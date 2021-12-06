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"التحالف": قوات التحالف الجوية تدمّر مسيّرتين بالأجواء اليمنية أُطلقتا نحو المملكة

أكّد التعامل مع مصادر التهديد بحزم

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن قوات التحالف الجوية دمّرت مسيّرتين بالأجواء اليمنية أُطلقتا نحو المملكة.

وأكّد التحالف، أنه استجابة للتهديد والسلوك الهمجي سيتم التعامل مع مصادر التهديد بحزم.

وأشار التحالف إلى أن عمليات التحالف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التحالف": قوات التحالف الجوية تدمّر مسيّرتين بالأجواء اليمنية أُطلقتا نحو المملكة
سبق

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن قوات التحالف الجوية دمّرت مسيّرتين بالأجواء اليمنية أُطلقتا نحو المملكة.

وأكّد التحالف، أنه استجابة للتهديد والسلوك الهمجي سيتم التعامل مع مصادر التهديد بحزم.

وأشار التحالف إلى أن عمليات التحالف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

06 ديسمبر 2021 - 2 جمادى الأول 1443
08:21 AM

"التحالف": قوات التحالف الجوية تدمّر مسيّرتين بالأجواء اليمنية أُطلقتا نحو المملكة

أكّد التعامل مع مصادر التهديد بحزم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن قوات التحالف الجوية دمّرت مسيّرتين بالأجواء اليمنية أُطلقتا نحو المملكة.

وأكّد التحالف، أنه استجابة للتهديد والسلوك الهمجي سيتم التعامل مع مصادر التهديد بحزم.

وأشار التحالف إلى أن عمليات التحالف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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