النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

النيابة العامة توجّه التهم إلى 11 شخصاً في قضية خاشقجي

خلال 9 شهور.. أكثر من مليون مستفيد من خدمات مستشفيات جازان

تماشياً مع الجهود الصحية في تحقيق أهدافها ضمن برنامج التحول الوطني

قدمت طوارئ مستشفيات منطقة جازان خلال التسعة أشهر الماضية، خدماتها لعدد ١٣٢٥٤٢٢ مراجعاً؛ فيما بلغ عدد مراجعي العيادات الخارجية ٦٤٠٢٨٨ مراجعاً، وقد تم تنويم 45836 مريضاً، كما أجريت لهم عدد من الفحوصات اللازمة؛ منها ٤٥٨٧١١ فحصا إشعاعياً، و٤٩٤٠٧٨٣ فحصاً مخبرياً؛ فيما بلغ عدد حالات الولادة ١٥٨٨٩ حالة، كما أجرت مستشفيات جازان عدداً من التدخلات الجراحية الناجحة ولله الحمد، بلغ عددها ١٧٥٤٤ عملية؛ كان منها 17عملية جراحة قلب، و٣٩٥٠ أجريت لعمليات جراحة اليوم الواحد، و٧١٥ قسطرة قلبية، كما بلغ عدد جلسات الغسيل الكلوي ٥٧٢٣٣ جلسة.

ومن جانب آخر استقبلت مراكز الرعاية الأولية بمنطقة جازان ٢٩٠١١٠٧ مراجعين؛ حيث تلقوا الرعاية الطبية والدوائية اللازمة فيما حولت الحالات الأخرى للمستشفيات لحاجتها لعيادات متخصصة للعلاج.

وتأتي هذه الخطوات تماشياً مع الجهود التي تقوم بها الصحة لتحقيق أحد أهدافها في برنامج التحول الوطني 2020، وهو تحسين الرعاية الصحية المقدمة قبل التنويم والرعاية المقدمة في المستشفيات الرئيسة (الطوارئ والعناية المركزة)؛ حيث يرتبط هذا الهدف بأحد أهداف رؤية ٢٠٣٠، وهو تحسين جودة الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
خلال 9 شهور.. أكثر من مليون مستفيد من خدمات مستشفيات جازان
سبق

قدمت طوارئ مستشفيات منطقة جازان خلال التسعة أشهر الماضية، خدماتها لعدد ١٣٢٥٤٢٢ مراجعاً؛ فيما بلغ عدد مراجعي العيادات الخارجية ٦٤٠٢٨٨ مراجعاً، وقد تم تنويم 45836 مريضاً، كما أجريت لهم عدد من الفحوصات اللازمة؛ منها ٤٥٨٧١١ فحصا إشعاعياً، و٤٩٤٠٧٨٣ فحصاً مخبرياً؛ فيما بلغ عدد حالات الولادة ١٥٨٨٩ حالة، كما أجرت مستشفيات جازان عدداً من التدخلات الجراحية الناجحة ولله الحمد، بلغ عددها ١٧٥٤٤ عملية؛ كان منها 17عملية جراحة قلب، و٣٩٥٠ أجريت لعمليات جراحة اليوم الواحد، و٧١٥ قسطرة قلبية، كما بلغ عدد جلسات الغسيل الكلوي ٥٧٢٣٣ جلسة.

ومن جانب آخر استقبلت مراكز الرعاية الأولية بمنطقة جازان ٢٩٠١١٠٧ مراجعين؛ حيث تلقوا الرعاية الطبية والدوائية اللازمة فيما حولت الحالات الأخرى للمستشفيات لحاجتها لعيادات متخصصة للعلاج.

وتأتي هذه الخطوات تماشياً مع الجهود التي تقوم بها الصحة لتحقيق أحد أهدافها في برنامج التحول الوطني 2020، وهو تحسين الرعاية الصحية المقدمة قبل التنويم والرعاية المقدمة في المستشفيات الرئيسة (الطوارئ والعناية المركزة)؛ حيث يرتبط هذا الهدف بأحد أهداف رؤية ٢٠٣٠، وهو تحسين جودة الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي.

15 نوفمبر 2018 - 7 ربيع الأول 1440
11:25 AM

خلال 9 شهور.. أكثر من مليون مستفيد من خدمات مستشفيات جازان

تماشياً مع الجهود الصحية في تحقيق أهدافها ضمن برنامج التحول الوطني

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
2
1,144

قدمت طوارئ مستشفيات منطقة جازان خلال التسعة أشهر الماضية، خدماتها لعدد ١٣٢٥٤٢٢ مراجعاً؛ فيما بلغ عدد مراجعي العيادات الخارجية ٦٤٠٢٨٨ مراجعاً، وقد تم تنويم 45836 مريضاً، كما أجريت لهم عدد من الفحوصات اللازمة؛ منها ٤٥٨٧١١ فحصا إشعاعياً، و٤٩٤٠٧٨٣ فحصاً مخبرياً؛ فيما بلغ عدد حالات الولادة ١٥٨٨٩ حالة، كما أجرت مستشفيات جازان عدداً من التدخلات الجراحية الناجحة ولله الحمد، بلغ عددها ١٧٥٤٤ عملية؛ كان منها 17عملية جراحة قلب، و٣٩٥٠ أجريت لعمليات جراحة اليوم الواحد، و٧١٥ قسطرة قلبية، كما بلغ عدد جلسات الغسيل الكلوي ٥٧٢٣٣ جلسة.

ومن جانب آخر استقبلت مراكز الرعاية الأولية بمنطقة جازان ٢٩٠١١٠٧ مراجعين؛ حيث تلقوا الرعاية الطبية والدوائية اللازمة فيما حولت الحالات الأخرى للمستشفيات لحاجتها لعيادات متخصصة للعلاج.

وتأتي هذه الخطوات تماشياً مع الجهود التي تقوم بها الصحة لتحقيق أحد أهدافها في برنامج التحول الوطني 2020، وهو تحسين الرعاية الصحية المقدمة قبل التنويم والرعاية المقدمة في المستشفيات الرئيسة (الطوارئ والعناية المركزة)؛ حيث يرتبط هذا الهدف بأحد أهداف رؤية ٢٠٣٠، وهو تحسين جودة الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي.

اعلان

بالأرقام

29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
13,552
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
24,850
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
52,426
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
48,434

كاريكاتير

قطراتير

المقالات

لماذا نقتل أفكارنا؟

لماذا نقتل أفكارنا؟

سلطان رديف
مشروع يقتل مشاريع!

مشروع يقتل مشاريع!

محمد الغامدي
الاتحاد.. وسر الغياب!!!

الاتحاد.. وسر الغياب!!!

وحيد بغدادي
بين ريموند وابن كرمان

بين ريموند وابن كرمان

جمعان الكرت
"سـهرة مع سـحابة بعيـدة"..

"سـهرة مع سـحابة بعيـدة"..

منيف الحربي
الوحدة والتوحيد

الوحدة والتوحيد

يحيى رفاعي
الاتحاد لن يهبــط.. بشـــرط..!!

الاتحاد لن يهبــط.. بشـــرط..!!

محمد الصيـعري
هل تتحول مطاراتنا إلى مولات؟

هل تتحول مطاراتنا إلى مولات؟

عبدالرحمن المرشد
اقتصاد السعودية.. وطفرة الرؤية

اقتصاد السعودية.. وطفرة الرؤية

ماجد البريكان
مرضى (جازان) وفرص العطاء الصحي

مرضى (جازان) وفرص العطاء الصحي

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم
تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة