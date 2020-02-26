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نائب أمير الجوف يستعرض جهود صحة المنطقة لمجابهة كورونا

نوّه بالدعم الذي تُقدمه حكومة خادم الحرمين للقطاع الصحي

استقبل نائب أمير منطقة الجوف عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز، بمكتبه بالإمارة، مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور حسن بن علي الشهراني.

واطلع نائب أمير منطقة الجوف على سير العمل في مستشفيات وقطاعات الصحة بالمنطقة، والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والمقيمين، وجهود المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة وخطتها لمجابهة مرض كورونا المستجد 2020، ونوه بالدعم الذي تُقدّمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- للقطاع الصحي في المنطقة ومحافظاتها.

من جانبه أعرب "الشهراني" عن شكره لنائب أمير المنطقة على دعمه المستمر للقطاع الصحي بمنطقة الجوف.

نائب أمير منطقة الجوف عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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نائب أمير الجوف يستعرض جهود صحة المنطقة لمجابهة كورونا
سبق

استقبل نائب أمير منطقة الجوف عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز، بمكتبه بالإمارة، مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور حسن بن علي الشهراني.

واطلع نائب أمير منطقة الجوف على سير العمل في مستشفيات وقطاعات الصحة بالمنطقة، والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والمقيمين، وجهود المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة وخطتها لمجابهة مرض كورونا المستجد 2020، ونوه بالدعم الذي تُقدّمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- للقطاع الصحي في المنطقة ومحافظاتها.

من جانبه أعرب "الشهراني" عن شكره لنائب أمير المنطقة على دعمه المستمر للقطاع الصحي بمنطقة الجوف.

26 فبراير 2020 - 2 رجب 1441
02:11 PM

نائب أمير الجوف يستعرض جهود صحة المنطقة لمجابهة كورونا

نوّه بالدعم الذي تُقدمه حكومة خادم الحرمين للقطاع الصحي

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مهنا التميمي - الجوف
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استقبل نائب أمير منطقة الجوف عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز، بمكتبه بالإمارة، مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور حسن بن علي الشهراني.

واطلع نائب أمير منطقة الجوف على سير العمل في مستشفيات وقطاعات الصحة بالمنطقة، والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والمقيمين، وجهود المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة وخطتها لمجابهة مرض كورونا المستجد 2020، ونوه بالدعم الذي تُقدّمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- للقطاع الصحي في المنطقة ومحافظاتها.

من جانبه أعرب "الشهراني" عن شكره لنائب أمير المنطقة على دعمه المستمر للقطاع الصحي بمنطقة الجوف.

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