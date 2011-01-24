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"الصحة": تسجيل 186 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 211 خلال الـ24 ساعة الماضية

‫ مصر تعلن تفاصيل خطة توزيع لقاحات كورونا.. صندوق تحيا مصر يمول شراءه

وزيرة الصحة دعت كل من هو فوق 65 سنة بالتوجه لأقرب مستشفى حكومي للتسجيل

أكدت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، الأحد، أن كل المستشفيات الحكومية في البلاد ستوفر اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد بداية من الغد، مع إطلاق الوزارة حملة التطعيم ضد الوباء.


وفي مؤتمر صحفي بعد بدء الحملة رسميًا من مدينة الإسماعيلية، أشارت هالة زايد إلى أن مصر اتفقت على الحصول على أكثر من 100 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وستكون الأولوية لعناصر الخط الأول من العاملين في مجال الرعاية الصحية، وبعدهم كبار السن.

وقالت الوزيرة: "لا توجد تحديات مالية للحصول على اللقاحات، فصندوق تحيا مصر سيمول صفقات شراء اللقاحات. خلال أيام سيتم تسجيل لقاح صيني وروسي وبريطاني".

وطالبت وزيرة الصحة كبار السن بالتحرك للتسجيل من أجل الحصول على اللقاح، مضيفة: "كل من هو فوق 65 سنة عليه التوجه لأقرب مستشفى حكومي للتسجيل للحصول على اللقاح".

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أعلن السبت في تصريحات صحفية، أن حملة التلقيح في البلاد ستبدأ الأحد للفئات الأولى.

وذكرت وزارة الصحة المصرية في وقت سابق، أن عملية توزيع اللقاحات، ستبدأ بتطعيم الأطقم الطبية في مستشفى للعزل بمحافظة الإسماعيلية.

وكانت مصر تسلمت أول شحنة من اللقاحات التي طورتها مجموعة الصين الوطنية للصناعات الدوائية "سينوفارم"، في ديسمبر الماضي.

فيروس كورونا الجديد

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‫ مصر تعلن تفاصيل خطة توزيع لقاحات كورونا.. صندوق تحيا مصر يمول شراءه
سبق

أكدت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، الأحد، أن كل المستشفيات الحكومية في البلاد ستوفر اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد بداية من الغد، مع إطلاق الوزارة حملة التطعيم ضد الوباء.


وفي مؤتمر صحفي بعد بدء الحملة رسميًا من مدينة الإسماعيلية، أشارت هالة زايد إلى أن مصر اتفقت على الحصول على أكثر من 100 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وستكون الأولوية لعناصر الخط الأول من العاملين في مجال الرعاية الصحية، وبعدهم كبار السن.

وقالت الوزيرة: "لا توجد تحديات مالية للحصول على اللقاحات، فصندوق تحيا مصر سيمول صفقات شراء اللقاحات. خلال أيام سيتم تسجيل لقاح صيني وروسي وبريطاني".

وطالبت وزيرة الصحة كبار السن بالتحرك للتسجيل من أجل الحصول على اللقاح، مضيفة: "كل من هو فوق 65 سنة عليه التوجه لأقرب مستشفى حكومي للتسجيل للحصول على اللقاح".

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أعلن السبت في تصريحات صحفية، أن حملة التلقيح في البلاد ستبدأ الأحد للفئات الأولى.

وذكرت وزارة الصحة المصرية في وقت سابق، أن عملية توزيع اللقاحات، ستبدأ بتطعيم الأطقم الطبية في مستشفى للعزل بمحافظة الإسماعيلية.

وكانت مصر تسلمت أول شحنة من اللقاحات التي طورتها مجموعة الصين الوطنية للصناعات الدوائية "سينوفارم"، في ديسمبر الماضي.

24 يناير 2021 - 11 جمادى الآخر 1442
04:09 PM

‫ مصر تعلن تفاصيل خطة توزيع لقاحات كورونا.. صندوق تحيا مصر يمول شراءه

وزيرة الصحة دعت كل من هو فوق 65 سنة بالتوجه لأقرب مستشفى حكومي للتسجيل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكدت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، الأحد، أن كل المستشفيات الحكومية في البلاد ستوفر اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد بداية من الغد، مع إطلاق الوزارة حملة التطعيم ضد الوباء.


وفي مؤتمر صحفي بعد بدء الحملة رسميًا من مدينة الإسماعيلية، أشارت هالة زايد إلى أن مصر اتفقت على الحصول على أكثر من 100 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وستكون الأولوية لعناصر الخط الأول من العاملين في مجال الرعاية الصحية، وبعدهم كبار السن.

وقالت الوزيرة: "لا توجد تحديات مالية للحصول على اللقاحات، فصندوق تحيا مصر سيمول صفقات شراء اللقاحات. خلال أيام سيتم تسجيل لقاح صيني وروسي وبريطاني".

وطالبت وزيرة الصحة كبار السن بالتحرك للتسجيل من أجل الحصول على اللقاح، مضيفة: "كل من هو فوق 65 سنة عليه التوجه لأقرب مستشفى حكومي للتسجيل للحصول على اللقاح".

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أعلن السبت في تصريحات صحفية، أن حملة التلقيح في البلاد ستبدأ الأحد للفئات الأولى.

وذكرت وزارة الصحة المصرية في وقت سابق، أن عملية توزيع اللقاحات، ستبدأ بتطعيم الأطقم الطبية في مستشفى للعزل بمحافظة الإسماعيلية.

وكانت مصر تسلمت أول شحنة من اللقاحات التي طورتها مجموعة الصين الوطنية للصناعات الدوائية "سينوفارم"، في ديسمبر الماضي.

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