ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء، مستودعين في #الدمام يزاولان أنشطتهما بطريقة غير نظامية، إضافة إلى رصد عدة مخالفات، منها سوء التخزين وتدني مستوى النظافة.

الدمام.. ضبط مستودعيْن زاوَلَا أنشطتهما بطريقة غير نظامية صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-07-28 ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء، مستودعين في #الدمام يزاولان أنشطتهما بطريقة غير نظامية، إضافة إلى رصد عدة مخالفات، منها سوء التخزين وتدني مستوى النظافة. وقالت الهيئة عبر حسابها في تويتر: تمت إحالة المنشأتين إلى الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات اللازمة بحقهما.

28 يوليو 2020 - 7 ذو الحجة 1441 08:55 AM

الدمام.. ضبط مستودعيْن زاوَلَا أنشطتهما بطريقة غير نظامية "الغذاء والدواء": رصدنا عدة مخالفات منها سوء التخزين وتدني النظافة





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ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء، مستودعين في #الدمام يزاولان أنشطتهما بطريقة غير نظامية، إضافة إلى رصد عدة مخالفات، منها سوء التخزين وتدني مستوى النظافة.

وقالت الهيئة عبر حسابها في تويتر: تمت إحالة المنشأتين إلى الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات اللازمة بحقهما.