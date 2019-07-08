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أسرة مفقود شلالات نياجرا تروي لـ"سبق" اللحظات الأخيرة قبل اختفائه

الشرطة أخبرتهم أن شخصًا سقط في الشلال في ذات فترة غياب العداوي

روت أسرة المبتعث المفقود في محيط شلالات نياجرا قاسم عداوي لـ"سبق" تفاصيل الواقعة واللحظات الأخيرة التي عايشتها الأسرة معه، مبينين أن الجهات المعنية الأمريكية تواصل البحث عنه حتى هذه اللحظات.

وتفصيلاً، قال قريبه ماجد عداوي لـ"سبق": المفقود مبتعث وزوجته ولديه ٣ أبناء، وكان مع أسرته في جولة في شلالات نياجرا حول الساعة 8 مساءً بتوقيت أمريكا من يوم السبت، وقد طلب من أولاده الذهاب للسيارة وهو يريد أن يصور ويتمشى قليلاً.

وتابع: بعد فترة لم يعد إليهم اتصلوا بالشرطة وأخبرتهم الشرطة أن هناك شخصًا سقط في هذه الفترة، وهناك من شاهد شخصًا يسقط وسمع استغاثة وما زال البحث جارياً عن المفقود العداوي ولا نعرف مصيره.

وتابع: آخر أخبار الشرطة هناك أنه تم تمشيط المنطقة الصخرية تحت الشلال ولم يتم العثور عليه وجارٍ البحث في الماء.
وكان قد فُقد مواطن سعودي في شلالات نياجرا الأمريكية، وتتواصل عمليات البحث عنه، بينما صدرت توجيهات عاجلة بتأمين أوضاع أسرته المتواجدة معه في أمريكا والتواصل مع السلطات في نيويورك.

يشار إلى أنه قد تلقت الخارجية اتصالاً يفيد بأن المواطن قاسم يحيى عداوي سقط في شلالات نياجرا حسب إفادة زوجته المتواجدة معه في الولايات المتحدة.
ووفقًا للمعلومات فقد صدرت التوجيهات العاجلة بالتواصل مع أسرة المواطن وتأمين الرعاية والسكن لها، كما أملت الخارجية التواصل مع السلطات والإفادة بما يستجد حول الموضوع.
يشار إلى هاشتاق #مفقود_شلالات_نياجرا بدأ بالصعود إلى ترند في تويتر وسط تفاعل كثير من المغردين والدعوات للمواطن والمناشدات بتكثيف البحث، فيما يتداول المغردون بشكل واسع آخر الصور والمشاهد التي التقطها العداوي قبل فقدانه.

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أسرة مفقود شلالات نياجرا تروي لـ"سبق" اللحظات الأخيرة قبل اختفائه
سبق

روت أسرة المبتعث المفقود في محيط شلالات نياجرا قاسم عداوي لـ"سبق" تفاصيل الواقعة واللحظات الأخيرة التي عايشتها الأسرة معه، مبينين أن الجهات المعنية الأمريكية تواصل البحث عنه حتى هذه اللحظات.

وتفصيلاً، قال قريبه ماجد عداوي لـ"سبق": المفقود مبتعث وزوجته ولديه ٣ أبناء، وكان مع أسرته في جولة في شلالات نياجرا حول الساعة 8 مساءً بتوقيت أمريكا من يوم السبت، وقد طلب من أولاده الذهاب للسيارة وهو يريد أن يصور ويتمشى قليلاً.

وتابع: بعد فترة لم يعد إليهم اتصلوا بالشرطة وأخبرتهم الشرطة أن هناك شخصًا سقط في هذه الفترة، وهناك من شاهد شخصًا يسقط وسمع استغاثة وما زال البحث جارياً عن المفقود العداوي ولا نعرف مصيره.

