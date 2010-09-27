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شاهد.. تدمير منظومة دفاع جوي تتبع للميليشيا الحوثية شمال شرق صنعاء

من نوع "سام ٦"

أعلنت قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، تدمير منظومة دفاع جوي معادية تتبع للميليشيا الحوثية الإرهابية شمال شرق صنعاء. وأوضحت قوات التحالف أن منظومة الدفاع الجوي التي تم تدميرها من نوع (سام٦). وكان التحالف أعلن أمس من تدمير منظومة تابعة للحوثيين .

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شاهد.. تدمير منظومة دفاع جوي تتبع للميليشيا الحوثية شمال شرق صنعاء
سبق

أعلنت قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، تدمير منظومة دفاع جوي معادية تتبع للميليشيا الحوثية الإرهابية شمال شرق صنعاء. وأوضحت قوات التحالف أن منظومة الدفاع الجوي التي تم تدميرها من نوع (سام٦). وكان التحالف أعلن أمس من تدمير منظومة تابعة للحوثيين .

27 سبتمبر 2020 - 10 صفر 1442
07:50 PM

شاهد.. تدمير منظومة دفاع جوي تتبع للميليشيا الحوثية شمال شرق صنعاء

من نوع "سام ٦"

A A A
محمد المواسي - جازان
0
2,852

أعلنت قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، تدمير منظومة دفاع جوي معادية تتبع للميليشيا الحوثية الإرهابية شمال شرق صنعاء. وأوضحت قوات التحالف أن منظومة الدفاع الجوي التي تم تدميرها من نوع (سام٦). وكان التحالف أعلن أمس من تدمير منظومة تابعة للحوثيين .

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