الدمام.. ضبط مستودعيْن زاوَلَا أنشطتهما بطريقة غير نظامية
"الغذاء والدواء": رصدنا عدة مخالفات منها سوء التخزين وتدني النظافة
ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء، مستودعين في #الدمام يزاولان أنشطتهما بطريقة غير نظامية، إضافة إلى رصد عدة مخالفات، منها سوء التخزين وتدني مستوى النظافة.
وقالت الهيئة عبر حسابها في تويتر: تمت إحالة المنشأتين إلى الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات اللازمة بحقهما.
الهيئة العامة للغذاء والدواء
الدمام.. ضبط مستودعيْن زاوَلَا أنشطتهما بطريقة غير نظامية
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-07-28
ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء، مستودعين في #الدمام يزاولان أنشطتهما بطريقة غير نظامية، إضافة إلى رصد عدة مخالفات، منها سوء التخزين وتدني مستوى النظافة.
وقالت الهيئة عبر حسابها في تويتر: تمت إحالة المنشأتين إلى الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات اللازمة بحقهما.
28 يوليو 2020 - 7 ذو الحجة 1441
08:55 AM
الدمام.. ضبط مستودعيْن زاوَلَا أنشطتهما بطريقة غير نظامية
"الغذاء والدواء": رصدنا عدة مخالفات منها سوء التخزين وتدني النظافة
ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء، مستودعين في #الدمام يزاولان أنشطتهما بطريقة غير نظامية، إضافة إلى رصد عدة مخالفات، منها سوء التخزين وتدني مستوى النظافة.
وقالت الهيئة عبر حسابها في تويتر: تمت إحالة المنشأتين إلى الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات اللازمة بحقهما.