وتابع: آخر أخبار الشرطة هناك أنه تم تمشيط المنطقة الصخرية تحت الشلال ولم يتم العثور عليه وجارٍ البحث في الماء.
وكان قد فُقد مواطن سعودي في شلالات نياجرا الأمريكية، وتتواصل عمليات البحث عنه، بينما صدرت توجيهات عاجلة بتأمين أوضاع أسرته المتواجدة معه في أمريكا والتواصل مع السلطات في نيويورك.

يشار إلى أنه قد تلقت الخارجية اتصالاً يفيد بأن المواطن قاسم يحيى عداوي سقط في شلالات نياجرا حسب إفادة زوجته المتواجدة معه في الولايات المتحدة.
ووفقًا للمعلومات فقد صدرت التوجيهات العاجلة بالتواصل مع أسرة المواطن وتأمين الرعاية والسكن لها، كما أملت الخارجية التواصل مع السلطات والإفادة بما يستجد حول الموضوع.
يشار إلى هاشتاق #مفقود_شلالات_نياجرا بدأ بالصعود إلى ترند في تويتر وسط تفاعل كثير من المغردين والدعوات للمواطن والمناشدات بتكثيف البحث، فيما يتداول المغردون بشكل واسع آخر الصور والمشاهد التي التقطها العداوي قبل فقدانه.

08 يوليو 2019 - 5 ذو القعدة 1440
08:02 PM

أسرة مفقود شلالات نياجرا تروي لـ"سبق" اللحظات الأخيرة قبل اختفائه

الشرطة أخبرتهم أن شخصًا سقط في الشلال في ذات فترة غياب العداوي

A A A
محمد المواسي - الرياض
6
27,966

روت أسرة المبتعث المفقود في محيط شلالات نياجرا قاسم عداوي لـ"سبق" تفاصيل الواقعة واللحظات الأخيرة التي عايشتها الأسرة معه، مبينين أن الجهات المعنية الأمريكية تواصل البحث عنه حتى هذه اللحظات.

وتفصيلاً، قال قريبه ماجد عداوي لـ"سبق": المفقود مبتعث وزوجته ولديه ٣ أبناء، وكان مع أسرته في جولة في شلالات نياجرا حول الساعة 8 مساءً بتوقيت أمريكا من يوم السبت، وقد طلب من أولاده الذهاب للسيارة وهو يريد أن يصور ويتمشى قليلاً.

وتابع: بعد فترة لم يعد إليهم اتصلوا بالشرطة وأخبرتهم الشرطة أن هناك شخصًا سقط في هذه الفترة، وهناك من شاهد شخصًا يسقط وسمع استغاثة وما زال البحث جارياً عن المفقود العداوي ولا نعرف مصيره.

وتابع: آخر أخبار الشرطة هناك أنه تم تمشيط المنطقة الصخرية تحت الشلال ولم يتم العثور عليه وجارٍ البحث في الماء.
وكان قد فُقد مواطن سعودي في شلالات نياجرا الأمريكية، وتتواصل عمليات البحث عنه، بينما صدرت توجيهات عاجلة بتأمين أوضاع أسرته المتواجدة معه في أمريكا والتواصل مع السلطات في نيويورك.

يشار إلى أنه قد تلقت الخارجية اتصالاً يفيد بأن المواطن قاسم يحيى عداوي سقط في شلالات نياجرا حسب إفادة زوجته المتواجدة معه في الولايات المتحدة.
ووفقًا للمعلومات فقد صدرت التوجيهات العاجلة بالتواصل مع أسرة المواطن وتأمين الرعاية والسكن لها، كما أملت الخارجية التواصل مع السلطات والإفادة بما يستجد حول الموضوع.
يشار إلى هاشتاق #مفقود_شلالات_نياجرا بدأ بالصعود إلى ترند في تويتر وسط تفاعل كثير من المغردين والدعوات للمواطن والمناشدات بتكثيف البحث، فيما يتداول المغردون بشكل واسع آخر الصور والمشاهد التي التقطها العداوي قبل فقدانه.

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