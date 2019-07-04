سفارة المملكة في الفلبين: التحقيقات مستمرة في اختفاء الطيار "الشريف"

اطلع السفير على مستجدات الأمور في القضية وإجراءات الجهات المختصة

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الفلبين الدكتور عبدالله بن ناصر البصيري أن جميع الجهات ما زالت تعمل وتبحث وتحقق في قضية اختفاء المواطن عبدالله بن خالد الشريف.

وقالت السفارة في بيان لها: التقى سفير خادم الحرمين الشريفين الدكتور عبدالله بن ناصر البصيري بالكابتن جيم سيديو نجو مدير عام هيئة الطيران المدني، وذلك في مكتبه بحضور نائب المدير العام ورئيس الاستخبارات بالطيران المدني. وجرى خلال اللقاء بحث آخر المستجدات والتطورات في قضية المواطن المفقود عبدالله الشريف، وتبادل المعلومات والاطلاع على التحقيقات التي تجريها الجهات المختصة في الفلبين؛ من أجل العثور على المواطن "الشريف".

وأفاد السفير أن جميع الجهات ما زالت تعمل وتبحث وتحقق في هذه القضية، ومن جانبه قدم السفير الشكر لكل الجهات المختصة على ما يبذلونه من جهد مقدر.

وأضافت: يأتي لقاء السفير ضمن اللقاءات المكثفة، والتي يجريها مع كبار المسؤولين في الحكومة الفلبينية بدءاً من رئاسة الجمهورية، وزير الدفاع والخارجية والأجهزة الأمنية المختلفة، لحين العثور على المواطن الشريف سالماً معافى.