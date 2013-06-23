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المتحور "دلتا" يمثل 20% من إصابات كورونا بالولايات المتحدة

فاوتشي: المؤشرات تفيد بأن اللقاحات المضادة تظل فعالة ضد السلالة

تمثل سلالة "دلتا" المتحورة من فيروس كورونا، والتي تم اكتشافها لأول مرة في الهند، الآن أكثر من 20% من الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة خلال الأسبوعين الماضيين.

وحذّر الدكتور أنتوني فاوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية في البلاد، من أن الولايات المتحدة قد تتبع مسار المملكة المتحدة؛ حيث أصبحت السلالة الجديدة هي المهيمنة، بسبب الانتشار السريع وسط الشباب.

وقال فاوتشي: إن المؤشرات تفيد بأن اللقاحات المضادة لكوفيد-19 تظل فعالة ضد السلالة.

وتمثل هذه السلالة نصف الإصابات الجديدة في مناطق أمريكية عديدة تشمل: (آيوا، وكانساس، وميزوري، ونبراسكا، وكولورادو، ومونتانا، وداكوتا الشمالية، وداكوتا الجنوبية، ويوتا، ووايومنغ).

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المتحور "دلتا" يمثل 20% من إصابات كورونا بالولايات المتحدة
سبق

تمثل سلالة "دلتا" المتحورة من فيروس كورونا، والتي تم اكتشافها لأول مرة في الهند، الآن أكثر من 20% من الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة خلال الأسبوعين الماضيين.

وحذّر الدكتور أنتوني فاوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية في البلاد، من أن الولايات المتحدة قد تتبع مسار المملكة المتحدة؛ حيث أصبحت السلالة الجديدة هي المهيمنة، بسبب الانتشار السريع وسط الشباب.

وقال فاوتشي: إن المؤشرات تفيد بأن اللقاحات المضادة لكوفيد-19 تظل فعالة ضد السلالة.

وتمثل هذه السلالة نصف الإصابات الجديدة في مناطق أمريكية عديدة تشمل: (آيوا، وكانساس، وميزوري، ونبراسكا، وكولورادو، ومونتانا، وداكوتا الشمالية، وداكوتا الجنوبية، ويوتا، ووايومنغ).

23 يونيو 2021 - 13 ذو القعدة 1442
01:54 PM

المتحور "دلتا" يمثل 20% من إصابات كورونا بالولايات المتحدة

فاوتشي: المؤشرات تفيد بأن اللقاحات المضادة تظل فعالة ضد السلالة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تمثل سلالة "دلتا" المتحورة من فيروس كورونا، والتي تم اكتشافها لأول مرة في الهند، الآن أكثر من 20% من الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة خلال الأسبوعين الماضيين.

وحذّر الدكتور أنتوني فاوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية في البلاد، من أن الولايات المتحدة قد تتبع مسار المملكة المتحدة؛ حيث أصبحت السلالة الجديدة هي المهيمنة، بسبب الانتشار السريع وسط الشباب.

وقال فاوتشي: إن المؤشرات تفيد بأن اللقاحات المضادة لكوفيد-19 تظل فعالة ضد السلالة.

وتمثل هذه السلالة نصف الإصابات الجديدة في مناطق أمريكية عديدة تشمل: (آيوا، وكانساس، وميزوري، ونبراسكا، وكولورادو، ومونتانا، وداكوتا الشمالية، وداكوتا الجنوبية، ويوتا، ووايومنغ).

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