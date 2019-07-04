النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

سفارة المملكة في الفلبين: التحقيقات مستمرة في اختفاء الطيار "الشريف"

اطلع السفير على مستجدات الأمور في القضية وإجراءات الجهات المختصة

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الفلبين الدكتور عبدالله بن ناصر البصيري أن جميع الجهات ما زالت تعمل وتبحث وتحقق في قضية اختفاء المواطن عبدالله بن خالد الشريف.

وقالت السفارة في بيان لها: التقى سفير خادم الحرمين الشريفين الدكتور عبدالله بن ناصر البصيري بالكابتن جيم سيديو نجو مدير عام هيئة الطيران المدني، وذلك في مكتبه بحضور نائب المدير العام ورئيس الاستخبارات بالطيران المدني. وجرى خلال اللقاء بحث آخر المستجدات والتطورات في قضية المواطن المفقود عبدالله الشريف، وتبادل المعلومات والاطلاع على التحقيقات التي تجريها الجهات المختصة في الفلبين؛ من أجل العثور على المواطن "الشريف".

وأفاد السفير أن جميع الجهات ما زالت تعمل وتبحث وتحقق في هذه القضية، ومن جانبه قدم السفير الشكر لكل الجهات المختصة على ما يبذلونه من جهد مقدر.

وأضافت: يأتي لقاء السفير ضمن اللقاءات المكثفة، والتي يجريها مع كبار المسؤولين في الحكومة الفلبينية بدءاً من رئاسة الجمهورية، وزير الدفاع والخارجية والأجهزة الأمنية المختلفة، لحين العثور على المواطن الشريف سالماً معافى.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
سفارة المملكة في الفلبين: التحقيقات مستمرة في اختفاء الطيار "الشريف"
سبق

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الفلبين الدكتور عبدالله بن ناصر البصيري أن جميع الجهات ما زالت تعمل وتبحث وتحقق في قضية اختفاء المواطن عبدالله بن خالد الشريف.

وقالت السفارة في بيان لها: التقى سفير خادم الحرمين الشريفين الدكتور عبدالله بن ناصر البصيري بالكابتن جيم سيديو نجو مدير عام هيئة الطيران المدني، وذلك في مكتبه بحضور نائب المدير العام ورئيس الاستخبارات بالطيران المدني. وجرى خلال اللقاء بحث آخر المستجدات والتطورات في قضية المواطن المفقود عبدالله الشريف، وتبادل المعلومات والاطلاع على التحقيقات التي تجريها الجهات المختصة في الفلبين؛ من أجل العثور على المواطن "الشريف".

وأفاد السفير أن جميع الجهات ما زالت تعمل وتبحث وتحقق في هذه القضية، ومن جانبه قدم السفير الشكر لكل الجهات المختصة على ما يبذلونه من جهد مقدر.

وأضافت: يأتي لقاء السفير ضمن اللقاءات المكثفة، والتي يجريها مع كبار المسؤولين في الحكومة الفلبينية بدءاً من رئاسة الجمهورية، وزير الدفاع والخارجية والأجهزة الأمنية المختلفة، لحين العثور على المواطن الشريف سالماً معافى.

04 يوليو 2019 - 1 ذو القعدة 1440
11:07 AM
اخر تعديل
04 يوليو 2019 - 1 ذو القعدة 1440
02:56 PM

سفارة المملكة في الفلبين: التحقيقات مستمرة في اختفاء الطيار "الشريف"

اطلع السفير على مستجدات الأمور في القضية وإجراءات الجهات المختصة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
3,914

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الفلبين الدكتور عبدالله بن ناصر البصيري أن جميع الجهات ما زالت تعمل وتبحث وتحقق في قضية اختفاء المواطن عبدالله بن خالد الشريف.

وقالت السفارة في بيان لها: التقى سفير خادم الحرمين الشريفين الدكتور عبدالله بن ناصر البصيري بالكابتن جيم سيديو نجو مدير عام هيئة الطيران المدني، وذلك في مكتبه بحضور نائب المدير العام ورئيس الاستخبارات بالطيران المدني. وجرى خلال اللقاء بحث آخر المستجدات والتطورات في قضية المواطن المفقود عبدالله الشريف، وتبادل المعلومات والاطلاع على التحقيقات التي تجريها الجهات المختصة في الفلبين؛ من أجل العثور على المواطن "الشريف".

وأفاد السفير أن جميع الجهات ما زالت تعمل وتبحث وتحقق في هذه القضية، ومن جانبه قدم السفير الشكر لكل الجهات المختصة على ما يبذلونه من جهد مقدر.

وأضافت: يأتي لقاء السفير ضمن اللقاءات المكثفة، والتي يجريها مع كبار المسؤولين في الحكومة الفلبينية بدءاً من رئاسة الجمهورية، وزير الدفاع والخارجية والأجهزة الأمنية المختلفة، لحين العثور على المواطن الشريف سالماً معافى.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,605
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,448
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,830
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,390

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

فقر الدم في بنوك الدم. !.

فقر الدم في بنوك الدم. !.

عبدالغني الشيخ
متنزهات الباحة الجديدة مفخرة .. ولكن!

متنزهات الباحة الجديدة مفخرة .. ولكن!

صالح مطر الغامدي
الطلاق.. قضية أمام الجهات العليا!

الطلاق.. قضية أمام الجهات العليا!

صالح المسلّم
نجحنا ولكن!

نجحنا ولكن!

سلطان رديف
الطلاق.. حقائق مخيفة

الطلاق.. حقائق مخيفة

ساير المنيعي
استاند آب كوميدي..؟!

استاند آب كوميدي..؟!

ماجد الحربي
النظام الصحي الذي ننشده

النظام الصحي الذي ننشده

ماجد البريكان
لماذا يتحول العزاء إلى فرح؟

لماذا يتحول العزاء إلى فرح؟

صالح مطر الغامدي
"التارجت" شرط تعجيزي يلاحق طالبي العمل

"التارجت" شرط تعجيزي يلاحق طالبي العمل

عبدالغني الشيخ
بين القلم والكراسي

بين القلم والكراسي

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة