احتفل علي مريع علي آل المناخرة عسيري، بزواجه من كريمة أحمد حسن المشعلي، بحضور الأهل والأقارب والأصدقاء، الذين قدموا التهنئة له بالزواج، متمنين له دوام التوفيق، وأن يرزقه الله -عز وجل- الذرية الصالحة.
"عسيري" يحتفل بزواجه من كريمة "المشعلي"
احتفل علي مريع علي آل المناخرة عسيري، بزواجه من كريمة أحمد حسن المشعلي، بحضور الأهل والأقارب والأصدقاء، الذين قدموا التهنئة له بالزواج، متمنين له دوام التوفيق، وأن يرزقه الله -عز وجل- الذرية الصالحة.
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"عسيري" يحتفل بزواجه من كريمة "المشعلي"صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-08-29
29 أغسطس 2020 - 10 محرّم 1442
06:52 PM
"عسيري" يحتفل بزواجه من كريمة "المشعلي"
احتفل علي مريع علي آل المناخرة عسيري، بزواجه من كريمة أحمد حسن المشعلي، بحضور الأهل والأقارب والأصدقاء، الذين قدموا التهنئة له بالزواج، متمنين له دوام التوفيق، وأن يرزقه الله -عز وجل- الذرية الصالحة.
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