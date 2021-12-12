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دراسة: الجرعة التنشيطية من "فايزر-بايونتك" تحمي من "أوميكرون"

قارنت بين دماء متلقي جرعتَي اللقاح والحاصلين على الجرعة التعزيزية

أكّد باحثون أمس (السبت)، أن ثلاث جرعات من لقاح «فايزر-بايونتك» وفّرت حماية كبيرة من سلالة فيروس «كورونا» الجديدة «أوميكرون».

وقدمت «فايزر» و«بايونتك»، قبل أيام، نتائج مماثلة كانت إشارة مبكرة إلى أن جرعة تنشيطية من اللقاح ربما تكون ضرورية للحماية من العدوى بسلالة «أوميكرون».

الدراسة التي أجراها مركز شيبا الطبي والمختبر المركزي للفيروسات التابع لوزارة الصحة الإسرائيلية، قارنت دماء 20 شخصاً تلقوا جرعتَيْن من اللقاح قبل خمسة أو ستة أشهر بدماء عدد مماثل من الأفراد الذين تلقوا جرعة تنشيطية قبل شهر.

ووفق ما نقلته "الشرق الأوسط"، اليوم، قالت جيلي ريجيف يوشاي، مديرة وحدة الأمراض المُعدية في مركز شيبا الطبي: «مَن تلقوا الجرعة الثانية منذ خمسة أو ستة أشهر ليس لديهم أي قدرة على تحييد (أوميكرون)، في حين أن لديهم بعضاً من القدرة في مواجهة (السلالة) دلتا».

وأضافت: «النبأ السار هو أن الجرعة التنشيطية تزيد (المقاومة للسلالة) بنحو مائة مثل. تقدم الجرعة التنشيطية حماية كبيرة. وهي أقل من قدرة التحييد في مواجهة دلتا بنحو أربعة أمثال».

ويأتي البحث الإسرائيلي بعد دراسة من جنوب إفريقيا وجدت أن بإمكان السلالة «أوميكرون» أن تصيب الحاصلين على جرعتَي اللقاح.

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دراسة: الجرعة التنشيطية من "فايزر-بايونتك" تحمي من "أوميكرون"
سبق

أكّد باحثون أمس (السبت)، أن ثلاث جرعات من لقاح «فايزر-بايونتك» وفّرت حماية كبيرة من سلالة فيروس «كورونا» الجديدة «أوميكرون».

وقدمت «فايزر» و«بايونتك»، قبل أيام، نتائج مماثلة كانت إشارة مبكرة إلى أن جرعة تنشيطية من اللقاح ربما تكون ضرورية للحماية من العدوى بسلالة «أوميكرون».

الدراسة التي أجراها مركز شيبا الطبي والمختبر المركزي للفيروسات التابع لوزارة الصحة الإسرائيلية، قارنت دماء 20 شخصاً تلقوا جرعتَيْن من اللقاح قبل خمسة أو ستة أشهر بدماء عدد مماثل من الأفراد الذين تلقوا جرعة تنشيطية قبل شهر.

ووفق ما نقلته "الشرق الأوسط"، اليوم، قالت جيلي ريجيف يوشاي، مديرة وحدة الأمراض المُعدية في مركز شيبا الطبي: «مَن تلقوا الجرعة الثانية منذ خمسة أو ستة أشهر ليس لديهم أي قدرة على تحييد (أوميكرون)، في حين أن لديهم بعضاً من القدرة في مواجهة (السلالة) دلتا».

وأضافت: «النبأ السار هو أن الجرعة التنشيطية تزيد (المقاومة للسلالة) بنحو مائة مثل. تقدم الجرعة التنشيطية حماية كبيرة. وهي أقل من قدرة التحييد في مواجهة دلتا بنحو أربعة أمثال».

ويأتي البحث الإسرائيلي بعد دراسة من جنوب إفريقيا وجدت أن بإمكان السلالة «أوميكرون» أن تصيب الحاصلين على جرعتَي اللقاح.

12 ديسمبر 2021 - 8 جمادى الأول 1443
11:17 AM

دراسة: الجرعة التنشيطية من "فايزر-بايونتك" تحمي من "أوميكرون"

قارنت بين دماء متلقي جرعتَي اللقاح والحاصلين على الجرعة التعزيزية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكّد باحثون أمس (السبت)، أن ثلاث جرعات من لقاح «فايزر-بايونتك» وفّرت حماية كبيرة من سلالة فيروس «كورونا» الجديدة «أوميكرون».

وقدمت «فايزر» و«بايونتك»، قبل أيام، نتائج مماثلة كانت إشارة مبكرة إلى أن جرعة تنشيطية من اللقاح ربما تكون ضرورية للحماية من العدوى بسلالة «أوميكرون».

الدراسة التي أجراها مركز شيبا الطبي والمختبر المركزي للفيروسات التابع لوزارة الصحة الإسرائيلية، قارنت دماء 20 شخصاً تلقوا جرعتَيْن من اللقاح قبل خمسة أو ستة أشهر بدماء عدد مماثل من الأفراد الذين تلقوا جرعة تنشيطية قبل شهر.

ووفق ما نقلته "الشرق الأوسط"، اليوم، قالت جيلي ريجيف يوشاي، مديرة وحدة الأمراض المُعدية في مركز شيبا الطبي: «مَن تلقوا الجرعة الثانية منذ خمسة أو ستة أشهر ليس لديهم أي قدرة على تحييد (أوميكرون)، في حين أن لديهم بعضاً من القدرة في مواجهة (السلالة) دلتا».

وأضافت: «النبأ السار هو أن الجرعة التنشيطية تزيد (المقاومة للسلالة) بنحو مائة مثل. تقدم الجرعة التنشيطية حماية كبيرة. وهي أقل من قدرة التحييد في مواجهة دلتا بنحو أربعة أمثال».

ويأتي البحث الإسرائيلي بعد دراسة من جنوب إفريقيا وجدت أن بإمكان السلالة «أوميكرون» أن تصيب الحاصلين على جرعتَي اللقاح.

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