النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

باريس.. طعن مسلمتين تحت برج إيفل بسبب "كلب"

القبض على مشتبه بهما كانتا ترددان شتائم عنصرية

تعرضت سيدتان مسلمتان للطعن تحت برج إيفل فى العاصمة الفرنسية باريس، وألقت الشرطة الفرنسية القبض على امرأتين مشتبه بهما فى أعقاب الاعتداءات العنصرية المشتبه بها ضد المسلمتين، وكانتا ترددان عبارة "العرب القذرون".

يأتي ذلك، بعد أيام من حادثة قتل المدرس الفرنسي صمويل باتى، البالغ من العمر 47 عاماً، يوم الجمعة الماضي، على يد لاجئ مسلم بعد عرض رسوم كاريكاتورية تتهكم على النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم أمام فصل في مدرسة ثانوية حول حرية التعبير.

وتم التعرف على ضحايا الهجمات على أنهما فرنسيتان من أصول جزائرية إحداهما سيدة تدعى "كنزة " ( 49 عاماً ) والثانية "أمل" ( 19 عاماً ). وقال مصدر فى التحقيق إن كنزة تعرضت للطعن ست مرات وانتهى بها الأمر في المستشفى بثقب فى الرئة، بينما أجريت لأمل عملية جراحية فى إحدى يديها.

وذكرت تقارير فرنسية أن الحادثة وقعت عندما اقترب كلب مرافق لامرأتين فرنسيتين من الأسرة المسلمة التي كانت بصحبة أطفالها، فاعترضت كل من المسلمتين على ذلك وتطور الحديث بينهما إلى تبادل الشتائم قبل أن تقوم إحدى الفرنسيتين بطعن السيدتين المسلمتين.

الرئيسية/ محطات

اعلان
باريس.. طعن مسلمتين تحت برج إيفل بسبب "كلب"
سبق

تعرضت سيدتان مسلمتان للطعن تحت برج إيفل فى العاصمة الفرنسية باريس، وألقت الشرطة الفرنسية القبض على امرأتين مشتبه بهما فى أعقاب الاعتداءات العنصرية المشتبه بها ضد المسلمتين، وكانتا ترددان عبارة "العرب القذرون".

يأتي ذلك، بعد أيام من حادثة قتل المدرس الفرنسي صمويل باتى، البالغ من العمر 47 عاماً، يوم الجمعة الماضي، على يد لاجئ مسلم بعد عرض رسوم كاريكاتورية تتهكم على النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم أمام فصل في مدرسة ثانوية حول حرية التعبير.

وتم التعرف على ضحايا الهجمات على أنهما فرنسيتان من أصول جزائرية إحداهما سيدة تدعى "كنزة " ( 49 عاماً ) والثانية "أمل" ( 19 عاماً ). وقال مصدر فى التحقيق إن كنزة تعرضت للطعن ست مرات وانتهى بها الأمر في المستشفى بثقب فى الرئة، بينما أجريت لأمل عملية جراحية فى إحدى يديها.

وذكرت تقارير فرنسية أن الحادثة وقعت عندما اقترب كلب مرافق لامرأتين فرنسيتين من الأسرة المسلمة التي كانت بصحبة أطفالها، فاعترضت كل من المسلمتين على ذلك وتطور الحديث بينهما إلى تبادل الشتائم قبل أن تقوم إحدى الفرنسيتين بطعن السيدتين المسلمتين.

21 أكتوبر 2020 - 4 ربيع الأول 1442
11:49 PM

باريس.. طعن مسلمتين تحت برج إيفل بسبب "كلب"

القبض على مشتبه بهما كانتا ترددان شتائم عنصرية

A A A
خالد علي - جدة
5
4,929

تعرضت سيدتان مسلمتان للطعن تحت برج إيفل فى العاصمة الفرنسية باريس، وألقت الشرطة الفرنسية القبض على امرأتين مشتبه بهما فى أعقاب الاعتداءات العنصرية المشتبه بها ضد المسلمتين، وكانتا ترددان عبارة "العرب القذرون".

يأتي ذلك، بعد أيام من حادثة قتل المدرس الفرنسي صمويل باتى، البالغ من العمر 47 عاماً، يوم الجمعة الماضي، على يد لاجئ مسلم بعد عرض رسوم كاريكاتورية تتهكم على النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم أمام فصل في مدرسة ثانوية حول حرية التعبير.

وتم التعرف على ضحايا الهجمات على أنهما فرنسيتان من أصول جزائرية إحداهما سيدة تدعى "كنزة " ( 49 عاماً ) والثانية "أمل" ( 19 عاماً ). وقال مصدر فى التحقيق إن كنزة تعرضت للطعن ست مرات وانتهى بها الأمر في المستشفى بثقب فى الرئة، بينما أجريت لأمل عملية جراحية فى إحدى يديها.

وذكرت تقارير فرنسية أن الحادثة وقعت عندما اقترب كلب مرافق لامرأتين فرنسيتين من الأسرة المسلمة التي كانت بصحبة أطفالها، فاعترضت كل من المسلمتين على ذلك وتطور الحديث بينهما إلى تبادل الشتائم قبل أن تقوم إحدى الفرنسيتين بطعن السيدتين المسلمتين.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,124
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,601
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,270
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,584

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة