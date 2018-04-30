وزير الداخلية يمنح 3 قادة كشفيين و21 كشافًا بـ"تعليم الطائف" نوط الحج

لمشاركتهم الفاعلة بمعسكرات الخدمة العامة وتميزهم في تقديم الخدمات المؤثرة

وجّه وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، بمنح ثلاثة قادة كشفيين و21 كشافًا بالإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، نوط الحج؛ لمشاركتهم الفاعلة في معسكرات الخدمة العامة بالحج، وتميزهم في تقديم الخدمات المؤثرة إيجابًا على الخطة العامة للحج.



من جانبه، ثمّن مدير عام التعليم بمحافظة الطائف محمد عامر النفيعي، الدور المحفّز من وزير الداخلية في هذه اللفتة الكريمة لتكريم القادة والكشافين في الإدارة العامة للتعليم بالطائف، مؤكداً على أثرها الكبير في النشاط الكشفي الميداني لتقديم مزيد من الجهود العالية في المناسبات كافة، سواء الحكومية بشكلٍ عام أم التعليمية بشكلٍ خاص.



ولفت إلى أن الكشافة بتعليم الطائف قطعت شوطاً كبيراً في الأعمال البارزة التنظيمية والتطوعية، وما أثرها في الحج وإسداء الخدمة للحجاج لهي محل فخر واعتزاز لجميع العاملين في الإدارة العامة للتعليم بالطائف، وفي هذا النشاط على أرض الحرمين الشريفين، حاثاً في الوقت ذاته الجميع على مواصلة التميز والمشاركة الفعّالة لتحقيق كافة التطلعات التي تنشدها القيادة الحكيمة.



وبدوره، قدّم مساعد المدير العام للشؤون التعليمية فهّاد الذويبي عظيم شكره وجلّ تقديره لوزير الداخلية؛ على منح القادة الكشفيين ورجال الكشافة نوط الحج، مبيناً أن هناك أعمالًا متواصلة وحثيثة دوماً في السلك الكشفي، لتدريب وتعليم العاملين في هذا المجال، عطفاً على مساهماتهم الخيرية والوطنية.

