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"الكهرباء": إصلاح أعطال المحايل وإعادة الخدمة إلى جميع المشتركين

ردًّا على خبر "سبق"

أكدت الشركة السعودية للكهرباء أن فِرق الطوارئ بـ"كهرباء تهامة" أصلحت الأعطال التي وقعت في عدد من المواقع، بينها "مركز خميس مطير ووادي الخير وطريق الشعبين وسحر آل عاصم ودالج وسنومة وثلوث المنظر وآل فاهمة"؛ وتم إعادة الخدمة لجميع المشتركين.

جاء ذلك ردًّا على خبر "سبق" بتاريخ 25/ 5/ 2020م تحت عنوان "أمطار ورياح تقتلع أعمدة الكهرباء بـمحايل.. وفرق الطوارئ تباشر"، موضحة أنه تم إصلاح الأعطال، وإعادة الخدمة إلى جميع المشتركين المتأثرين في قرى (حقو بركوك، وآل جميل، والخايع، والشعبين).

وأضافت بأنه تم عزل ٥ محولات في الشمالية، ويجري العمل على إصلاح الأعطال لإعادة الخدمة في أسرع وقت ممكن.

وأهابت الشركة بالمشتركين كافة للإبلاغ عن أي ملاحظة تتعلق بالانقطاعات على مركز البلاغات 933، أو على حساب العناية بالمشتركين @AlkahrabaCare، أو الملاحظات المتعلقة بالسلامة على @alkahrabafrind، وستتولى فرقنا الميدانية معالجتها على الفور.

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"الكهرباء": إصلاح أعطال المحايل وإعادة الخدمة إلى جميع المشتركين
سبق

أكدت الشركة السعودية للكهرباء أن فِرق الطوارئ بـ"كهرباء تهامة" أصلحت الأعطال التي وقعت في عدد من المواقع، بينها "مركز خميس مطير ووادي الخير وطريق الشعبين وسحر آل عاصم ودالج وسنومة وثلوث المنظر وآل فاهمة"؛ وتم إعادة الخدمة لجميع المشتركين.

جاء ذلك ردًّا على خبر "سبق" بتاريخ 25/ 5/ 2020م تحت عنوان "أمطار ورياح تقتلع أعمدة الكهرباء بـمحايل.. وفرق الطوارئ تباشر"، موضحة أنه تم إصلاح الأعطال، وإعادة الخدمة إلى جميع المشتركين المتأثرين في قرى (حقو بركوك، وآل جميل، والخايع، والشعبين).

وأضافت بأنه تم عزل ٥ محولات في الشمالية، ويجري العمل على إصلاح الأعطال لإعادة الخدمة في أسرع وقت ممكن.

وأهابت الشركة بالمشتركين كافة للإبلاغ عن أي ملاحظة تتعلق بالانقطاعات على مركز البلاغات 933، أو على حساب العناية بالمشتركين @AlkahrabaCare، أو الملاحظات المتعلقة بالسلامة على @alkahrabafrind، وستتولى فرقنا الميدانية معالجتها على الفور.

26 مايو 2020 - 3 شوّال 1441
12:17 AM

"الكهرباء": إصلاح أعطال المحايل وإعادة الخدمة إلى جميع المشتركين

ردًّا على خبر "سبق"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,475

أكدت الشركة السعودية للكهرباء أن فِرق الطوارئ بـ"كهرباء تهامة" أصلحت الأعطال التي وقعت في عدد من المواقع، بينها "مركز خميس مطير ووادي الخير وطريق الشعبين وسحر آل عاصم ودالج وسنومة وثلوث المنظر وآل فاهمة"؛ وتم إعادة الخدمة لجميع المشتركين.

جاء ذلك ردًّا على خبر "سبق" بتاريخ 25/ 5/ 2020م تحت عنوان "أمطار ورياح تقتلع أعمدة الكهرباء بـمحايل.. وفرق الطوارئ تباشر"، موضحة أنه تم إصلاح الأعطال، وإعادة الخدمة إلى جميع المشتركين المتأثرين في قرى (حقو بركوك، وآل جميل، والخايع، والشعبين).

وأضافت بأنه تم عزل ٥ محولات في الشمالية، ويجري العمل على إصلاح الأعطال لإعادة الخدمة في أسرع وقت ممكن.

وأهابت الشركة بالمشتركين كافة للإبلاغ عن أي ملاحظة تتعلق بالانقطاعات على مركز البلاغات 933، أو على حساب العناية بالمشتركين @AlkahrabaCare، أو الملاحظات المتعلقة بالسلامة على @alkahrabafrind، وستتولى فرقنا الميدانية معالجتها على الفور.

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