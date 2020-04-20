الفلكي "السفياني" لـ "سبق" يتوقع أن يكون دخول رمضان لهذا العام الجمعة

قال إن الاقتران الفلكي المركزي لهلال الشهر سيُحدث بمشيئة الله يوم الخميس

أكدت جمعية آفاق لعلوم الفضاء بالطائف أن الاقتران الفلكي المركزي لهلال شهر رمضان لهذا العام 1441هـ سيحدث بمشيئة الله ، يوم الخميس 23 إبريل 2020 الموافق 30 شعبان 1441 هـ الساعة 05:26 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

وتفصيلاً، أوضح لـ "سبق" رئيس جمعية آفاق لعلوم الفضاء الدكتور شرف السفياني، أنه وبالنظر إلى معايير الهلال حسب إحداثيات مكة المكرمة ليوم الخميس نجد أن الشمس تغرب الساعة 06:43 مساءً بتوقيت مكة، بينما يغرب القمر الساعة 07:05 مساءً، وبهذا تكون فترة مكوث الهلال22 دقيقة، ويكون شكل الهلال جنوبيًا، أي أن قرني الهلال جهة الجنوب، محددًا نسبة الإضاءة 0.3 ٪ من إضاءة القمر البدر، وعُمر الهلال 13 ساعة و39 دقيقة.

ومن خلال هذه الحسابات توقع الفلكي "السفياني" بإذن الله أن يكون الجمعة 24 إبريل 2020 هو أول أيام شهر رمضان المبارك لهذا العام 1441 هـ، مهنئًا بهذه المناسبة مقام خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد الأمين - حفظهما الله - وللشعب السعودي، وللأمة الإسلامية جمعاء، سائلاً الله عز وجل أن يجعله شهر خير وبركة، وأن يرفع الغمة عن هذه الأمة.