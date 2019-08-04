النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

230 مدرسة للطفولة المبكرة بالرياض خلال العام الدراسي القادم

17970 طالبًا وطالبة ضمن خطة توسع.. معلمات متخصصات

تنطلق مع بداية العام الدراسي الجديد، 230 مدرسة للطفولة المبكرة تابعة للإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، تقدم خدماتها التعليمية والتربوية لأطفال رياض الأطفال، والصفوف الأولية بنين وبنات، والتي ستستوعب 17970 طالبًا وطالبة؛ وذلك ضمن خطة التوسع في مرحلة الطفولة المبكرة؛ بما يتوافق مع الرؤية الطموحة للمملكة 2030.

وأكد مدير عام تعليم الرياض حمد الوهيبي، حِرص الإدارة على تفعيل خطط الوزارة الاستراتيجية في التوسع في مرحلة الطفولة المبكرة، بما يخدم التعليم في المملكة لتقديم أفضل الخدمات التعليمية والتربوية للأجيال القادمة.

وقدّم "الوهيبي" شكره لجميع منسوبي ومنسوبات الإدارات التي تعمل في اللجان الخاصة بالطفولة المبكرة على الجهود الحثيثة والمتواصلة التي بذلتها ولا تزال تبذلها، للانطلاق مع بداية العام الدراسي القادم ١٤٤١هـ.

وأوضح أن من أهداف التوسع في مرحلة الطفولة المبكرة؛ زيادة فرص الْتحاق الأطفال في مرحلة رياض الأطفال، وتحسين جودة التعليم في هذه المرحلة من عمر الطلاب، ورفع كفاءاة الاستفادة من الموارد المتاحة، وتنمية مهارات الأطفال، وتكوين شخصيتهم في المجالات العقلية والجسمية والحركية والانفعالية والاجتماعية والخلقية وغرس الثقة فيهم.

وبيّن "الوهيبي" أن الإدارة خلال الأشهر القليلة الماضية، تعمل على تجهيز 230 مدرسة للطفولة المبكرة؛ منها 17 روضة طاقتها الاستيعابية 2760 طفلًا وطفلة يدرسون في 92 فصلًا لرياض الأطفال، و146 مدرسة فيها فصول لرياض الأطفال طاقتها الاستعابية 9180 طفلًا وطفلة يدرسون في 306 فصول رياض أطفال؛ مضيفًا أن عدد المدارس التي فيها فصول أولية (طفولة مبكرة) بلغ 67 مدرسة بطاقة استيعابية 6030 طالبًا وطالبة يدرسون في 201 فصل دراسي.

ولفت إلى أنه سيتم إسناد التعليم في هذه المدارس لمعلمات متخصصات تُقدمن خدماتهن التعليمية والتربوية لطلاب رياض الأطفال والصفوف الأولية بنين وبنات، في فصول دراسية منفصلة ودورات مياه مستقلة لكل من البنين والبنات؛ بما يتوافق مع الأسس العلمية والتربوية والاجتماعية المعتمدة في هذه المرحلة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
230 مدرسة للطفولة المبكرة بالرياض خلال العام الدراسي القادم
سبق

تنطلق مع بداية العام الدراسي الجديد، 230 مدرسة للطفولة المبكرة تابعة للإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، تقدم خدماتها التعليمية والتربوية لأطفال رياض الأطفال، والصفوف الأولية بنين وبنات، والتي ستستوعب 17970 طالبًا وطالبة؛ وذلك ضمن خطة التوسع في مرحلة الطفولة المبكرة؛ بما يتوافق مع الرؤية الطموحة للمملكة 2030.

وأكد مدير عام تعليم الرياض حمد الوهيبي، حِرص الإدارة على تفعيل خطط الوزارة الاستراتيجية في التوسع في مرحلة الطفولة المبكرة، بما يخدم التعليم في المملكة لتقديم أفضل الخدمات التعليمية والتربوية للأجيال القادمة.

وقدّم "الوهيبي" شكره لجميع منسوبي ومنسوبات الإدارات التي تعمل في اللجان الخاصة بالطفولة المبكرة على الجهود الحثيثة والمتواصلة التي بذلتها ولا تزال تبذلها، للانطلاق مع بداية العام الدراسي القادم ١٤٤١هـ.

وأوضح أن من أهداف التوسع في مرحلة الطفولة المبكرة؛ زيادة فرص الْتحاق الأطفال في مرحلة رياض الأطفال، وتحسين جودة التعليم في هذه المرحلة من عمر الطلاب، ورفع كفاءاة الاستفادة من الموارد المتاحة، وتنمية مهارات الأطفال، وتكوين شخصيتهم في المجالات العقلية والجسمية والحركية والانفعالية والاجتماعية والخلقية وغرس الثقة فيهم.

وبيّن "الوهيبي" أن الإدارة خلال الأشهر القليلة الماضية، تعمل على تجهيز 230 مدرسة للطفولة المبكرة؛ منها 17 روضة طاقتها الاستيعابية 2760 طفلًا وطفلة يدرسون في 92 فصلًا لرياض الأطفال، و146 مدرسة فيها فصول لرياض الأطفال طاقتها الاستعابية 9180 طفلًا وطفلة يدرسون في 306 فصول رياض أطفال؛ مضيفًا أن عدد المدارس التي فيها فصول أولية (طفولة مبكرة) بلغ 67 مدرسة بطاقة استيعابية 6030 طالبًا وطالبة يدرسون في 201 فصل دراسي.

ولفت إلى أنه سيتم إسناد التعليم في هذه المدارس لمعلمات متخصصات تُقدمن خدماتهن التعليمية والتربوية لطلاب رياض الأطفال والصفوف الأولية بنين وبنات، في فصول دراسية منفصلة ودورات مياه مستقلة لكل من البنين والبنات؛ بما يتوافق مع الأسس العلمية والتربوية والاجتماعية المعتمدة في هذه المرحلة.

04 أغسطس 2019 - 3 ذو الحجة 1440
08:48 AM

230 مدرسة للطفولة المبكرة بالرياض خلال العام الدراسي القادم

17970 طالبًا وطالبة ضمن خطة توسع.. معلمات متخصصات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
4,592

تنطلق مع بداية العام الدراسي الجديد، 230 مدرسة للطفولة المبكرة تابعة للإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، تقدم خدماتها التعليمية والتربوية لأطفال رياض الأطفال، والصفوف الأولية بنين وبنات، والتي ستستوعب 17970 طالبًا وطالبة؛ وذلك ضمن خطة التوسع في مرحلة الطفولة المبكرة؛ بما يتوافق مع الرؤية الطموحة للمملكة 2030.

وأكد مدير عام تعليم الرياض حمد الوهيبي، حِرص الإدارة على تفعيل خطط الوزارة الاستراتيجية في التوسع في مرحلة الطفولة المبكرة، بما يخدم التعليم في المملكة لتقديم أفضل الخدمات التعليمية والتربوية للأجيال القادمة.

وقدّم "الوهيبي" شكره لجميع منسوبي ومنسوبات الإدارات التي تعمل في اللجان الخاصة بالطفولة المبكرة على الجهود الحثيثة والمتواصلة التي بذلتها ولا تزال تبذلها، للانطلاق مع بداية العام الدراسي القادم ١٤٤١هـ.

وأوضح أن من أهداف التوسع في مرحلة الطفولة المبكرة؛ زيادة فرص الْتحاق الأطفال في مرحلة رياض الأطفال، وتحسين جودة التعليم في هذه المرحلة من عمر الطلاب، ورفع كفاءاة الاستفادة من الموارد المتاحة، وتنمية مهارات الأطفال، وتكوين شخصيتهم في المجالات العقلية والجسمية والحركية والانفعالية والاجتماعية والخلقية وغرس الثقة فيهم.

وبيّن "الوهيبي" أن الإدارة خلال الأشهر القليلة الماضية، تعمل على تجهيز 230 مدرسة للطفولة المبكرة؛ منها 17 روضة طاقتها الاستيعابية 2760 طفلًا وطفلة يدرسون في 92 فصلًا لرياض الأطفال، و146 مدرسة فيها فصول لرياض الأطفال طاقتها الاستعابية 9180 طفلًا وطفلة يدرسون في 306 فصول رياض أطفال؛ مضيفًا أن عدد المدارس التي فيها فصول أولية (طفولة مبكرة) بلغ 67 مدرسة بطاقة استيعابية 6030 طالبًا وطالبة يدرسون في 201 فصل دراسي.

ولفت إلى أنه سيتم إسناد التعليم في هذه المدارس لمعلمات متخصصات تُقدمن خدماتهن التعليمية والتربوية لطلاب رياض الأطفال والصفوف الأولية بنين وبنات، في فصول دراسية منفصلة ودورات مياه مستقلة لكل من البنين والبنات؛ بما يتوافق مع الأسس العلمية والتربوية والاجتماعية المعتمدة في هذه المرحلة.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
31,268
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,475
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,519
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,562

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

عبدالغني الشيخ
{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

صالح مطر الغامدي
لا سياحة دون فنون..!

لا سياحة دون فنون..!

عبدالغني الشيخ
قسوة والدي والباب الكبير..

قسوة والدي والباب الكبير..

عبدالغني الشيخ
حملات الحج والأسعار..!

حملات الحج والأسعار..!

حواء القرني
العلاوة السنوية!

العلاوة السنوية!

محمد الغامدي
بكل اللغات "السعودية الأفضل"..

بكل اللغات "السعودية الأفضل"..

ماجد البريكان
منع الحجاج وتخفيض الخمر يا قطر!!

منع الحجاج وتخفيض الخمر يا قطر!!

عبدالرحمن المرشد
ولي العهد ينهض بالرياضة

ولي العهد ينهض بالرياضة

سلطان رديف
التعاون ضـد الأشـرار

التعاون ضـد الأشـرار

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة