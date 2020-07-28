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الدمام.. ضبط مستودعيْن زاوَلَا أنشطتهما بطريقة غير نظامية

"الغذاء والدواء": رصدنا عدة مخالفات منها سوء التخزين وتدني النظافة

ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء، مستودعين في #الدمام يزاولان أنشطتهما بطريقة غير نظامية، إضافة إلى رصد عدة مخالفات، منها سوء التخزين وتدني مستوى النظافة.

وقالت الهيئة عبر حسابها في تويتر: تمت إحالة المنشأتين إلى الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات اللازمة بحقهما.

الهيئة العامة للغذاء والدواء

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الدمام.. ضبط مستودعيْن زاوَلَا أنشطتهما بطريقة غير نظامية
سبق

ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء، مستودعين في #الدمام يزاولان أنشطتهما بطريقة غير نظامية، إضافة إلى رصد عدة مخالفات، منها سوء التخزين وتدني مستوى النظافة.

وقالت الهيئة عبر حسابها في تويتر: تمت إحالة المنشأتين إلى الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات اللازمة بحقهما.

28 يوليو 2020 - 7 ذو الحجة 1441
08:55 AM

الدمام.. ضبط مستودعيْن زاوَلَا أنشطتهما بطريقة غير نظامية

"الغذاء والدواء": رصدنا عدة مخالفات منها سوء التخزين وتدني النظافة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء، مستودعين في #الدمام يزاولان أنشطتهما بطريقة غير نظامية، إضافة إلى رصد عدة مخالفات، منها سوء التخزين وتدني مستوى النظافة.

وقالت الهيئة عبر حسابها في تويتر: تمت إحالة المنشأتين إلى الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات اللازمة بحقهما.

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