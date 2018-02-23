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الخلافات تؤجل تصويت مجلس الأمن على هدنة الغوطة الإنسانية

مع استمرار القصف الجوي للنظام السوري

قالت بعثة الكويت لدى الأمم المتحدة إن مجلس الأمن الدولي أرجأ، اليوم الجمعة، التصويت على مشروع قرار يدعو لهدنة لمدة 30 يوماً في سوريا، للسماح بتوصيل المساعدات والقيام بعمليات إجلاء طبي.

وتأجل التصويت لمدة ساعة على الأقل إلى الساعة الثانية عشرة بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1700 بتوقيت جرينتش) وسط خلافات في مفاوضات اللحظة الأخيرة على نص مشروع القرار الذي اقترحته السويد، بالإضافة للكويت هي الرئيس الحالي لمجلس الأمن خلال شهر فبراير، بحسب "سكاي نيوز عربية".

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قال في وقت سابق من اليوم الجمعة إن موسكو تريد ضمانات بألا يقصف مسلحو المعارضة المناطق السكنية في دمشق.

وتكثف القصف الجوي للنظام السوري على منطقة الغوطة الشرقية، موقعاً أكثر من 400 قتيل خلال خمسة أيام.

ويأتي تصريح لافروف قبل ساعات من إعلان الإليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية انغيلا ميركل وجها رسالة مشتركة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، يطالبانه فيها بالموافقة على مشروع القرار في مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار.

الرئيسية/ أخبار العالم

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الخلافات تؤجل تصويت مجلس الأمن على هدنة الغوطة الإنسانية
سبق

قالت بعثة الكويت لدى الأمم المتحدة إن مجلس الأمن الدولي أرجأ، اليوم الجمعة، التصويت على مشروع قرار يدعو لهدنة لمدة 30 يوماً في سوريا، للسماح بتوصيل المساعدات والقيام بعمليات إجلاء طبي.

وتأجل التصويت لمدة ساعة على الأقل إلى الساعة الثانية عشرة بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1700 بتوقيت جرينتش) وسط خلافات في مفاوضات اللحظة الأخيرة على نص مشروع القرار الذي اقترحته السويد، بالإضافة للكويت هي الرئيس الحالي لمجلس الأمن خلال شهر فبراير، بحسب "سكاي نيوز عربية".

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قال في وقت سابق من اليوم الجمعة إن موسكو تريد ضمانات بألا يقصف مسلحو المعارضة المناطق السكنية في دمشق.

وتكثف القصف الجوي للنظام السوري على منطقة الغوطة الشرقية، موقعاً أكثر من 400 قتيل خلال خمسة أيام.

ويأتي تصريح لافروف قبل ساعات من إعلان الإليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية انغيلا ميركل وجها رسالة مشتركة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، يطالبانه فيها بالموافقة على مشروع القرار في مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار.

23 فبراير 2018 - 7 جمادى الآخر 1439
08:18 PM

الخلافات تؤجل تصويت مجلس الأمن على هدنة الغوطة الإنسانية

مع استمرار القصف الجوي للنظام السوري

طائرة تلقي براميل متفجرة على الغوطة الشرقية.
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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت بعثة الكويت لدى الأمم المتحدة إن مجلس الأمن الدولي أرجأ، اليوم الجمعة، التصويت على مشروع قرار يدعو لهدنة لمدة 30 يوماً في سوريا، للسماح بتوصيل المساعدات والقيام بعمليات إجلاء طبي.

وتأجل التصويت لمدة ساعة على الأقل إلى الساعة الثانية عشرة بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1700 بتوقيت جرينتش) وسط خلافات في مفاوضات اللحظة الأخيرة على نص مشروع القرار الذي اقترحته السويد، بالإضافة للكويت هي الرئيس الحالي لمجلس الأمن خلال شهر فبراير، بحسب "سكاي نيوز عربية".

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قال في وقت سابق من اليوم الجمعة إن موسكو تريد ضمانات بألا يقصف مسلحو المعارضة المناطق السكنية في دمشق.

وتكثف القصف الجوي للنظام السوري على منطقة الغوطة الشرقية، موقعاً أكثر من 400 قتيل خلال خمسة أيام.

ويأتي تصريح لافروف قبل ساعات من إعلان الإليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية انغيلا ميركل وجها رسالة مشتركة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، يطالبانه فيها بالموافقة على مشروع القرار في مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار.

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