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مكافحة الفساد خليجيًّا.. السجن لوزير كويتي سابق لإضراره بالمال العام

في حُكْم يُعدُّ الأول من نوعه في تاريخ الكويت

أصدرت محكمة الوزراء الكويتية حُكْمًا، يقضي بحبس وزير الصحة السابق علي العبيدي، ووكيلَيْن سابقَيْن بالوزارة، 7 سنوات، بتهم تتعلق بالإضرار بالمال العام في مناقصات.

وبحسب ما ذكرته "سكاي نيوز"، يتضمن الحكم، الذي يُعدُّ الأول من نوعه في تاريخ الكويت بحق وزير سابق، كفالة 10 آلاف دينار (نحو 33 ألف دولار أمريكي) لوقف تنفيذ الحكم، وإلزام جميع المدانين برد مبلغ 80 مليون دينار (نحو 263 مليون دولار).

ووفقًا لما كشفته صحيفة الأنباء الكويتية، فإن لجنة محاكمة الوزراء كانت قد أحالت المتهمين إلى المحكمة بعدما أخلت سبيل كل منهم بكفالة 3 آلاف دينار (نحو 10 آلاف دولار أمريكي)، عقب انتهاء التحقيقات معهم، وإنكارهم تهمة الاعتداء على المال العام.

وتشير الصحيفة إلى أن القضية تعود إلى استعانة المتهمين بشركة تأمين لممارسة دور الوسيط لإتمام إجراءات ومواعيد المرضى والعلاج في الولايات المتحدة، وحصولها على مبالغ تجاوزت عشرات الملايين من الدنانير، بحسب ما نشرت صحيفة الأنباء.

الكويت محكمة الوزراء الكويتية وزير الصحة السابق علي العبيدي المال العام

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مكافحة الفساد خليجيًّا.. السجن لوزير كويتي سابق لإضراره بالمال العام
سبق

أصدرت محكمة الوزراء الكويتية حُكْمًا، يقضي بحبس وزير الصحة السابق علي العبيدي، ووكيلَيْن سابقَيْن بالوزارة، 7 سنوات، بتهم تتعلق بالإضرار بالمال العام في مناقصات.

وبحسب ما ذكرته "سكاي نيوز"، يتضمن الحكم، الذي يُعدُّ الأول من نوعه في تاريخ الكويت بحق وزير سابق، كفالة 10 آلاف دينار (نحو 33 ألف دولار أمريكي) لوقف تنفيذ الحكم، وإلزام جميع المدانين برد مبلغ 80 مليون دينار (نحو 263 مليون دولار).

ووفقًا لما كشفته صحيفة الأنباء الكويتية، فإن لجنة محاكمة الوزراء كانت قد أحالت المتهمين إلى المحكمة بعدما أخلت سبيل كل منهم بكفالة 3 آلاف دينار (نحو 10 آلاف دولار أمريكي)، عقب انتهاء التحقيقات معهم، وإنكارهم تهمة الاعتداء على المال العام.

وتشير الصحيفة إلى أن القضية تعود إلى استعانة المتهمين بشركة تأمين لممارسة دور الوسيط لإتمام إجراءات ومواعيد المرضى والعلاج في الولايات المتحدة، وحصولها على مبالغ تجاوزت عشرات الملايين من الدنانير، بحسب ما نشرت صحيفة الأنباء.

28 يناير 2020 - 3 جمادى الآخر 1441
09:32 PM

مكافحة الفساد خليجيًّا.. السجن لوزير كويتي سابق لإضراره بالمال العام

في حُكْم يُعدُّ الأول من نوعه في تاريخ الكويت

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدرت محكمة الوزراء الكويتية حُكْمًا، يقضي بحبس وزير الصحة السابق علي العبيدي، ووكيلَيْن سابقَيْن بالوزارة، 7 سنوات، بتهم تتعلق بالإضرار بالمال العام في مناقصات.

وبحسب ما ذكرته "سكاي نيوز"، يتضمن الحكم، الذي يُعدُّ الأول من نوعه في تاريخ الكويت بحق وزير سابق، كفالة 10 آلاف دينار (نحو 33 ألف دولار أمريكي) لوقف تنفيذ الحكم، وإلزام جميع المدانين برد مبلغ 80 مليون دينار (نحو 263 مليون دولار).

ووفقًا لما كشفته صحيفة الأنباء الكويتية، فإن لجنة محاكمة الوزراء كانت قد أحالت المتهمين إلى المحكمة بعدما أخلت سبيل كل منهم بكفالة 3 آلاف دينار (نحو 10 آلاف دولار أمريكي)، عقب انتهاء التحقيقات معهم، وإنكارهم تهمة الاعتداء على المال العام.

وتشير الصحيفة إلى أن القضية تعود إلى استعانة المتهمين بشركة تأمين لممارسة دور الوسيط لإتمام إجراءات ومواعيد المرضى والعلاج في الولايات المتحدة، وحصولها على مبالغ تجاوزت عشرات الملايين من الدنانير، بحسب ما نشرت صحيفة الأنباء.

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