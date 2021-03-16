"يسّر" يمكّن الجهات الحكومية عبر آليات تطبيق إجراءات العمل عن بُعد

تماشياً مع توجهات حكومة المملكة القاضية بتعليق الحضور إلى مقار العمل

أطلق برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسّر"، آلية تطبيق إجراءات العمل عن بُعد في الجهات الحكومية، بهدف دعم الجهات الحكومية في تبني العمل عن بُعد، تماشياً مع توجهات حكومة المملكة القاضية بتعليق الحضور إلى مقار العمل في الجهات الحكومية كافة، وللحفاظ على وتيرة العمل في تلك الجهات دون انقطاع مع ضمان أعلى مستويات تقديم الخدمات.

ووفر البرنامج آليات تطبيق إجراءات العمل عن بُعد في الجهات الحكومية، عبر بوابة قيادات تقنية المعلومات cio.gov.sa، حيث يقدم البرنامج من خلال هذه الآلية مجموعة السياسات والإجراءات التي يجب على الجهة الحكومية تبنيها, إضافة إلى معلومات عن أنظمة العمل وقنوات التواصل التي ينبغي للجهات توفيرها لتمكين الموظفين من العمل عن بُعد.

كما وفّر البرنامج عبر هذه الآلية مجموعة من أهم أدوات العمل التشاركي مجاناً، إذ يمكن للجهات الحكومية استخدامها كأنظمة تقنية في حال تمّ العمل عن بُعد، وذلك بالتعاون مع الشركات الرائدة في مجال تقديم الحلول التقنية، إضافة إلى اقتراح البرامج التدريبية التي تسهم في تبني هذا المفهوم، والتي تقدمها بوابة "دروب" التابعة لصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف".

ولتحقيق استفادة الجهات الحكومية من هذه الإجراءات، قام "يسّر" بتوفير قنوات للدعم والمساندة، حيث يمكن لأيّ جهة تقديم استفساراتها من خلال الاتصال بالرقم الخاص بدعم بوابة قيادات تقنية المعلومات 199091، إضافة إلى التوجّه لمركز تفاعل المواطنين – آمر؛ للاستفادة من خدمات الدعم التي يقدمها المركز عبر الرقم 199099 أو زيارة الموقع الإلكتروني www.199099.gov.sa.

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود "يسّر" لتمكين الجهات الحكومية كافة من المُضي في مسيرة التحول الرقمي الحكومي، وزيادة استخدام التطبيقات الإلكترونية، ودعم الاقتصاد الوطني بما يوفر بيئة تُطلق إمكانات الأعمال وتوسّع القاعدة الاقتصادية.