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"فيصل بن فرحان" يستقبل وزير خارجية الكويت

استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزير خارجية دولة الكويت الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، وذلك على هامش مشاركة سموه في مؤتمر ميونيخ للأمن.

وتم خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، ومناقشة الموضوعات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان مؤتمر ميونخ للأمن

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"فيصل بن فرحان" يستقبل وزير خارجية الكويت
سبق

استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزير خارجية دولة الكويت الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، وذلك على هامش مشاركة سموه في مؤتمر ميونيخ للأمن.

وتم خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، ومناقشة الموضوعات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

15 فبراير 2020 - 21 جمادى الآخر 1441
11:34 PM

"فيصل بن فرحان" يستقبل وزير خارجية الكويت

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - ميونخ
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1,311

استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزير خارجية دولة الكويت الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، وذلك على هامش مشاركة سموه في مؤتمر ميونيخ للأمن.

وتم خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، ومناقشة الموضوعات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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