدابير (البروتوكولات) الوقائية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، وفقًا لاختصاصات النيابة العامة.


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النيابة العامة تشدِّد: سنقيم الدعوى الجزائية بحق مخالفي إجراءات كورونا
سبق

جدَّدت النيابة العامة التذكير بجدول تصنيف انتهاكات الإجراءات الاحترازية والتدابير (البروتوكولات) الوقائية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، وفقًا لاختصاصات النيابة العامة.


03 نوفمبر 2020 - 17 ربيع الأول 1442
08:23 PM

النيابة العامة تشدِّد: سنقيم الدعوى الجزائية بحق مخالفي إجراءات كورونا

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عبدالله البرقاوي - الرياض
0
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جدَّدت النيابة العامة التذكير بجدول تصنيف انتهاكات الإجراءات الاحترازية والتدابير (البروتوكولات) الوقائية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، وفقًا لاختصاصات النيابة العامة.


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